Κρήτη: Εκλογή Μητροπολιτών Κυδωνίας και Αποκορώνου, καθώς και Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων

Στην εκλογή νέων Μητροπολιτών για τις Μητροπόλεις Κυδωνίας και Αποκορώνου και τη Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, προχώρησαν σήμερα οι ιεράρχες της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο, Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου εξελέγη ο πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου, αρχιμανδρίτης Τίτος Ταμπακάκης, ενώ Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων εξελέγη ο πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Γορτύνης και Αρκαδίας, αρχιμανδρίτης Ιωακείμ Καρανδινός. Με την εκλογή των δυο νέων ιεραρχών, ήχησαν χαρμόσυνα οι καμπάνες του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μήνα και ξέσπασαν σε χειροκροτήματα πιστοί απ’ όλη την Κρήτη που βρίσκονταν στον προαύλιο χώρο.

Ο νέος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου διαδέχεται τον μακαριστό Δαμάσκηνο που εκοιμήθη τον Απρίλιο του 2025, ενώ ο νέος μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων διαδέχεται τον επί σειρά ετών Μητροπολίτη Ειρηναίο, ο οποίος εξελέγη τον Δεκέμβριο του 2025 από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ως Μητροπολίτης Μοσχονησίων.

Για τη διαδικασία εκλογής παραβρέθηκαν και τα μέλη της Πατριαρχικής Εξαρχίας που βρίσκονταν τις τελευταίες ημέρες στο Ηράκλειο και πιο συγκεκριμένα ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ και ο Μητροπολίτης Αυστρίας Αρσένιος.

Πηγή: ΑΠΕ