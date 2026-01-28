Τροχαίο στη Χαλκιδική: Βαν συγκρούστηκε με λεωφορείο που μετέφερε μαθητές

Τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου, στο οποίο ενεπλάκη και λεωφορείο των ΚΤΕΛ που μεταφέρει μαθητές, το πρωί της Τετάρτης (28/1) στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής.

Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 8:15, όταν το λεωφορείο του ΚΤΕΛ, που μετέφερε 35 μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, συγκρούστηκε με ένα βανάκι με έξι επιβαίνοντες, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του halkidikinews.gr, το λεωφορείο των ΚΤΕΛ Χαλκιδικής εκτελεί καθημερινό δρομολόγιο μεταφοράς μαθητών από τα γύρω χωριά προς το Γυμνάσιο Παλαιοχωρίου. Το βανάκι κινούνταν στην αντίθεση κατεύθυνση, από Άγιο Νικόλαο προς Παλαιοχώρι.

Λόγω της σύγκρουσης τραυματίστηκαν ο 44χρονος οδηγός του βαν, μία 23χρονη και ένας 63χρονος. Οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου, για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία τους.

Δεν τραυματίστηκαν μαθητές

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι κανείς από τους μαθητές που επέβαιναν στο λεωφορείο δεν τραυματίστηκε. Οι μαθητές κατέβηκαν με ασφάλεια από το όχημα και μετέβησαν πεζή στο σχολείο τους, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

Λόγω του τροχαίου, η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε προσωρινά, μέχρι να απομακρυνθούν τα εμπλεκόμενα οχήματα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αρναίας, οι οποίοι διενεργούν την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος.