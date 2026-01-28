Σκρέκας στον Realfm 97,8: Θα αποδοθούν ευθύνες για την τραγωδία στα Τρίκαλα – Στο τέλος της ημέρας η ΝΔ θα λάβει ισχυρή εντολή για ισχυρή κυβέρνηση

Σύνοψη από το

  • Ο Κώστας Σκρέκας στον Realfm 97,8 εξέφρασε συλλυπητήρια για την τραγωδία στα Τρίκαλα και τόνισε ότι «θα αποδοθούν ευθύνες» μετά τη διερεύνηση.
  • Σχετικά με τους ελέγχους στις επιχειρήσεις, ο κ. Σκρέκας υποστήριξε το υφιστάμενο πλαίσιο και σημείωσε ότι «η Ελλάδα πάντως είναι μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών χωρών με τα λιγότερα θανατηφόρα ατυχήματα».
  • Για την πολιτική επικαιρότητα, ο κ. Σκρέκας ανέφερε ότι η ΝΔ δεν ενδιαφέρεται για τις δηλώσεις του ΠΑΣΟΚ περί μη συνεργασίας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι στο τέλος της ημέρας «μεγάλο μέρος της κοινωνίας θα δώσει ισχυρή εντολή για μια ισχυρή κυβέρνηση στη ΝΔ».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

πολιτική

Κώστας Σκρέκας

Για την τραγωδία στα Τρίκαλα με τις 5 νεκρές εργαζόμενες στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», αλλά και την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, μίλησε ο Κώστας Σκρέκας στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

Ο κ. Σκρέκας αρχικά εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων που όπως είπε, «ήταν δυστυχώς εργαζόμενες μητέρες και δεν υπάρχει πιο τραγικό πράγμα από το να πηγαίνεις στη δουλειά και να μην επιστρέφεις ποτέ σπίτι σου».

Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ είπε ότι «δυστυχώς κάποιες από αυτές τις οικογένειες τις γνώριζα γιατί και εγώ εκλέγομαι στα Τρίκαλα και η κατάσταση είναι τραγική».

Σχετικά με τον τρόπο που γίνονται οι έλεγχοι στις επιχειρήσεις, ο κ. Σκρέκας υποστήριξε ότι «τα προηγούμενα χρόνια, πριν αναλάβει αυτή η κυβέρνηση το 2019 και τα προηγούμενα χρόνια -και επί ΣΥΡΙΖΑ και πριν από τον ΣΥΡΙΖΑ-, έχει υπάρξει ένα θεσμικό πλαίσιο που κατηγοριοποιεί ανάλογα με το ρίσκο τις επιχειρήσεις για τη συχνότητα του ελέγχου. Υπάρχουν οι υψηλού ρίσκου βιομηχανίες, αυτές που είναι πιο «βαριές» στη λειτουργία τους, που πρέπει κάθε χρόνο να γίνεται επίσκεψη από αρμόδιες Αρχές, οι λιγότερο «βαριές» όπου η επίσκεψη γίνεται κάθε 3 χρόνια και οι ακόμη ελαφρύτερες δραστηριότητες, όπου ο έλεγχος γίνεται σε πιο αραιά χρονικά διαστήματα. Καταρχάς λοιπόν, πρέπει να διερευνηθεί αν έχουν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι. Είχαν τηρηθεί τα πρωτόκολλα ασφαλείας; Είχαν εκπληρωθεί τα μέτρα πυρασφάλειας; Όλα αυτά θα απαντηθούν μέσα από τη διερεύνηση και θα βγει το συμπέρασμα αν φταίει το πλαίσιο ή φταίει κάποιο ανθρώπινο λάθος».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «θα αποδοθούν ευθύνες και βεβαίως η προσπάθεια που γίνεται από την κυβέρνηση και από τις αρμόδιες Αρχές είναι, γρήγορα να γίνει η διερεύνηση, να χυθεί άπλετο φως και  να αποδοθούν οι ευθύνες σε αυτούς που φταίνε».

Σε ερώτηση αν λειτουργεί ο τρόπος που γίνονται οι έλεγχοι, ο κ. Σκρέκας απάντησε ότι «αν δεν λειτουργούσαν οι έλεγχοι, πιστεύω ότι η Ελλάδα δεν θα είχε αυτή την κατάταξη που έχει σε ό, τι αφορά τα εργατικά δυστυχήματα στην Ευρώπη. Πάντα μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο, δεν ξέρω αν πρέπει να γίνει όσον αφορά στο νομοθετικό πλαίσιο ή αν πρέπει να αφορά σε αυτούς που είναι επιφορτισμένοι να εφαρμόζουν το νομοθετικό πλαίσιο. Η Ελλάδα πάντως είναι μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών χωρών με τα λιγότερα θανατηφόρα ατυχήματα» και πρόσθεσε:

«Αν υπάρχει κάτι καλύτερο ως προς τους ελέγχους, αυτό μπορεί να συζητηθεί και να δούμε αν υπάρχει κάτι καλύτερο ή χειρότερο».

Για την πολιτική επικαιρότητα

Σε ερώτηση για το εάν το ΠΑΣΟΚ έχει κλείσει εντελώς την πόρτα οποιασδήποτε συνεργασίας με τη ΝΔ, ο κ. Σκρέκας απάντησε: «Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει επαναλάβει πολλές φορές ότι δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε συνεργασία με τη ΝΔ. Εγώ αυτό που δεν αντιλαμβάνομαι και δεν έχω ακούσει από τον κ. Ανδρουλάκη, είναι να ορίσει με ποια κόμματα θα μπορούσε να συνεργαστεί. Βλέπω ότι υπάρχει ένας αρχηγός σε ένα κόμμα που απλά δηλώνει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με καμία άλλη πολιτική δύναμη στη χώρα. Από εκεί και πέρα εμάς δεν μας ενδιαφέρει ούτε σαν κυβέρνηση, ούτε σαν ΝΔ».

Συμπλήρωσε ότι «εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, είναι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και να δώσουμε λύσεις στην καθημερινότητα των πολιτών και από εκεί και πέρα να κριθούμε στο τέλος της 4ετίας. Θεωρώ και επειδή γυρνώ σε ολόκληρη την Ελλάδα, παρόλο που υπάρχουν πολλά θέματα και προβλήματα, στο τέλος της ημέρας και αφού δουν οι πολίτες τι έκανε η κυβέρνηση την τελευταία 4ετία, μεγάλο μέρος της κοινωνίας θα δώσει ισχυρή εντολή για μια ισχυρή κυβέρνηση στη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ακούστε το ηχητικό:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΔΥ: Νέα εργαλεία επιδημιολογικής επιτήρησης, έγκαιρη ανίχνευση και ενεργή συμμετοχή των πολιτών

Έκρηξη κρουσμάτων νοροϊού στο Ηνωμένο Βασίλειο-Ποιοι κινδυνεύουν

Ειδικό επίδομα 1.475 ευρώ από τη ΔΥΠΑ για ανέργους: Σήμερα αρχίζει η υποβολή αιτήσεων – Ποιους αφορά

Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας: Αυτές είναι οι τρεις αλλαγές στην κάρτα αναπηρίας

Η Google αλλάζει το Gmail έπειτα από 20 χρόνια – Προσέξτε μην χάσετε τον λογαριασμό σας

Γνωστός προπονητής ποδοσφαίρου απολύθηκε επειδή χρησιμοποιούσε το ChatGPT για «κρίσιμες αποφάσεις»
περισσότερα
15:45 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Γιάννης Βρούτσης για την τραγωδία στη Ρουμανία: Θα στηρίξουμε κάθε αίτημα για διακοπή αθλητικών δραστηριοτήτων

Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, αναφέρθηκε στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμ...
14:35 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Νίκος Βλαχάκος για Ίμια: «Ένα τέτοιο ελικόπτερο δεν πέφτει από τον κακό καιρό, υπάρχουν ντοκουμέντα που μπορούν να αποκαλύψουν την αλήθεια»

Ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες έπεσε το ελικόπτερο με πιλότο τον Παναγιώτη Βλαχάκο ...
14:13 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Λιακούλη στον Realfm 97,8: Αντίπαλός μας είναι η ΝΔ, το συνέδριο πρέπει να είναι βαθιά πολιτικό – Τι είπε για την πρόταση Δούκα για ψήφισμα

Για την τραγωδία στα Τρίκαλα αλλά και εκείνη με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, μίλησε αρχ...
13:58 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

H Έλενα Κουντουρά στην «Ευρωπαϊκή Ημέρα Τουρισμού» της Κομισιόν: 5 βασικές προτεραιότητες για βιώσιμους, ανθεκτικούς και ανταγωνιστικούς προορισμούς στην ΕΕ

H Έλενα Κουντουρά στην “Ευρωπαϊκή Ημέρα Τουρισμού” της Κομισιόν:  5 βασικές προτεραιότητες για...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι