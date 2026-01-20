Δέσποινα Βανδή: Δεν σε κάνει κυρία ούτε η ηλικία, ούτε το ρούχο – Ντύνομαι όπως γουστάρω

Το Σάββατο θα προβληθεί η συνέντευξη της Δέσποινας Βανδή στο «Τετ Α Τετ».

Η δημοφιλής τραγουδίστρια μίλησε για τα 32 χρόνια καριέρας της, το δύσκολο ξεκίνημα της, τη μητρότητα, τα σχόλια για το ντύσιμο της, την απόφαση της να αποχωρήσει από συναυλία στην Τουρκία λόγω του πανό με το πρόσωπο του Κεμάλ Αττατούρκ, ενώ αποκαλύπτει ότι δέχθηκε απειλές και φοβόταν για τη ζωή της.

«Δεν σε κάνει κυρία ούτε η ηλικία, ούτε το ρούχο. Ντύνομαι όπως γουστάρω να ντύνομαι και δεν θα απολογηθώ σε κανέναν. Για μένα το γεγονός ότι έγινα μάνα, άλλαξε όλες τις προτεραιότητες της ζωής μου. Δεν είχα ως προτεραιότητα την καριέρα μου» αναφέρει η Δέσποινα Βανδή.

«Ήταν τόπος λατρείας για τον Κεμάλ, οπότε αυτό ήταν ιεροσυλία κατά κάποιο τρόπο για αυτούς που τους είπα ότι δεν θα παίξω με φόντο τον Κεμάλ. Είχα πολλές απειλές, φοβόμουν τον πρώτο καιρό να σου πω την αλήθεια» τόνισε η τραγουδίστρια για την αποχώρησή της από συναυλία στην Τουρκία.