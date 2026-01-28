Γλώσσα του σώματος: Τα 7 σημάδια που μαρτυρούν ότι κάποιος θα σας προδώσει

  • Τα ασυνείδητα σημάδια που μαρτυρούν ότι κάποιος μπορεί να προδώσει την εμπιστοσύνη μας, συχνά περνούν απαρατήρητα ή αγνοούνται από τους γύρω μας.
  • Άτομα που αργότερα σας πρόδωσαν, όταν σας μιλούσαν κοιτάζαν παντού εκτός από εσάς, ειδικά όταν μιλούσατε για μελλοντικά σχέδια ή δεσμεύσεις. Επίσης, κάποιος που σχεδιάζει να σας προδώσει θα δημιουργήσει ασυνείδητα φραγμούς και απόσταση.
  • Οι χειρονομίες αυτοκατευνασμού, όπως το άγγιγμα του λαιμού και του προσώπου, αυξάνονται δραματικά όταν κάποιος κρύβει ενοχές ή παραπλανητικές προθέσεις. Τα πόδια επίσης είναι ειλικρινείς δείκτες, συχνά δείχνοντας προς τις πόρτες ή μακριά από εσάς όταν κάποιος απομακρύνεται ψυχικά.
7 σημάδια της γλώσσα του σώματος που μαρτυρούν ότι κάποιος θα σας προδώσει.
Τα ασυνείδητα σημάδια που μαρτυρούν ότι κάποιος μπορεί να προδώσει την εμπιστοσύνη μας, συχνά περνούν απαρατήρητα ή αγνοούνται από τους γύρω μας.  Αυτά τα σημάδια ενδέχεται να εκδηλώνονται στη συμπεριφορά και τη γλώσσα του σώματος, ακόμα και όταν το άτομο προσπαθεί να αποκρύψει τις αληθινές του προθέσεις.

Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται μικρές αλλά αποκαλυπτικές κινήσεις, όπως η αποφυγή άμεσης επαφής με τα μάτια, οι αβέβαιες χειρονομίες ή οι υπερβολικές κινήσεις για να καλύψουν το άγχος. Το άρθρο εξετάζει αυτά τα σημάδια και εξηγεί πώς μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε και να τα ερμηνεύσουμε σωστά, ώστε να προστατευτούμε από πιθανούς κινδύνους προδοσίας.

7 σημάδια της γλώσσας του σώματος που μαρτυρούν ότι κάποιος θα σας προδώσει

  • Δεν σας κοιτούν στα μάτια όταν μιλάτε για σοβαρά θέματα
  • Δημιουργούν απόσταση ανάμεσά σας
  • Πιάνουν συχνά το πρόσωπο και τον λαιμό τους
  • Δεν χαμογελούν ειλικρινά
  • Νευρικές κινήσεις
  • Τα πόδια τους “κοιτούν” προς την έξοδο
  • Σας “αντιγράφουν” ολοένα και λιγότερο

Δεν σας κοιτούν στα μάτια όταν μιλάτε για σοβαρά θέματα

Αναδρομικά, θα έχετε παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι που αργότερα, σας πρόδωσαν, όταν σας μιλούσαν κοιτάζαν παντού εκτός από εσάς, ειδικά  όταν μιλούσατε για μελλοντικά σχέδια ή δεσμεύσεις.  Μπορεί να κοιτάζουν το τηλέφωνό τους πιο συχνά κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Ή να κοιτάζουν την κούπα του καφέ τους ενώ μιλάνε. Ή να βρίσκουν λόγους να κοιτάξουν μακριά όταν μοιράζεστε κάτι σημαντικό. Θα δείτε πως, άνθρωποι που αργότερα σα εγκατέλειψαν ή δεν σας στήριξαν όταν έπρεπε, δεν σας κοιτούσαν στα μάτια.

Αυτό το μοτίβο, μαρτυρά ενοχές για την επικείμενη συμπεριφορά τους. Όταν κάποιος δεν μπορεί πια να σας κοιτάξει στα μάτια, ειδικά κατά τη διάρκεια συζητήσεων για εμπιστοσύνη, σχέδια ή συναισθήματα, προσέξτε.

Δημιουργούν απόσταση ανάμεσά σας

Η φυσική εγγύτητα λέει μια ιστορία που συχνά αντιφάσκει με τα λόγια μας.  Κάποιος που σχεδιάζει να σας προδώσει θα δημιουργήσει ασυνείδητα φραγμούς και απόσταση.  Μπορεί να γυρίσει το σώμα του μακριά από εσάς κατά τη διάρκεια των συζητήσεων.

Να σταυρώσει τα χέρια του όταν πριν δεν το έκανε.\ Να τοποθετήσει αντικείμενα ανάμεσά σας—την τσάντα του, ένα μαξιλάρι, ακόμα και μια κούπα καφέ, που γίνεται τοίχος. Η μοναξιά του να κάθεστε τρία πόδια μακριά από κάποιον που νιώθετε ότι βρίσκεται χιλιόμετρα μακριά, είναι κάτι που δύσκολα ξεχνάτε.

Πιάνουν συχνά το πρόσωπο και τον λαιμό τους

Οι χειρονομίες αυτοκατευνασμού αυξάνονται δραματικά όταν κάποιος κρύβει ενοχές ή παραπλανητικές προθέσεις. Η κίνηση του λαιμού είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική. Το άγγιγμα του λαιμού, το τρίψιμο του αυχένα, η προσαρμογή του γιακά—αυτές είναι πρωτόγονες προστατευτικές κινήσεις που εμφανίζονται όταν νιώθουμε ευάλωτοι ή ανειλικρινείς.

