«Βιολάντα»: Δεν φανταζόμουν ποτέ πως υπήρχε διαρροή προπανίου, φέρεται να είπε ο ιδιοκτήτης στους πυροσβέστες – Τι απάντησε για τις μαρτυρίες περί οσμής αερίου

Αρχίζει να ξετυλίγεται το κουβάρι της τραγωδίας με τις πέντε νεκρές εργάτριες ύστερα από την έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Από τα έως τώρα στοιχεία που έχει συλλέξει η Πυροσβεστική, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή προπανίου σε υπόγειο χώρο του εργοστασίου. Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα είπε ο Πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, στο υπέδαφος βρέθηκαν σωλήνες που ήταν διάτρητοι σε κάποια σημεία.

Σήμερα οδηγούνται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελέως Τρικάλων ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την φονική έκρηξη και την πυρκαγιά, στο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα».

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι βαριές: ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση έκρηξης και εμπρησμό από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας φέρεται να δήλωσε στους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής ότι δεν φανταζόταν ποτέ πως υπήρχε διαρροή προπανίου, θεωρώντας ότι η έντονη οσμή που αναφερόταν από εργαζόμενους προερχόταν από τις αποχετεύσεις των εγκαταστάσεων του εργοστασίου.

Διαρροή προπανίου το πιθανότερο σενάριο

Οι αρχές εξετάζουν ως πιθανότερο σενάριο αυτό της διαρροής προπανίου σε υπόγειο χώρο του εργοστασίου. Το αέριο φέρεται να διέρρεε από σωληνώσεις που βρίσκονταν κάτω από τη γη και κατέληγαν στο υπόγειο του κτιρίου, όπου και συσσωρεύτηκε.

Μία σπίθα ή άλλο ερέθισμα φαίνεται πως προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη, με τραγική κατάληξη τον θάνατο των πέντε εργατριών και τον τραυματισμό επτά άλλων εργαζομένων.

Το ΕΡΤnews παρουσίασε φωτογραφία ντοκουμέντο από το «σημείο μηδέν», εκεί, δηλαδή απ’ όπου, όπως φαίνεται, ξεκίνησε η διαρροή του προπανίου, που πιθανόν οδήγησε στην φονική έκρηξη και ισοπέδωσε τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του ΕΡΤNews, η διαρροή εντοπίστηκε στο υπέδαφος, εκτός του κτιρίου, κατά μήκος του αγωγού που συνέδεε τις δεξαμενές προπανίου με τη μονάδα παραγωγής.

Για τον εντοπισμό της, οι πυροσβέστες αναγκάστηκαν να σκάψουν την άσφαλτο σε όλο το μήκος του αγωγού, έως ότου εντοπιστεί το σημείο από το οποίο διέρρεε το αέριο. Μάλιστα, στο σημείο ήταν παρών και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο οποίος όταν είδε το σημείο απ’ όπου εικάζεται ότι ξεκίνησε η διαρροή –σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες– φέρεται να είπε στους επικεφαλής της Πυροσβεστικής ότι δεν φανταζόταν ποτέ πως υπήρχε διαρροή προπανίου και νόμιζε ότι η έντονη οσμή, στην οποία αναφέρονταν εργαζόμενοι, προερχόταν από τις αποχετεύσεις των εγκαταστάσεων του εργοστασίου.

Πάντως, σύμφωνα με μαρτυρίες, εργαζόμενες είχαν παραπονεθεί για οσμή αερίου το τελευταίο εξάμηνο στις εγκαταστάσεις και είχαν ενημερώσει τους προϊσταμένους τους.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, αυτό που πυροδότησε την έκρηξη, όπως φαίνεται από τα στοιχεία της προανάκρισης, είναι η αυτόματη αντλία νερού που υπήρχε στο υπόγειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ενεργοποιήθηκε η αντλία προκλήθηκε σπινθήρας και έτσι ενεργοποιήθηκε το προπάνιο που ήταν συσσωρευμένο στον υπόγειο χώρο του εργοστασίου.

