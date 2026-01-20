Τραγωδία στο Μάτι: «Η Δικαιοσύνη να μην ξεχάσει τα θύματα» – Η ανακοίνωση συγγενών θυμάτων και επιζώντων ενόψει της συζήτησης στον Άρειο Πάγο

Σύνοψη από το

  • Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της τραγωδίας στο Μάτι τονίζει ότι «στον Άρειο Πάγο δεν θα δικαστούν τα γεγονότα», αλλά θα συζητηθούν νομικά αιτήματα για μείωση των ποινών των ενόχων.
  • «Όταν για ένα έγκλημα με τόσους νεκρούς και καμένους αναζητούνται “τεχνικά” πατήματα για επιείκεια, γεννιέται εύλογα ένα ερώτημα: ποια είναι τελικά η αξία της ανθρώπινης ζωής;», αναρωτιούνται οι συγγενείς.
  • Οι συγγενείς και επιζώντες, που έχασαν δικούς τους ανθρώπους ή φέρουν μόνιμες βλάβες, ζητούν το αυτονόητο: «η Δικαιοσύνη να μην ξεχάσει τα θύματα» και να αναγνωρίσει το μέγεθος της καταστροφής.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τραγωδία στο Μάτι: «Η Δικαιοσύνη να μην ξεχάσει τα θύματα» – Η ανακοίνωση συγγενών θυμάτων και επιζώντων ενόψει της συζήτησης στον Άρειο Πάγο

«Επτάμιση χρόνια μετά την εγκληματική τραγωδία που στοίχισε στις ζωές όλων ημών, θυμάτων και συγγενών, στον Άρειο Πάγο δεν θα δικαστούν τα γεγονότα. Θα συζητηθούν νομικά αιτήματα που βασίζονται σε υποτιθέμενα κενά ή λάθη της διαδικασίας, με στόχο τη μείωση των ποινών των ενόχων» τονίζει ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της πολύνεκρης τραγωδίας στο Μάτι.

«Όταν για ένα έγκλημα με τόσους νεκρούς και καμένους αναζητούνται “τεχνικά” πατήματα για επιείκεια, γεννιέται εύλογα ένα ερώτημα: ποια είναι τελικά η αξία της ανθρώπινης ζωής;», τονίζεται στην ανακοίνωση και προστίθεται: «Δεν είμαστε νομικοί ή ειδικοί, αλλά άνθρωποι που χάσαμε δικούς μας ανθρώπους ή παραμένουμε καμένοι με μόνιμες βλάβες και ζητάμε το αυτονόητο: η Δικαιοσύνη να μην ξεχάσει τα θύματα».

Η ανακοίνωση

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική, επισημαίνονται τα εξής:

«Στις 28 Ιανουαρίου 2026 θα συζητηθούν στον Άρειο Πάγο τα αιτήματα μείωσης των ποινών 3 εκ των 4 καταδικασθέντων (υψηλόβαθμων στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας) που εκτίουν ποινές φυλάκισης όπως και το αίτημα του επίσης καταδικασμένου εμπρηστή, που έλαβε εξαγοράσιμη ποινή και ζητά περαιτέρω μείωση της, για την ″υπόθεση″ της 23ης Ιουλίου 2018.

Η συζήτηση αυτή γίνεται μόλις επτά μήνες μετά τη δευτεροβάθμια απόφαση της 4ης Ιουνίου 2025 στο Εφετείο Αθηνών.

Επτάμιση χρόνια μετά την εγκληματική τραγωδία που στοίχισε στις ζωές όλων ημών, θυμάτων και συγγενών, στον Άρειο Πάγο δεν θα δικαστούν τα γεγονότα.
Θα συζητηθούν νομικά αιτήματα που βασίζονται σε υποτιθέμενα κενά ή λάθη της διαδικασίας, με στόχο τη μείωση των ποινών των ενόχων.

Δεν είναι τυχαίο που οι άλλοτε βαρύγδουπες δηλώσεις αθώωσης των καταδικασθέντων που κατέκλυζαν τότε τις δικαστικές αίθουσες και τις απολογίες τους με στόμφο, τώρα αφορούν μόνο σε ισχυρισμούς σχετικούς με ″ελλείψεις″ στις διαδικασίες για να μειώσουν τις συνέπειες των πράξεων τους, για τις οποίες είναι εμφανές ότι δεν παρουσιάζουν καμία μεταμέλεια.

Για μια ″υπόθεση″ που αφορά τον θάνατο 120 ανθρώπων, 104 ταυτοποιημένων και 16 αταυτοποίητων, και τις μόνιμες βλάβες άλλων 57, όπου πίσω από αυτούς τους αριθμούς υπάρχουν πρόσωπα, οικογένειες, ζωές που διαλύθηκαν για πάντα, ενώ ο πόνος, η απώλεια και οι πληγές παραμένουν ζωντανά.

Το μήνυμα που εκπέμπεται δεν αφορά μόνο όμως το παρελθόν, αλλά και το μέλλον.
Όταν τέτοιες πράξεις αντιμετωπίζονται με τέτοια αμετροέπεια, τι αποτροπή υπάρχει για να μην επαναληφθούν;
Όταν για ένα έγκλημα με τόσους νεκρούς και καμένους αναζητούνται «τεχνικά» πατήματα για επιείκεια, γεννιέται εύλογα ένα ερώτημα: ποια είναι τελικά η αξία της ανθρώπινης ζωής;
Δεν προκαλεί εντύπωση βέβαια σε εμάς, αφού με αντίστοιχους ισχυρισμούς και «τεχνικά» τερτίπια αφαιρέθηκε εξαρχής το δικαίωμα δίκαιης υποστήριξης των κατηγοριών από μέρους μας.

Δεν είμαστε νομικοί ή ειδικοί, αλλά άνθρωποι που χάσαμε δικούς μας ανθρώπους ή παραμένουμε καμένοι με μόνιμες βλάβες και ζητάμε το αυτονόητο: η Δικαιοσύνη να μην ξεχάσει τα θύματα.

Δεν μιλάμε για εκδίκηση, μα για την ανάγκη η Δικαιοσύνη να αναγνωρίζει το μέγεθος της καταστροφής και να μην αντιμετωπίζει όποιες τέτοιες τραγωδίες σαν συνηθισμένες υποθέσεις.

Η απόφαση που θα ακολουθήσει δεν θα είναι μια ακόμη νομική κρίση. Θα είναι ένα μήνυμα για το αν σε αυτή τη χώρα η ανθρώπινη ζωή έχει πραγματική αξία ή θα εξευτελίζεται τυπολατρικά μπροστά σε τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες.
Και η Δικαιοσύνη οφείλει να το λάβει υπόψη.

Η 23η Ιουλίου 2018 δεν είναι παρελθόν.
Είναι ένας μόνιμος πόνος και μια πληγή πάντοτε ανοιχτή.
Μια υπενθύμιση του τι δεν πρέπει να βιώσει ποτέ στο μέλλον κανείς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Με εκτίμηση εκ μέρους των μελών,
Η Πρόεδρος
Αναγνώστου Κάλλι
Ο Γ. Γραμματέας
Καΐρης Γιώργος».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προειδοποίηση ΕΟΦ για προϊόντα ενίσχυσης της σεξουαλικής δραστηριότητας

ΕΟΦ: Δεν υφίσταται θεραπευτικό κενό από την απόσυρση αντιβιοτικού πρώτης γραμμής

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Τι διευκρίνισε η Κεραμέως για την επέκταση τους και τις αυξήσεις

Χρηματιστήριο Αθηνών: Υποχωρεί ο Γενικός Δείκτης λόγω φόβων για νέα ένταση στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ και Ευρώπης

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:37 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Κλειστά αύριο όλα τα σχολεία στην Αττική – «Red Code» σε 5 Περιφέρειες

Κακοκαιρία με καταιγίδες, έντονες χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους αναμένεται να πλήξει την...
15:26 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Ψαρόπουλος: Αν κάποιος πιστεύει ότι η Δικαιοσύνη κερδίζεται μέσω της πολιτικής, ας το προσπαθήσει – Μικρή η ομοιότητα Τεμπών και Ισπανίας

«Αν κάποιος πιστεύει ότι μέσα από τον πολιτικό στίβο μπορεί να κερδηθεί η δικαιοσύνη, ας το πρ...
15:10 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Ηράκλειο: Γαμπρός έφτασε με… νεκροφόρα στην εκκλησία – Το βίντεο που κάνει θραύση στο TikTok

Viral έχει γίνει ένα βίντεο από το Ηράκλειο, που δείχνει έναν γαμπρό να φτάνει στην εκκλησία&#...
14:14 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Έρχονται καταιγίδες, χιονοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι – «Red Code» σε Αττική και άλλες 4 Περιφέρειες

Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από την Τετάρτη έως και την Πέμπτη τέθηκαν η Αττική και ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι