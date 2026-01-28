Τραγωδία στη Ρουμανία: Τα σενάρια που εξετάζονται για το πολύνεκρο τροχαίο – «Δεν μπορεί να μπλόκαρε το τιμόνι» λέει ειδικός στο enikos.gr

Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία, εκεί όπου το mini bus που μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ με προορισμό τη Λυών, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με φορτηγό, βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Της Εύης Κατσώλη

Το βασικό ερώτημα είναι «τι συνέβη μετά τη μοιραία- όπως αποδείχτηκε- προσπέραση του οδηγού του βαν και δεν κατάφερε να επαναφέρει το όχημα στη δεξιά λωρίδα με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση».

Σύμφωνα με μαρτυρία του Έλληνα γιατρού, Δημήτρη Κούκουλα που βρέθηκε κοντά στους τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ μετά το δυστύχημα, ένας εκ των τραυματιών του μετέφερε ότι μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση.

Ωστόσο, μιλώντας στο enikos.gr, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, Άρης Ζωγράφος, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ισχύει.

«Το τιμόνι δεν μπορεί να έχει μπλοκάρει. Βάσει του τρόπου λειτουργίας του συστήματος που ελέγχει τις γραμμές (lane assistance), με μια μικρή δόνηση του τιμονιού το όχημα επανέρχεται στην πορεία του. Δεν κλειδώνει το τιμόνι. Αν επιμείνει ο οδηγός, ξεμπλοκάρει σχεδόν αμέσως» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ζωγράφος.

Ο κ. Ζωγράφος τόνισε ότι «είναι δύσκολη η δουλειά των πραγματογνωμόνων, καθώς το όχημα έχει διαλυθεί και δεν ξέρουμε τι θα μπορέσουν να βρουν».

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν διάφορα σενάρια για το τι μπορεί να συνέβη και να οδηγηθήκαμε στο φρικτό δυστύχημα.

«Το πιο πιθανό είναι να υπήρξε διάσπαση προσοχής του οδηγού. Βέβαια υπάρχουν και άλλες αιτίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυτό το τροχαίο. Όπως το να σκάσει το ελαστικό του mini bus, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο. Επίσης να έχει υπάρξει μία έντονη ριπή ανέμου που έκανε το όχημα να χάσει την ισορροπία του ή ακόμη και κάποιο ανισόπεδο σημείο του δρόμου που επίσης «ανατρέπει» την πορεία του βαν. Όπως και να έχει υπάρχει «πεδίον δόξης λαμπρό» για τους εμπειρογνώμονες που θα διερευνήσουν την υπόθεση».

«Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση και χάθηκε ο έλεγχος» – Τι αποκάλυψε τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ σε Έλληνα γιατρό

«Ο ασθενής που είναι καλύτερα από τους άλλους μου είπε ότι κάτι έγινε με το σύστημα lane assistance. Έγινε μία προσπέραση, ενεργοποιήθηκε το lane assistance (το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας), μπλόκαρε το τιμόνι και έχασε τον έλεγχο. Δηλαδή, ενεργοποιήθηκε το σύστημα και ο οδηγός δεν μπόρεσε να επαναφέρει στην πορεία του το όχημα. Δεν μπορούσε να επαναφέρει το τιμόνι» δήλωσε o κ. Κούκουλας στο ertnews. «Ο ασθενής είχε τις αισθήσεις του κανονικά. Ξέρει τι έγινε και το επαναλάμβανε», είπε νωρίτερα στο ERTNews, ο κ. Δημήτρης Κούκουλας, γιατρός που βρέθηκε δίπλα στους Έλληνες τραυματίες μετά το φρικτό τροχαίο.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι ο τραυματίας του μετέφερε τι ακριβώς συνέβη μέσα στο όχημα μετά την προσπέραση.

Ο Δημήτρης Κουκούλας βρίσκεται σε νοσοκομείο σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από το σημείο του δυστυχήματος. Όπως εξήγησε, εκεί έγινε η πρώτη εκτίμηση των τραυματιών και των θυμάτων, πριν ακολουθήσει η διακομιδή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα, που αποτελεί νοσοκομείο αναφοράς.

Ο ίδιος μετέβη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο μόλις πληροφορήθηκε ότι στο τροχαίο εμπλέκονταν Έλληνες, προκειμένου να βοηθήσει κυρίως στη μετάφραση και την επικοινωνία με τους τραυματίες και το ιατρικό προσωπικό.