Ακόμη, πιάνουν πολύ συχνά το πρόσωπό τους. Το τρίψιμο της μύτης, το κάλυμμα του στόματος, το άγγιγμα των αυτιών. Αυτές οι κινήσεις είναι ο τρόπος του σώματος να προσφέρει παρηγοριά κατά τη διάρκεια εσωτερικής σύγκρουσης.

Δεν χαμογελούν ειλικρινά

Όταν κάποιος νοιάζεται πραγματικά, φαίνεται στο χαμόγελό του – φωτίζεται το πρόσωπο και διακρίνονται οι χαρακτηριστικές ρυτίδες γύρω απ’ τα μάτια.  Όταν κάποιος έχει σκοπό να σας προδώσει, το αληθινό του χαμόγελο θα εξαφανιστεί.  Αντ’ αυτού, παίρνετε την ευγενική εκδοχή, μόνο με τα χείλη.

Το χαμόγελο που δεν φτάνει ποτέ στα μάτια. Αυτό που εξαφανίζεται τη στιγμή που νομίζουν ότι δεν τους κοιτάτε.  Αυτή η αλλαγή είναι υποτυπώδης, αλλά σημαντική. Κάποιος που συνήθιζε να φωτίζεται μόλις σας έβλεπε, τώρα προσφέρει μόνο τυπικούς χαιρετισμούς. Οι εκφράσεις του προσώπου του γίνονται πιο ελεγχόμενες, λιγότερο αυθόρμητες.

Νευρικές κινήσεις

Όταν κάποιος σκέφτεται την προδοσία, συχνά αναπτύσσει νέες νευρικές συνήθειες γύρω σας.  Παίζει με κοσμήματά του/της. Διορθώνει νευρικά τα ρούχα του.  Χτυπάει δάχτυλα ή πόδια σε επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Πειράζει τα νύχια ή το δέρμα του.

Αυτές οι συμπεριφορές εντείνονται κατά τη διάρκεια συζητήσεων για το μέλλον, την εμπιστοσύνη ή τις κοινές δεσμεύσεις. Η εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στην προγραμματισμένη προδοσία και την τρέχουσα πρόσοψη δημιουργεί σωματική ανησυχία που δεν μπορούν να καταπιέσουν πλήρως.

Τα πόδια τους “κοιτούν” προς την έξοδο

Τα πόδια είναι εξαιρετικά ειλικρινείς δείκτες των αληθινών μας προθέσεων.  Όταν κάποιος αρχίζει να απομακρύνεται ψυχικά από μια σχέση, τα πόδια του συχνά δείχνουν προς τις πόρτες, τις εξόδους ή μακριά από εσάς. Ακόμη και σε έναν γεμάτο χώρο, τα πόδια του θα προσανατολίζονται προς τις διαδρομές εξόδου.

Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, το ένα ή και τα δύο πόδια μπορεί να γυρίσουν προς την πόρτα. Σε ομαδικές καταστάσεις, τα πόδια του δείχνουν προς τους άλλους αντί για εσάς.

Σας “αντιγράφουν” ολοένα και λιγότερο

Το να μιμείται κανείς τους άλλους είναι κάτι που κάνουμε φυσικά με ανθρώπους που συμπαθούμε και εμπιστευόμαστε.  Ασυνείδητα, ταιριάζουμε τη στάση του σώματος, τις χειρονομίες και τους τρόπους ομιλίας τους. Όταν κάποιος ετοιμάζεται να σας προδώσει, αυτή η φυσική συγχρονικότητα σταματά.

Δεν γέρνει πια προς τα εσάς όταν εσείς γέρνετε. Η ενέργειά τους δεν ταιριάζει πια με τη δική σας. Ο ρυθμός της συνομιλίας που κάποτε μοιραζόσασταν γίνεται αποκομμένος. Μπορεί να νιώσετε παράξενα και εντελώς ασυντόνιστοι. Αυτή η απώλεια συγχρονισμού συμβαίνει συνήθως σταδιακά. Αλλά μόλις το παρατηρήσετε, η απουσία του είναι εκκωφαντική.  Η εύκολη ροή που κάποτε είχατε αντικαθίσταται από μια αμήχανη και τεχνητή αλληλεπίδραση που σας αφήνει ασταθείς.

Η εκμάθηση της αναγνώρισης αυτών των σημάτων της γλώσσας του σώματος με έχει προστατεύσει από αρκετές πιθανές προδοσίες μετά το διαζύγιό μου. Κάποιες φορές, αυτά τα συμπεριφορικά σημάδια υποδεικνύουν άγχη, προσωπικά προβλήματα ή αμηχανία που δεν έχουν καμία σχέση με την προδοσία. Το κλειδί είναι να παρατηρείτε τα μοτίβα και τις αλλαγές, ειδικά όταν εμφανίζονται αρκετά από αυτά τα σημάδια ταυτόχρονα.

Εμπιστευτείτε τα ένστικτά σας όταν κάτι δεν φαίνεται να κολλάει. Τα σώματά μας καταγράφουν αυτές τις μικροσκοπικές εκφράσεις και αλλαγές ενέργειας, ακόμη και όταν το συνειδητό μυαλό μας προσπαθεί να τις εξηγήσει.  Αυτό το άβολο συναίσθημα στο στομάχι σας όταν η γλώσσα του σώματος κάποιου δεν ταιριάζει με τα λόγια του; Ακούστε το.

