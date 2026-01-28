«Βιολάντα»: Διαρροή προπανίου από υπόγειο σωλήνα δείχνουν τα στοιχεία για την φονική έκρηξη – Αναμένονται ανακοινώσεις από την Πυροσβεστική

Σε ανακοινώσεις αναμένεται να προχωρήσουν οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού σχετικά με τα έως τώρα στοιχεία που έχουν προκύψει για την φονική έκρηξη με θύματα πέντε εργάτριες, στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής που διενεργούν τις έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας, φαίνεται πως έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία που καταδεικνύουν ότι υπήρξε διαρροή προπανιού από υπόγειες σωληνώσεις.

Οι πυροσβέστες που έκαναν αυτοψία στον χώρο της τραγωδίας, φαίνεται πως έχουν εντοπίσει και το σημείο της διαρροής του προπανίου, σύμφωνα και με φωτογραφία ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας.