Τουρκία: Εκδοτικός οίκος κατηγορείται για «χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» επειδή κατέβαλε αμοιβή για πνευματικά δικαιώματα

Σύνοψη από το

  • Η τουρκική δικαιοσύνη άρχισε έρευνα για «χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» σε βάρος εκδοτικού οίκου, ο οποίος κατέβαλε αμοιβή για πνευματικά δικαιώματα σε δύο συνεργάτες του που εργάζονται από το κελί της φυλακής τους.
  • Η δικαιοσύνη κατηγορεί τον εκδοτικό οίκο για την καταβολή αμοιβής για πνευματικά δικαιώματα στους Τονγκούτς Οκ και Νετζίπ Μπαϊσάλ, δύο συνεργάτες του καταδικασμένους σε ποινές ισοβίων για «τρομοκρατία». Ο Kor Kitap τους χαρακτηρίζει «πολιτικούς κρατούμενους», υπογραμμίζοντας πως τα χρήματα που τους καταβάλλει δεν τους χρησιμεύουν παρά μόνο για να «αγοράζουν προϊόντα από την καντίνα της φυλακής».
  • Τόσο ο εκδοτικός οίκος Kor Kitap όσο και η Ένωση Τούρκων Εκδοτών αντέδρασαν έντονα στην απόφαση. Ο Kor Kitap ζήτησε «την άμεση ακύρωση αυτής της παράνομης απόφασης», ενώ η Ένωση την χαρακτήρισε «εξαιρετικά ανησυχητική για τον κόσμο των εκδόσεων και την ελευθερία της έκφρασης».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Κωνσταντινούπολη

Η τουρκική δικαιοσύνη άρχισε έρευνα για «χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» σε βάρος εκδοτικού οίκου ο οποίος κατέβαλε αμοιβή για πνευματικά δικαιώματα σε δύο συνεργάτες του που εργάζονται από το κελί της φυλακής τους, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο εκδοτικός οίκος Kor Kitap ανακοίνωσε πως ο υπεύθυνός του κρατήθηκε επί τέσσερις ημέρες ενώ στη συνέχεια τέθηκε σε περιορισμό κατ’ οίκον και υπό δικαστικό έλεγχο στο πλαίσιο της έρευνας.

Η δικαιοσύνη κατηγορεί τον εκδοτικό οίκο για την καταβολή αμοιβής για πνευματικά δικαιώματα στους Τονγκούτς Οκ και Νετζίπ Μπαϊσάλ, δύο συνεργάτες του καταδικασμένους σε ποινές ισοβίων για «τρομοκρατία», οι οποίοι εργάζονται ως συγγραφείς, επιμελητές και μεταφραστές για τον Kor Kitap, σύμφωνα με εκπρόσωπο του εκδοτικού οίκου.

Αυτοί οι δύο, οι οποίοι είναι φυλακισμένοι από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 για διάφορες ενέργειες που είχαν διαπράξει στο όνομα μιας μικρής ακροαριστερής οργάνωσης που είχε χαρακτηρισθεί τρομοκρατική από την Άγκυρα, χαρακτηρίζονται «πολιτικοί κρατούμενοι» από τον εργοδότη τους, ο οποίος υπογραμμίζει πως τα χρήματα που τους καταβάλλει δεν τους χρησιμεύουν παρά μόνο για να «αγοράζουν προϊόντα από την καντίνα της φυλακής».

«Δεν θα ανεχθούμε καμιά απόπειρα να φυλακισθούν η σκέψη και η κουλτούρα», αντέδρασε στο X ο Kor Kitap, ζητώντας «την άμεση ακύρωση αυτής της παράνομης απόφασης».

Η Ένωση Τούρκων Εκδοτών χαρακτήρισε επίσης στο X αυτή την απόφαση «εξαιρετικά ανησυχητική για τον κόσμο των εκδόσεων και την ελευθερία της έκφρασης».

«Είναι θεμιτό, στο πλαίσιο των παγκόσμιων νομικών αρχών, των συνταγματικών δικαιωμάτων και της δεοντολογίας των εκδόσεων, οι Τονγκούτς Οκ και Νετζίπ Μπαϊσάλ να λαμβάνουν αμοιβή για τα πνευματικά δικαιώματα των έργων τους, ακόμα και στη φυλακή», υπογράμμισε η Ένωση.

Πηγή: ΑΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί το χοιρινό είναι «το πιο υγιεινό κρέας» – Έρευνα αποκαλύπτει ότι έχει τα ίδια οφέλη με φακές, αρακά και φασόλια

Γρίπη: Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Αγία Σοφία» 4χρονο αγοράκι

Φορολοταρία: Μπείτε εδώ για να δείτε εάν κερδίσατε 50.000 ευρώ

Δύο ελληνικά νησιά στη λίστα με τους πιο αυθεντικούς προορισμούς του κόσμου για το 2026

Η Google αλλάζει το Gmail έπειτα από 20 χρόνια – Προσέξτε μην χάσετε τον λογαριασμό σας

Γνωστός προπονητής ποδοσφαίρου απολύθηκε επειδή χρησιμοποιούσε το ChatGPT για «κρίσιμες αποφάσεις»
περισσότερα
13:08 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Ρουμανία: Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ – Με αεροσκάφος η μεταφορά τους στην Ελλάδα

Οι ρουμανικές αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση των σορών των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ από το τροχαίο...
12:51 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Ο ΥΠΕΞ λέει ότι δεν ζήτησε συνομιλίες με τις ΗΠΑ – Διπλωματικό παρασκήνιο

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι δεν έχει επικοινωνήσει με τον ειδικό α...
12:30 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: «34 χρόνια στο τιμόνι, δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο – Έπεσε κατευθείαν πάνω μου» – Τι λέει ο οδηγός της νταλίκας

Τα όσα κατέθεσε ο οδηγός της νταλίκας με την οποία συγκρούστηκε το μίνι βαν με τους οπαδούς το...
10:34 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Ρουμανία: «Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση και χάθηκε ο έλεγχος» – Τι αποκάλυψε τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ σε Έλληνα γιατρό

Συγκλονίζει η μαρτυρία Έλληνα γιατρού που βρέθηκε κοντά στους τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ, μετ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι