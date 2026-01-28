Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 14χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

Την κινητοποίηση των αρχών έχει προκαλέσει η υπόθεση εξαφάνισης ενός 14χρονου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Τα ίχνη του Σαμπάν (επ) Καράμ (ον),αιγυπτιακής καταγωγής, χάθηκαν στις 25/01/2026, απογευματινές ώρες, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 28/01/2026 και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Σαμπάν (επ) Καράμ (ον) έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα σγουρά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι φόρμα, κίτρινη φούτερ και μπλε σαμπό παντόφλες, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.