Το προπάνιο διέρρευσε από σωληνώσεις που ξεκινούσαν από την δεξαμενή, σε απόσταση 30-40 μέτρων από το υπόγειο, και συσσωρεύτηκε στον χώρο πριν από την έκρηξη. Σημειώνεται ότι οι σωληνώσεις περνούσαν μέσα από το υπόγειο, όπου υπήρχε και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός.

Τα ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας

Σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν σχετικά με τα μέτρα πυρασφάλειας και ανίχνευσης αερίων στο εργοστάσιο. Όπως έγινε γνωστό, η εταιρεία είχε καταθέσει φάκελο τον περασμένο Σεπτέμβριο για λήψη συμπληρωματικών μέτρων πυρασφάλειας, ωστόσο, εξετάζεται εάν αυτά εφαρμόστηκαν στην πράξη ή έμειναν μόνο στα χαρτιά.

Παράλληλα, εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι υπήρχε έντονη οσμή αερίου, η οποία είχε μεταφερθεί σε προϊσταμένους και διευθυντικά στελέχη, χωρίς –όπως φαίνεται– να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο ερώτημα εάν υπήρχε σύστημα ανίχνευσης αερίων και, εάν υπήρχε, γιατί δεν λειτούργησε εγκαίρως ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος ώστε οι εργαζόμενοι να απομακρυνθούν με ασφάλεια από τον χώρο.

Εικόνες καταστροφής στο εργοστάσιο

Σχεδόν 52 ώρες μετά την έκρηξη, πυκνοί καπνοί εξακολουθούν να αναδύονται από το κατεστραμμένο τμήμα του εργοστασίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν είχαν ως αποτέλεσμα να λιώσει ο χάλυβας, ενώ ολόκληροι όροφοι έχουν καταρρεύσει.

Με τη συνδρομή γερανών απομακρύνθηκαν τα συντρίμμια, γεγονός που οδήγησε και στον εντοπισμό της πέμπτης σορού. Παρά την ένταση της έκρηξης, οι δύο δεξαμενές προπανίου –χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων– που βρίσκονται σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από το κτίριο, παρέμειναν άθικτες, γεγονός που αποδίδεται στη λειτουργία συστήματος αποτροπής εξάπλωσης της φωτιάς.

Όπως επισημαίνεται, τη μοιραία νυχτερινή βάρδια δεν βρισκόταν στο εργοστάσιο το σύνολο του προσωπικού. Αν η έκρηξη είχε σημειωθεί λίγες ώρες αργότερα, στην πρωινή βάρδια των περίπου 100 εργαζομένων, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι ανυπολόγιστες.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να καλούνται να απαντήσουν στο κρίσιμο ερώτημα: πώς και γιατί χάθηκαν πέντε γυναίκες που πήγαν απλώς για το μεροκάματο.

«Βρέθηκαν διάτρητοι σωλήνες σε κάποια σημεία»

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μίλησε στο Newsroom για την τραγωδία στα Τρίκαλα και αποκάλυψε ότι βρέθηκαν διάτρητοι σωλήνες στο υπέδαφος.

«Στο υπέδαφος, οι σωληνώσεις για να διοχετεύσουν την παροχή ενέργειας εντός του κτιρίου για να γίνει η παραγωγή, ενδεχομένως να διαβρώθηκαν. Βρέθηκαν οι σωλήνες διάτρητοι σε κάποια σημεία, απ’ ότι είμαι σε θέση να γνωρίζω. Αυτοί όλοι οι σωλήνες οδηγούνταν εντός του χώρου, προφανώς μπορεί να διαχέονταν σταδιακά στα δομικά στοιχεία και στην περιφέρεια του εργοστασίου και επειδή το προπάνιο είναι πιο βαρύ σαν αέριο καύσιμο, κάθεται στα χαμηλά στρώματα, γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο το εκρηκτικό μείγμα ενδεχομένως να δημιουργήθηκε πιο πολύ στο υπόγειο και με την ενεργοποίηση κάποιου ηλεκτρικού μηχανήματος…», ανέφερε, μεταξύ άλλων.