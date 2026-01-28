Τραγωδία στη Ρουμανία: «Θυμάμαι τα πάντα – Είχε χρόνο ο οδηγός να κάνει δεξιά» λέει διασωθείς φίλαθλος του ΠΑΟΚ

  • Τραυματίας από την τραγωδία με τους φίλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία μίλησε από το νοσοκομείο, αποκαλύπτοντας ότι «όλα τα θυμάται» και δεν έχασε τις αισθήσεις του ούτε μία στιγμή, βιώνοντας τις τρομερές στιγμές.
  • Ο επιζών επιβεβαίωσε πως ακούει τις φωνές των άλλων δύο τραυματιών, γνωρίζοντας ότι είναι ζωντανοί, ενώ οι γιατροί έδωσαν «καλά λόγια» για την κατάστασή τους, με πιθανότητα επιστροφής αεροπορικώς.
  • Σχετικά με το δυστύχημα, ο τραυματίας εξέφρασε την άποψη πως «υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά και να μην γίνει τίποτα», θέτοντας ερωτήματα για τις συνθήκες της σύγκρουσης.
Τραγωδία στη Ρουμανία: «Θυμάμαι τα πάντα – Είχε χρόνο ο οδηγός να κάνει δεξιά» λέει διασωθείς φίλαθλος του ΠΑΟΚ

Τραυματίας από την τραγωδία με τους φίλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύονται, μίλησε για το πώς βίωσε το δυστύχημα με τους επτά νεκρούς αλλά και τι θυμάται από εκείνες τις τρομερές στιγμές, που χάθηκαν επτά ζωές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όταν το όχημα με κατεύθυνση τη Λυών καρφώθηκε πάνω σε νταλίκα, στο αντίθετο ρεύμα. Ο τραυματίας έχει υποστεί κατάγματα από τη σύγκρουση, ενώ σημείωσε πως είχε τις αισθήσεις του τη στιγμή του τροχαίου, δεν τις έχασε καθόλου. Είδε “τα αδέλφια του”, όπως τους αποκαλεί να χάνονται.

Τραγωδία στη Ρουμανία: «Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ – Εκείνη τη στιγμή έγιναν τόσο γρήγορα», λέει φίλαθλος του ΠΑΟΚ που επέβαινε στο μοιραίο βαν

Επίσης, περιέγραψε στο MegaLive News ότι ακούει τις φωνές των άλλων δύο τραυματιών και ξέρει ότι είναι ζωντανοί.

“Δεν ξέρω δεν οδηγούσα εγώ. Είμαι καλά αφού μιλάμε. Δεν ξέρω πράγματα να σου πω σίγουρα για να ‘χεις μια απάντηση. Εγώ αυτή τη στιγμή θρηνώ τους φίλους μου. Σήμερα είναι πένθος. Δεν με ενδιαφέρει τι έχουν καταθέσει. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχουν καταθέσει. Έγινε ένα σοβαρό δυστύχημα. Είμαστε τρεις επιζώντες. Εγώ και άλλοι δύο που είναι μέσα στο νοσοκομείο και επτά νεκροί. Είμαι μόνος μου σ’ ένα δωμάτιο, δεν ξέρω ρουμάνικα, δεν ξέρω καλά αγγλικά. Τυχαία άκουσα τις φωνές τους καθώς περνούσα με το καροτσάκι για να κάνω μαγνητική. Τους άκουσα. Ξέρω τουλάχιστον ότι είναι ζωντανοί”.

Για την κατάσταση των δύο τραυματιών, λέει σχετικά:

“Είχαν μία σταθερή νύχτα όσον αφορά τα αποτελέσματα και που ρώτησα τους γιατρούς σήμερα για το πώς είναι οι φίλοι μου. Μου είπαν καλά λόγια. Πολύ πιθανό αύριο να φύγουμε και με αεροπλάνο όλοι”.

“Έχω κάτι κατάγματα”

Κάτι κατάγματα έχω, κάτι σπασίματα έχω. Όλα τα θυμάμαι. Δεν έχασα τις αισθήσεις μου ούτε μία στιγμή. Δεν είμαι σίγουρος το πώς κόλλησε εκεί. Θα το έχετε δει το βίντεο. Υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά και να μην γίνει τίποτα. Από την Έδεσσα το νοικιάσαμε το βανάκι, ο οδηγός πήγε και το πήρε από εκεί και μας “φόρτωσε” όλους από Θεσσαλονίκη. Ήμασταν έξι άτομα από την Ημαθία, οι υπόλοιποι είναι από άλλες περιοχές που βρεθήκαμε όλοι σε ένα κοινό σημείο που είχαμε δώσει ραντεβού. Ήμασταν σαν αδέλφια, είμαστε πολύ φίλοι”.

19:00 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

18:48 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

18:10 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

18:01 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

