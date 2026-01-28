Νίκος Βλαχάκος για Ίμια: «Ένα τέτοιο ελικόπτερο δεν πέφτει από τον κακό καιρό, υπάρχουν ντοκουμέντα που μπορούν να αποκαλύψουν την αλήθεια»

  • Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Βλαχάκος, αδελφός του πιλότου Παναγιώτη Βλαχάκου, έθεσε ερωτήματα για τις συνθήκες της πτώσης του ελικοπτέρου στα Ίμια, δηλώνοντας ότι «ένα τέτοιο ελικόπτερο δεν πέφτει από τον κακό καιρό» και πως «υπάρχουν ντοκουμέντα που μπορούν να αποκαλύψουν την αλήθεια».
  • Σύμφωνα με τον κ. Βλαχάκο, το πόρισμα της εποχής ήταν «ένα 13σέλιδο, ανυπόγραφο» και «δεν έλεγε για ποιον λόγο έπεσε το ελικόπτερο», ενώ τόνισε ότι «μπορεί να ανοίξει ξανά ο φάκελος των Ιμίων», εάν κριθεί σκόπιμο.
  • Ο Νίκος Βλαχάκος κατήγγειλε επίσης ότι παρέλαβε το πραγματικό κράνος του αδελφού του «μετά από μια 7ετία», ενώ νωρίτερα στον πατέρα του «του παρουσίασαν ένα κράνος τελείως διαφορετικό».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Βλαχάκος

Ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες έπεσε το ελικόπτερο με πιλότο τον Παναγιώτη Βλαχάκο στα Ίμια έθεσε ο αδελφός του και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Βλαχάκος, μιλώντας στην εκπομπή «10 παντού» του OPEN.

Όπως δήλωσε στην εκπομπή «10 παντού» του OPEN, «υπήρξαν και υπάρχουν ακόμα, δεν ξέρω πού ακριβώς βρίσκονται, απόρρητα σήματα που ανταλλάχθηκαν μετά την πτώση του ελικοπτέρου, και όπως μας είχαν διαβεβαιώσει και εμένα και τον πατέρα μου, υπάρχουν κασέτες οι οποίες αποκαλύπτουν όλο εκείνο το τραγικό συμβάν» που δείχνουν -σύμφωνα με τον ίδιο- πως το ελικόπτερο δεν έπεσε λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Υπάρχουν ντοκουμέντα που, όπως υποστήριξε, «μπορούν να αποκαλύψουν την αλήθεια». «Ένα ελικόπτερο δεν πέφτει από τον κακό καιρό. Ένα ελικόπτερο Agusta 212 είναι παντός καιρού. Μπορούσε να πετάξει και γι’ αυτό δόθηκε η εντολή να απονηωθεί και να διερευνήσει αν υπήρχαν Τούρκοι κομάντο στη δυτική Ίμια». «Δεν αναφέρθηκε ποτέ από τους πιλότους η λέξη πέφτουμε» ανέφερε ακόμη, σημειώνοντας πως το «αν το χτύπησαν οι Τούρκοι ή όχι δεν μπορούμε να το μάθουμε γιατί η Ομάδα Καρντάκ έχει αποδεκατιστεί, δεν βρίσκεται κανείς πλέον εν ζωή. Κανείς δεν μπορεί να πει τι συνέβη εκείνα τα δευτερόλεπτα».

Σε άλλο σημείο δήλωσε πως το πόρισμα δεν ανέφερε τότε για ποιον λόγο έπεσε το ελικόπτερο: «Ήταν ένα 13σέλιδο, ανυπόγραφο πόρισμα, το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ δεν έλεγε για ποιον λόγο έπεσε το ελικόπτερο, αν ήταν ο κακός καιρός, υπήρχε κάποια μηχανική βλάβη ή ήταν κάτι άλλο».  «Εάν και εφόσον κρίνεται σκόπιμο πως μπορεί να έρθει στην επικαιρότητα, μπορεί να ανοίξει ξανά ο φάκελος των Ιμίων για να αποδοθεί τι ακριβώς συνέβη εκείνο το βράδυ», τόνισε ο κ. Βλαχάκος, ενώ σχετικά με τις αναφορές της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική Επιτροπή, απάντησε ότι δεν υπήρχε λόγος να του απευθυνθεί και να του πει να βρει την αλήθεια για τα Ίμια.

«Παρέλαβα το πραγματικό κράνος του αδελφού μου μετά από μια 7ετία»

Ο κ. Βλαχάκος είπε επίσης ότι «όταν το ελικόπτερο ανασύρθηκε και ήρθε στη βάση ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού, το επισκεφθήκαμε οι συγγενείς των ηρώων. Μπορώ να επιβεβαιώσω πως από την εικόνα που είδαμε το ελικόπτερο δεν είχε βληθεί. Σας θέτω όμως ένα ερώτημα (σ.σ. είπε απευθυνόμενος στον αντιπτέραρχο ε.α. κ. Παπανικολάου). Ήταν όλα τα κομμάτια του ελικοπτέρου αυτά που είδαμε ή υπήρχαν κι άλλα;».

«Ύστερα από πολλά χρόνια, ψαράς από την Κάλυμνο ανέσυρε το κράνος του αδελφού μου. Το οποίο παρέλαβα πριν από μια 7ετία. Περάσανε 23 ολόκληρα χρόνια για να έχω το πραγματικό κράνος του αδελφού μου», πρόσθεσε.

Μάλιστα, στο τέλος προχώρησε σε μια σοβαρή καταγγελία, λέγοντας ότι όταν κάλεσαν τον πατέρα του στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τον ενημέρωσαν πως βρήκαν το κράνος του Παναγιώτη Βλαχάκου, «του παρουσίασαν ένα κράνος τελείως διαφορετικό από αυτό που τελικώς ανασύρθηκε από τον βυθό της θάλασσας από έναν ψαρά. Του έδιναν ένα κράνος -που δεν παρέλαβε ποτέ γιατί το κράνος του αδελφού μου ήταν κόκκινο -υπάρχουν πολλές φωτογραφίες- με το ονοματεπώνυμό του και την ομάδα αίματος. Αυτό το έχω σπίτι μου. Αυτό είναι το κανονικό κι όχι εκείνο που θέλησαν να του παραδώσουν εκείνη την εποχή».

 

