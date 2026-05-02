Ζελένσκι: «Παρακολουθούμε τα πάντα» – Ανησυχία για κινήσεις στη Λευκορωσία

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Ζελένσκι

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται τα βόρεια σύνορα της Ουκρανίας, καθώς ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε για «συγκεκριμένη δραστηριότητα» από τη Λευκορωσία.

«Ελέγχουμε τα πάντα»

Σε δήλωσή του, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι ουκρανικές αρχές καταγράφουν προσεκτικά κάθε εξέλιξη κατά μήκος των συνόρων, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα είναι έτοιμη να αντιδράσει εάν χρειαστεί.

«Παρακολουθούμε τα πάντα, ελέγχουμε τα πάντα και, αν χρειαστεί, θα απαντήσουμε», τόνισε, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια θα αντιμετωπιστεί άμεσα.

Χωρίς λεπτομέρειες, αλλά με υπόνοιες

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε τη φύση της δραστηριότητας, ωστόσο οι δηλώσεις του έρχονται σε συνέχεια προηγούμενων εκτιμήσεων ότι η Ρωσία ενδέχεται να επιχειρήσει μεγαλύτερη εμπλοκή της Λευκορωσίας στον πόλεμο, αναφέρει το United24.

Τον Απρίλιο, είχαν αναφερθεί έργα υποδομής κοντά στα σύνορα, όπως κατασκευή δρόμων προς την Ουκρανία και δημιουργία θέσεων πυροβολικού.

«Πιθανές περιορισμένες προκλήσεις»

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του Κέντρου Αντιμετώπισης Παραπληροφόρησης της Ουκρανίας, Αντρίι Κοβαλένκο, ανέφερε ότι οι κινήσεις παρακολουθούνται στενά, εκτιμώντας ότι ενδεχόμενες ενέργειες από τη Λευκορωσία θα είναι πιθανότατα περιορισμένης κλίμακας, όπως «μικρές προκλήσεις».

Ενίσχυση άμυνας στα βόρεια σύνορα

Παράλληλα, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ξεκινήσει την κατασκευή πολυεπίπεδης αμυντικής γραμμής κατά μήκος των βόρειων συνόρων, από την περιοχή του ταμιευτήρα του Κιέβου έως τη Σούμι, σε βάθος έως και 100 χιλιομέτρων.

Οι οχυρώσεις περιλαμβάνουν νέα μέτρα αντιμετώπισης σύγχρονων απειλών, όπως drones καθοδηγούμενα μέσω οπτικών ινών, με στόχο την αποτροπή δημιουργίας ζώνης ασφαλείας από ρωσικές δυνάμεις.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Είμαι δερματολόγος – Αυτός είναι ο Νο1 τρόπος για να βάλετε φρένο στην απώλεια κολλαγόνου»

Narcissistic Hoovering: Η τακτική της «ηλεκτρικής σκούπας» που χρησιμοποιούν οι ναρκισσιστές για να σας τραβήξουν πίσω

Βουλή: Τη Δευτέρα αρχίζει η επεξεργασία του νομοσχεδίου για τα κρυπτοστοιχεία και τις εναλλακτικές μορφές πληρωμής και επεν...

Ενεργοποιήθηκε η συμφωνία Ε.Ε.- Mercosur: Τα βασικά σημεία της

Η αληθινή ιστορία του επιστήμονα που προσπάθησε να δημιουργήσει ένα υβρίδιο ανθρώπου-πιθήκου

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
20:29 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Ιράν–ΗΠΑ: «Η μπάλα στο γήπεδο της Ουάσινγκτον», δηλώνει η Τεχεράνη – «Έτοιμη» για πόλεμο ή διπλωματία

Το Ιράν δηλώνει ότι είναι «πλήρως προετοιμασμένο» να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επιθετική ενέργ...
18:25 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Ανακοίνωσαν άρση όλων των περιορισμών εναέριας κυκλοφορίας

Την πλήρη επαναλειτουργία του εναέριου χώρου τους έπειτα από εβδομάδες περιορισμών που είχαν ε...
18:08 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Αεροπορικές εταιρείες σε πίεση: Από το «λουκέτο» της Spirit έως τον φόβο κρίσης καυσίμων στην Ευρώπη

Ο παγκόσμιος κλάδος των αερομεταφορών βρίσκεται αντιμέτωπος με μία από τις πιο σύνθετες κρίσει...
17:25 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Φρουροί της Επανάστασης: Νέοι κανόνες διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μπλόκο στις αποστολές προς τις βάσεις των ΗΠΑ

Νέο πλαίσιο για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και την Αραβική Θάλασσα ανακοίνωσαν οι Φρου...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς