Τραγωδία στη Ρουμανία: «Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ – Εκείνη τη στιγμή έγιναν τόσο γρήγορα», λέει φίλαθλος του ΠΑΟΚ που επέβαινε στο μοιραίο βαν

Στη σκιά του πολύνεκρου δυστυχήματος στη Ρουμανία, όπου επτά φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν, η κοινωνία παραμένει βουβή και συγκλονισμένη. Ένας από τους επιζώντες, ο πιο ελαφρά τραυματισμένος, μίλησε για πρώτη φορά, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της τραγωδίας.

Ο άνδρας, ο οποίος επέβαινε στο μοιραίο βαν, εμφανώς ταραγμένος, περιέγραψε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» τα όσα βίωσε. Όπως είπε, όλα έγιναν τόσο γρήγορα που δεν πρόλαβε καν να καταλάβει τι συνέβη. Ήταν πολύ συγκλονισμένος και δεν μπορούσε να μεταφέρει εύκολα τι συνέβη, γιατί ούτε ο ίδιος κατάλαβε πώς έγινε αυτό που έγινε. Όλα συνέβησαν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου.

Ήσασταν σε αυτό το βαν που έγινε το ατύχημα; ρώτησε η δημοσιογράφος της εκπομπής. «Ναι, ναι, δυστυχώς», απάντησε εκείνος.

Στην ερώτηση για την κατάστασή του, είπε: «Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ, ναι, ναι, είμαι καλά. Δεν έχω κάποιο νέο, δεν ξέρω κάτι, και εμένα δεν μου έχουνε πει. Μου έχουν κρύψει πολλά πράγματα που τους ρωτάω για να μάθω για τους φίλους μου και δεν μου έχουν πει».

Όταν ρωτήθηκε πόσοι επέβαιναν στο όχημα, απάντησε: «Ναι, ναι, ναι, δέκα ήμασταν». Ο ίδιος πρόσθεσε πως δεν έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό, ωστόσο παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση: «Ως τώρα κάτι γρατζουνιές, τώρα πάω να δω και για τα υπόλοιπα αν τυχόν, μία στο εκατομμύριο, έπαθα κάτι εσωτερικά».

Στο ερώτημα για το πώς συνέβη το δυστύχημα, ο επιζών ήταν τόνισε: «Όχι, όχι. Εκείνη τη στιγμή έγιναν τόσο γρήγορα, δεν έχω κάποια εικόνα».