Λάρισα: «500 ευρώ ή θα σε αφήσουν ανάπηρο» – Οι απειλές και η επίθεση σε βάρος 15χρονου

Στιγμές τρόμου έζησε ένας 15χρονος στη Λάρισα, ο οποίος κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι έπεσε θύμα επίθεσης από έναν 21χρονο, όταν δεν ενέδωσε στις απειλές να παραδώσει το ποσό των 500 ευρώ σε άλλον συνομήλικό του.

Όλα ξεκίνησαν, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές της ιστοσελίδας onlarissa.gr, όταν ο 15χρονος κατήγγειλε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας πως ένας 21χρονος του τηλεφώνησε και τον απείλησε πως αν δεν του δώσει το ποσό των 500 ευρώ, «θα τον άφηναν ανάπηρο» άτομα που θα έστελνε για να του κάνουν κακό.

Ο ανήλικος δεν ενέδωσε, ωστόσο, το περασμένο Σάββατο δέχθηκε επίθεση από άλλον 21χρονο, ο οποίος του ζήτησε τα χρήματα. Ο ανήλικος τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ αστυνομικοί εντόπισαν τον 21χρονο, ο οποίος και συνελήφθη.

Παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και του άλλου 21χρονου, ο οποίος είχε απειλήσει τηλεφωνικά το ανήλικο θύμα.