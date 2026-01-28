Φονική φωτιά στο Μάτι: Την απόρριψη των αιτήσεων αναίρεσης τεσσάρων καταδικασθέντων που προσέφυγαν στον Άρειο πάγο, πρότεινε η εισαγγελέας

Σύνοψη από το

  • Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου πρότεινε την απόρριψη των αιτήσεων αναίρεσης τεσσάρων καταδικασθέντων που προσέφυγαν για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι.
  • Στο Ανώτατο Δικαστήριο έχουν προσφύγει ο τότε αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο υπαρχηγός, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και ο κάτοικος που καταδικάστηκε για τον εμπρησμό, ζητώντας αναίρεση της απόφασης του Εφετείου και μείωση της ποινής.
  • Κατά την εισαγγελέα, η απόφαση είναι αιτιολογημένη τόσο ως προς την ενοχή όσο και ως προς την απόρριψη των ελαφρυντικών. Συγγενείς θυμάτων ζήτησαν από το δικαστήριο να μην αναιρεθεί η απόφαση του Εφετείου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Άννα Κανδύλη

κοινωνία

Μάτι φωτιά

Την απόρριψη των αιτήσεων αναίρεσης τεσσάρων καταδικασθέντων που προσέφυγαν στον Άρειο πάγο για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, πρότεινε η εισαγγελέας της έδρας του ποινικού τμήματος του Αρείου πάγου, Νίκη – Αναστασία Μουζάκη.

Της Άννας Κανδύλη

Στο Ανώτατο Δικαστήριο έχουν προσφύγει ο τότε αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Σωτήρης Τερζούδης, ο υπαρχηγός Βασίλης Ματθαιόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπάκης και ο κάτοικος που καταδικάστηκε για τον εμπρησμό, Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος. Ζητούν να αναιρεθεί η απόφαση του Εφετείου, αιτούμενοι μεταξύ άλλων τη μείωση της ποινής που τους επιβλήθηκε.

Οι τρεις πρώτοι που παραμένουν στη φυλακή υποστηρίζουν ότι η απόφαση δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένη, ότι έπρεπε να τους αναγνωριστούν ελαφρυντικά, όπως αυτό του σύννομου βίου, καθώς και ότι κακώς η ποινή τους δεν μετατράπηκε σε χρηματική, όπως έγινε στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο.

Κατά την εισαγγελέα ωστόσο, η απόφαση είναι αιτιολογημένη τόσο ως προς την ενοχή όσο και ως προς το σκέλος της απόρριψης των ελαφρυντικών. Ορθώς επίσης, σύμφωνα με την εισαγγελική λειτουργό, δεν ανεστάλη ούτε μετατράπηκε η ποινή, καθώς «με βάση τον ισχύοντα Ποινικό Κώδικα για ποινές 3-5 ετών δεν απαιτείται ειδικότερη αιτιολογία για τη μη μετατροπή της ποινής».

Στον Άρειο Πάγο παρέστησαν και συγγενείς θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς, ζητώντας από το δικαστήριο να μην αναιρεθεί η απόφαση του Εφετείου. Όπως δήλωσε η Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιων της 23/7/18 στην Ανατολική Αττική, Κάλλι Αναγνωστου: «Οι κατηγορούμενοι έχουν κάθε δικαίωμα να ζητήσουν ελαφρυντικά, όμως με τις παραλείψεις τους αφαίρεσαν το δικαίωμα τόσων ανθρώπων να ζήσουν».

12:10 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

