Ζελένσκι: «Παρακολουθούμε τα πάντα» – Ανησυχία για κινήσεις στη Λευκορωσία

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται τα βόρεια σύνορα της Ουκρανίας, καθώς ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε για «συγκεκριμένη δραστηριότητα» από τη Λευκορωσία.

«Ελέγχουμε τα πάντα»

Σε δήλωσή του, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι ουκρανικές αρχές καταγράφουν προσεκτικά κάθε εξέλιξη κατά μήκος των συνόρων, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα είναι έτοιμη να αντιδράσει εάν χρειαστεί.

«Παρακολουθούμε τα πάντα, ελέγχουμε τα πάντα και, αν χρειαστεί, θα απαντήσουμε», τόνισε, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια θα αντιμετωπιστεί άμεσα.

Χωρίς λεπτομέρειες, αλλά με υπόνοιες

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε τη φύση της δραστηριότητας, ωστόσο οι δηλώσεις του έρχονται σε συνέχεια προηγούμενων εκτιμήσεων ότι η Ρωσία ενδέχεται να επιχειρήσει μεγαλύτερη εμπλοκή της Λευκορωσίας στον πόλεμο, αναφέρει το United24.

Τον Απρίλιο, είχαν αναφερθεί έργα υποδομής κοντά στα σύνορα, όπως κατασκευή δρόμων προς την Ουκρανία και δημιουργία θέσεων πυροβολικού.

«Πιθανές περιορισμένες προκλήσεις»

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του Κέντρου Αντιμετώπισης Παραπληροφόρησης της Ουκρανίας, Αντρίι Κοβαλένκο, ανέφερε ότι οι κινήσεις παρακολουθούνται στενά, εκτιμώντας ότι ενδεχόμενες ενέργειες από τη Λευκορωσία θα είναι πιθανότατα περιορισμένης κλίμακας, όπως «μικρές προκλήσεις».

Ενίσχυση άμυνας στα βόρεια σύνορα

Παράλληλα, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ξεκινήσει την κατασκευή πολυεπίπεδης αμυντικής γραμμής κατά μήκος των βόρειων συνόρων, από την περιοχή του ταμιευτήρα του Κιέβου έως τη Σούμι, σε βάθος έως και 100 χιλιομέτρων.

Οι οχυρώσεις περιλαμβάνουν νέα μέτρα αντιμετώπισης σύγχρονων απειλών, όπως drones καθοδηγούμενα μέσω οπτικών ινών, με στόχο την αποτροπή δημιουργίας ζώνης ασφαλείας από ρωσικές δυνάμεις.