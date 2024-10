Τζένιφερ Γκρέι: Πρεμιέρα για τη νέα ταινία της στη… σκιά του σίκουελ του «Dirty Dancing» – Όλοι την ρωτούσαν για αυτό

Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από την ανακοίνωση της Lionsgate για το σίκουελ του «Dirty Dancing» μιας από τις πιο χαρακτηριστικές ταινίες της δεκαετίας του ΄80.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Τζένιφερ Γκρέι επιστρέφει στον ρόλο της ως Frances «Baby» Houseman σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή του Τζόναθαν Λεβίν. Ωστόσο λόγω των περσινών απεργιών των σεναριογράφων και των ηθοποιών στο Χόλιγουντ η Lionsgate ανέβαλε την παραγωγή, σύμφωνα με το Variety.

Ο Φέλχαϊμερ δήλωσε πως το καινούργιο «Dirty Dancing», θα είναι «ακριβώς το είδος της ρομαντικής, νοσταλγικής ταινίας που περίμεναν οι θαυμαστές του και που την έκανε την πλέον επιτυχημένη στην ιστορία της Lionsgate».

Στην υπόθεση της ταινίας του 1987, παρουσιάζεται η ιστορία της Φράνσις «Μπέιμπι» Χάουσμαν, μίας κοπέλας 17 ετών, που ερωτεύεται παράφορα τον δάσκαλο χορού, Τζόνι Κασλ, που υποδύθηκε ο Πάτρικ Σουέϊζι, στο ξενοδοχείο Κάτσκιλς, όπου βρίσκεται με την οικογένειά της για τις καλοκαιρινές διακοπές, το 1963».

Η παραγωγή του πρώτου «Dirty Dancing» κόστισε 5 εκατομμύρια δολάρια (4.2 εκατ. ευρώ) και απέφερε κέρδη 218 εκατομμύρια δολάρια (185 εκατ. ευρώ). Να σημειωθεί πως, παρά το γεγονός ότι ήταν μια ρομαντική κομεντί, η ταινία του 1987, άγγιζε διάφορα ζητήματα της εποχής, όπως αυτό των αμβλώσεων καθώς και την προκατάληψη που υπήρχε ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις.

Η ηθοποιός βρέθηκε στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «A Real Pain» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου και δήλωσε στο GamesRadar+: «Δεν μπορώ να σας πω πολλά για το “Dirty Dancing”, ούτε μπορώ να σας δώσω υποσχέσεις. Απλά περιμένω να το προγραμματίσουν σίγουρα καθώς πρέπει να γίνει σωστά».

Ανέφερε επίσης στους δημοσιογράφους ότι θα πρέπει να το «αφήσουν στην άκρη» μέχρι την επόμενη φορά που θα μιλήσουν «όπου ελπίζουμε ότι όλα θα έχουν ξεκαθαρίσει».

Η ηθοποιός ήταν λαμπερή στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ επιλέγοντας ένα μπορντό τοπ το οποίο συνδύασε με μίντι φούστα με παγέτες ίδιας απόχρωσης.

Jennifer Grey, 64, proves she hasn’t aged a day since her Dirty Dancing days as she stuns on the red carpet at the UK premiere of A Real Pain during BFI London Film Festival https://t.co/IvZi8kFIgf pic.twitter.com/lSENUHJj78

— Mail+ (@DailyMailUK) October 13, 2024