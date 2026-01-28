Βουλή-Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπατζελή: Το «μυστικό» στην υπόθεση των αγροτικών ενισχύσεων δεν είναι ο «τεχνικός σύμβουλος» αλλά το πότε «ανοίγεις» τις αιτήσεις

  • Η πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κατερίνα Μπατζελή, κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως το «μυστικό» στις αγροτικές ενισχύσεις είναι το πότε «ανοίγεις» τις αιτήσεις.
  • Η κ. Μπατζελή αποκάλυψε ότι κατά τη θητεία της έστειλε παραβατικές συμπεριφορές στον εισαγγελέα, ενώ έγιναν «περικοπές» και πολλοί «εστάλησαν στα δικαστήρια» για υποθέσεις απάτης, όπως «ελαιόδενδρα, που, από ένα νησί, έφτασαν στη Θεσσαλία».
  • Η κ. Μπατζελή έκανε λόγο για «παράνομες ενισχύσεις» και «ρουσφέτια», δηλώνοντας πως «δεν μπορεί να μη γνωρίζει» η πολιτική ηγεσία για κυκλώματα παράνομων επιδοτήσεων και πως «σε άλλη χώρα θα είχε παραιτηθεί η κυβέρνηση».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Το «μυστικό» στην υπόθεση των αγροτικών ενισχύσεων δεν είναι ο «τεχνικός σύμβουλος» αλλά το πότε «ανοίγεις» τις αιτήσεις, όπως ανέφερε η πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (10-2009 έως 9-2010) Κατερίνα Μπατζελή, στο πλαίσιο της κατάθεσής της στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με την ίδια, εάν το σύστημα υποδοχής των αιτήσεων άνοιγε τον μήνα Φεβρουάριο, η οριστική θα ήταν το Μάιο και οι πληρωμές τον Οκτώβριο. «Τι κάνει ο τεχνικός σύμβουλος; Ροκανίζει χρόνο. Και ανοίγει Σεπτέμβρη. Πανικός. Ακόμα και με 18.000 δικαιούχους που είχαμε εμείς, αλλά και με το gov.gr, δεν προλαβαίνει να κάνει ο δικαιούχος την αίτηση», σημείωσε η κ. Μπατζελή και διευκρίνισε ότι ως άνθρωπος της αγοράς «είμαι υπέρ των τεχνικών συμβούλων. Είναι η δουλειά μου. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι κάνεις καταπάτηση του δημοσίου χρήματος. Τεράστια διαφορά».

Ερωτηθείσα από τον εισηγητή της πλειοψηφίας, Μ. Λαζαρίδη, εάν κατά τη θητεία της έστειλε παραβατικές συμπεριφορές στον εισαγγελέα ή αν απλά δεν έδωσε τις επιδοτήσεις, η πρώην υπουργός απάντησε ότι «και τους στείλαμε και έγιναν διορθώσεις λογαριασμών». Μάλιστα, τόνισε: «Συνάντησα και ελαιόδενδρα, που, από ένα νησί, έφτασαν στη Θεσσαλία. Κανονικά, με παπά και με κουμπάρο. Έγιναν οι περικοπές και πολλοί εστάλησαν στα δικαστήρια».

«Εάν είναι απάτη, το πρώτο βήμα είναι, αυτό που έχω βρει είναι να πάει στην OLAF, διότι μιλάμε και για αγροτικές δαπάνες. Μετά, κοινοποιείς αυτό που έχεις κάνει στο πρωτοδικείο, στην εισαγγελία κ.λπ. Προσωπικά έστειλα έναν πολύ πολύ μεγάλο παραγωγό σε βραχώδεις περιοχές στην Υλίκη, που καλλιεργούσε αρδευόμενο βαμβάκι. Πήγε σούμπιτος, κανονικά…».

Κατόπιν σχετικών ερωτήσεων και από την εισηγήτρια της μειοψηφίας, Μ. Αποστολάκη, η κ. Μπατζελή μίλησε για παράνομες ενισχύσεις που έγιναν από την προηγούμενη κυβέρνηση αλλά και για «ρουσφέτια» στην ΑΓΡΟΓΗ για εκλογικούς λόγους, ενώ σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Μεϊκόπουλου «πώς είναι δυνατόν να λειτουργεί ένα κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων χωρίς να υπάρχει πολιτική κάλυψη ή έστω γνώση;» απάντησε πως «δεν μπορεί να μη γνωρίζει. Ή δεν γνωρίζει ή δεν κατανοεί ή αδιαφορεί. Όπως και εάν τα ιεραρχήσεις, αποτελούν μία σκανδαλώδη συμπεριφορά στο αποτέλεσμα».

Επίσης, στην ερώτηση εάν όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις απάτης με ευρωπαϊκά κονδύλια παραιτείται η πολιτική ηγεσία, η πρώην υπουργός είπε πως «σε άλλη χώρα θα είχε παραιτηθεί η κυβέρνηση».

Τέλος, η κ. Μπατζελή εξέφρασε την άποψη ότι η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ «δεν θα καταλήξει κάπου».

Πηγή: ΑΠΕ

