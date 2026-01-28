Τραγωδία στη Ρουμανία: «Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ – Εκείνη τη στιγμή έγιναν τόσο γρήγορα», λέει φίλαθλος του ΠΑΟΚ που επέβαινε στο μοιραίο βαν

Σύνοψη από το

  • Στη σκιά του πολύνεκρου δυστυχήματος στη Ρουμανία, όπου επτά φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν, ένας από τους επιζώντες μίλησε για πρώτη φορά.
  • Ο άνδρας, ο οποίος επέβαινε στο μοιραίο βαν, περιέγραψε ότι «όλα έγιναν τόσο γρήγορα» και δεν πρόλαβε να καταλάβει τι συνέβη, ενώ δήλωσε «Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ».
  • Επιβεβαίωσε πως «δέκα ήμασταν» στο όχημα, ενώ ανέφερε ότι του έχουν κρύψει πολλά πράγματα για τους φίλους του και δεν έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό πέραν κάποιων γρατζουνιών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τραγωδία στη Ρουμανία: «Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ – Εκείνη τη στιγμή έγιναν τόσο γρήγορα», λέει φίλαθλος του ΠΑΟΚ που επέβαινε στο μοιραίο βαν

Στη σκιά του πολύνεκρου δυστυχήματος στη Ρουμανία, όπου επτά φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν, η κοινωνία παραμένει βουβή και συγκλονισμένη. Ένας από τους επιζώντες, ο πιο ελαφρά τραυματισμένος, μίλησε για πρώτη φορά, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της τραγωδίας.

Ο άνδρας, ο οποίος επέβαινε στο μοιραίο βαν, εμφανώς ταραγμένος, περιέγραψε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» τα όσα βίωσε. Όπως είπε, όλα έγιναν τόσο γρήγορα που δεν πρόλαβε καν να καταλάβει τι συνέβη. Ήταν πολύ συγκλονισμένος και δεν μπορούσε να μεταφέρει εύκολα τι συνέβη, γιατί ούτε ο ίδιος κατάλαβε πώς έγινε αυτό που έγινε. Όλα συνέβησαν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου.

Ήσασταν σε αυτό το βαν που έγινε το ατύχημα; ρώτησε η δημοσιογράφος της εκπομπής. «Ναι, ναι, δυστυχώς», απάντησε εκείνος.

Στην ερώτηση για την κατάστασή του, είπε: «Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ, ναι, ναι, είμαι καλά. Δεν έχω κάποιο νέο, δεν ξέρω κάτι, και εμένα δεν μου έχουνε πει. Μου έχουν κρύψει πολλά πράγματα που τους ρωτάω για να μάθω για τους φίλους μου και δεν μου έχουν πει».

Όταν ρωτήθηκε πόσοι επέβαιναν στο όχημα, απάντησε: «Ναι, ναι, ναι, δέκα ήμασταν». Ο ίδιος πρόσθεσε πως δεν έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό, ωστόσο παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση: «Ως τώρα κάτι γρατζουνιές, τώρα πάω να δω και για τα υπόλοιπα αν τυχόν, μία στο εκατομμύριο, έπαθα κάτι εσωτερικά».

Στο ερώτημα για το πώς συνέβη το δυστύχημα, ο επιζών ήταν τόνισε: «Όχι, όχι. Εκείνη τη στιγμή έγιναν τόσο γρήγορα, δεν έχω κάποια εικόνα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αύριο η αεροδιακομιδή των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία

ΕΟΔΥ: Νέα εργαλεία επιδημιολογικής επιτήρησης, έγκαιρη ανίχνευση και ενεργή συμμετοχή των πολιτών

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

ΟΔΔΗΧ: Ελαφρώς υψηλότερο το επιτόκιο των τρίμηνων εντόκων γραμματίων

Η Google αλλάζει το Gmail έπειτα από 20 χρόνια – Προσέξτε μην χάσετε τον λογαριασμό σας

Γνωστός προπονητής ποδοσφαίρου απολύθηκε επειδή χρησιμοποιούσε το ChatGPT για «κρίσιμες αποφάσεις»
περισσότερα
17:16 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Τρίκαλα: Το 3D γράφημα της Πυροσβεστικής για την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Ένας 3D γράφημα για την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, έδωσε στη δημοσιό...
16:55 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στη Ρουμανία: Το μοιραίο «θα έρθω εγώ» – Πήρε τη θέση φίλου του την τελευταία στιγμή – ΦΩΤΟ

Όλη η Ελλάδα θρηνεί τους νεκρούς στο φοβερό δυστύχημα με τους φίλους του ΠΑΟΚ, στο οποίο έχασα...
16:35 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Πώς οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του 52χρονου που ομολόγησε τη δολοφονία 46χρονης – «Ανοίγουν» κι άλλοι φάκελοι εξαφανίσεων

Στα χέρια των αρχών στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ένας άνδρας ο οποίος εξετάζεται για τη δολοφονία...
16:15 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 14χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

Την κινητοποίηση των αρχών έχει προκαλέσει η υπόθεση εξαφάνισης ενός 14χρονου στο Ωραιόκαστρο ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι