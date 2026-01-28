Σκρέκας στον Realfm 97,8: Θα αποδοθούν ευθύνες για την τραγωδία στα Τρίκαλα – Στο τέλος της ημέρας η ΝΔ θα λάβει ισχυρή εντολή για ισχυρή κυβέρνηση

Για την τραγωδία στα Τρίκαλα με τις 5 νεκρές εργαζόμενες στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», αλλά και την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, μίλησε ο Κώστας Σκρέκας στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

Ο κ. Σκρέκας αρχικά εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων που όπως είπε, «ήταν δυστυχώς εργαζόμενες μητέρες και δεν υπάρχει πιο τραγικό πράγμα από το να πηγαίνεις στη δουλειά και να μην επιστρέφεις ποτέ σπίτι σου».

Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ είπε ότι «δυστυχώς κάποιες από αυτές τις οικογένειες τις γνώριζα γιατί και εγώ εκλέγομαι στα Τρίκαλα και η κατάσταση είναι τραγική».

Σχετικά με τον τρόπο που γίνονται οι έλεγχοι στις επιχειρήσεις, ο κ. Σκρέκας υποστήριξε ότι «τα προηγούμενα χρόνια, πριν αναλάβει αυτή η κυβέρνηση το 2019 και τα προηγούμενα χρόνια -και επί ΣΥΡΙΖΑ και πριν από τον ΣΥΡΙΖΑ-, έχει υπάρξει ένα θεσμικό πλαίσιο που κατηγοριοποιεί ανάλογα με το ρίσκο τις επιχειρήσεις για τη συχνότητα του ελέγχου. Υπάρχουν οι υψηλού ρίσκου βιομηχανίες, αυτές που είναι πιο «βαριές» στη λειτουργία τους, που πρέπει κάθε χρόνο να γίνεται επίσκεψη από αρμόδιες Αρχές, οι λιγότερο «βαριές» όπου η επίσκεψη γίνεται κάθε 3 χρόνια και οι ακόμη ελαφρύτερες δραστηριότητες, όπου ο έλεγχος γίνεται σε πιο αραιά χρονικά διαστήματα. Καταρχάς λοιπόν, πρέπει να διερευνηθεί αν έχουν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι. Είχαν τηρηθεί τα πρωτόκολλα ασφαλείας; Είχαν εκπληρωθεί τα μέτρα πυρασφάλειας; Όλα αυτά θα απαντηθούν μέσα από τη διερεύνηση και θα βγει το συμπέρασμα αν φταίει το πλαίσιο ή φταίει κάποιο ανθρώπινο λάθος».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «θα αποδοθούν ευθύνες και βεβαίως η προσπάθεια που γίνεται από την κυβέρνηση και από τις αρμόδιες Αρχές είναι, γρήγορα να γίνει η διερεύνηση, να χυθεί άπλετο φως και να αποδοθούν οι ευθύνες σε αυτούς που φταίνε».

Σε ερώτηση αν λειτουργεί ο τρόπος που γίνονται οι έλεγχοι, ο κ. Σκρέκας απάντησε ότι «αν δεν λειτουργούσαν οι έλεγχοι, πιστεύω ότι η Ελλάδα δεν θα είχε αυτή την κατάταξη που έχει σε ό, τι αφορά τα εργατικά δυστυχήματα στην Ευρώπη. Πάντα μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο, δεν ξέρω αν πρέπει να γίνει όσον αφορά στο νομοθετικό πλαίσιο ή αν πρέπει να αφορά σε αυτούς που είναι επιφορτισμένοι να εφαρμόζουν το νομοθετικό πλαίσιο. Η Ελλάδα πάντως είναι μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών χωρών με τα λιγότερα θανατηφόρα ατυχήματα» και πρόσθεσε:

«Αν υπάρχει κάτι καλύτερο ως προς τους ελέγχους, αυτό μπορεί να συζητηθεί και να δούμε αν υπάρχει κάτι καλύτερο ή χειρότερο».

Για την πολιτική επικαιρότητα

Σε ερώτηση για το εάν το ΠΑΣΟΚ έχει κλείσει εντελώς την πόρτα οποιασδήποτε συνεργασίας με τη ΝΔ, ο κ. Σκρέκας απάντησε: «Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει επαναλάβει πολλές φορές ότι δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε συνεργασία με τη ΝΔ. Εγώ αυτό που δεν αντιλαμβάνομαι και δεν έχω ακούσει από τον κ. Ανδρουλάκη, είναι να ορίσει με ποια κόμματα θα μπορούσε να συνεργαστεί. Βλέπω ότι υπάρχει ένας αρχηγός σε ένα κόμμα που απλά δηλώνει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με καμία άλλη πολιτική δύναμη στη χώρα. Από εκεί και πέρα εμάς δεν μας ενδιαφέρει ούτε σαν κυβέρνηση, ούτε σαν ΝΔ».

Συμπλήρωσε ότι «εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, είναι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και να δώσουμε λύσεις στην καθημερινότητα των πολιτών και από εκεί και πέρα να κριθούμε στο τέλος της 4ετίας. Θεωρώ και επειδή γυρνώ σε ολόκληρη την Ελλάδα, παρόλο που υπάρχουν πολλά θέματα και προβλήματα, στο τέλος της ημέρας και αφού δουν οι πολίτες τι έκανε η κυβέρνηση την τελευταία 4ετία, μεγάλο μέρος της κοινωνίας θα δώσει ισχυρή εντολή για μια ισχυρή κυβέρνηση στη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.