Στην τελική ευθεία το σίκουελ του «Dirty Dancing»

  • Η Lionsgate προχωρά στην υλοποίηση του σίκουελ της θρυλικής ταινίας «Dirty Dancing» (1987), με την Τζένιφερ Γκρέι να επιστρέφει στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Frances “Baby” Houseman.
  • Την παραγωγή αναλαμβάνουν οι Νίνα Τζέικομπσον και Μπραντ Σίμπσον μέσω της εταιρείας τους Color Force, ενώ το σενάριο υπογράφει η Κιμ Ρόζενστοκ.
  • Η Γκρέι δήλωσε ενθουσιασμένη που «η αναμονή φαίνεται πως σύντομα τελειώνει!», με τα γυρίσματα να αναμένονται να ξεκινήσουν αργότερα φέτος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Η Lionsgate προχωρά στην υλοποίηση του σίκουελ της θρυλικής ταινίας «Dirty Dancing» (1987), οριστικοποιώντας τα βασικά στελέχη της παραγωγής.

Σύμφωνα με την πρώτη ανακοίνωση του στούντιο για το φιλμ, οι παραγωγοί των ταινιών «Hunger Games» και «Crazy Rich Asians», Νίνα Τζέικομπσον (Nina Jacobson) και Μπραντ Σίμπσον (Brad Simpson) αναλαμβάνουν το πρότζεκτ μέσω της εταιρείας τους Color Force με στόχο την έναρξη των γυρισμάτων αργότερα φέτος. Το σενάριο υπογράφει η υποψήφια για Emmy και Χρυσή Σφαίρα, καθώς και νικήτρια του Βραβείου Humanitas 2025, Κιμ Ρόζενστοκ (Kim Rosenstock).

Η Τζένιφερ Γκρέι (Jennifer Grey) επιστρέφει στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Frances “Baby” Houseman, ο οποίος της είχε χαρίσει μία υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τον διάσημο ρόλο είχαν περάσει αρχικά από οντισιόν η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ (Sarah Jessica Parker) και η Γουινόνα Ράιντερ (Winona Ryder), ενώ η Γκρέι είχε αποκαλύψει στους New York Times πως η αμοιβή της ανήλθε στα 50.000 δολάρια. Στο νέο εγχείρημα, η ηθοποιός θα αναλάβει παράλληλα καθήκοντα εκτελεστικής παραγωγού, σε συνεργασία με τον Τζόναθαν Λεβίν (Jonathan Levine).

«Ο ρόλος της “Baby” κατέχει μια βαθιά και πολύτιμη θέση στην καρδιά μου, όπως ακριβώς και στις καρδιές τόσων θαυμαστών όλα αυτά τα χρόνια. Για καιρό αναρωτιόμουν πού θα μπορούσαμε να συναντήσουμε την Baby χρόνια μετά και πώς θα ήταν η ζωή της. Χρειάστηκε χρόνος για να βρω τους συνεργάτες με τους οποίους θα ένιωθα ότι μπορώ να εμπιστευτώ τη συνέχεια της κληρονομιάς της αρχικής ταινίας… Είμαι ενθουσιασμένη που μπορώ πλέον να πω ότι η αναμονή φαίνεται πως σύντομα τελειώνει!», ανέφερε σε δήλωσή της η Γκρέι.

Η φιλόδοξη παραγωγή είχε ανακοινωθεί αρχικά το 2022 στο CinemaCon του Λας Βέγκας. Η Μέρεντιθ Γουίκ (Meredith Wieck) και η Μαρία Ασκάνιο (Maria Ascanio) θα επιβλέπουν το έργο για λογαριασμό της Lionsgate, όπως αναφέρει το Deadline.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι συγκροτήσαμε την ιδανική ομάδα για να προχωρήσουμε την ταινία, σε συνεργασία με την Τζένιφερ Γκρέι. Δεν υπάρχουν καταλληλότεροι παραγωγοί από τους επί σειρά ετών συνεργάτες και φίλους μας, Νίνα και Μπραντ, ενώ είμαστε ενθουσιασμένοι που η Kιμ αναλαμβάνει το σενάριο», δήλωσε ο πρόεδρος της Lionsgate Motion Picture Group ‘Ανταμ Φόγκελσον (Adam Fogelson).

«Με αυτή την «ομάδα κρούσης» πλέον στη θέση της, προχωράμε ολοταχώς ώστε παλιοί και νέοι θεατές να ανακαλύψουν τη μαγεία, τη μουσική και το συναίσθημα του «Dirty Dancing» σε μια νέα παραγωγή για τη μεγάλη οθόνη», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ

