ΠΑΟΚ: Φανέλες με τα ονόματα των αδικοχαμένων οπαδών στην μπουτίκ της Τούμπας – ΦΩΤΟ

Συγκινητικές είναι οι εικόνες από το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Μετά τα φαναράκια και τα κασκόλ έξω και μέσα στη Τούμπα, πλέον οι φανέλες των οκτώ οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό τροχαίο στην Ρουμανία την Τρίτη (27/01) βρίσκονται στην μπουτίκ της ομάδας.

Σε αυτές αναγράφονται το ονόματα των επτά οπαδών του Δικέφαλου του Βορρά, αλλά και ο 55χρονος φίλος της ομάδας από την Λάρισα, που τον πρόδωσε η καρδιά του στο άκουσμα της είδησης ότι ένας από τους θανόντες είναι στενός του φίλος.

Δείτε φωτογραφία: