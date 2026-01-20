Δέσποινα Βανδή: Δεν σε κάνει κυρία ούτε η ηλικία, ούτε το ρούχο – Ντύνομαι όπως γουστάρω

Σύνοψη από το

  • Η Δέσποινα Βανδή μίλησε στο «Τετ Α Τετ» για τα 32 χρόνια καριέρας της, τη μητρότητα και τα σχόλια για το ντύσιμό της.
  • Η δημοφιλής τραγουδίστρια δήλωσε: «Δεν σε κάνει κυρία ούτε η ηλικία, ούτε το ρούχο. Ντύνομαι όπως γουστάρω να ντύνομαι και δεν θα απολογηθώ σε κανέναν», ενώ τόνισε πως η μητρότητα άλλαξε όλες τις προτεραιότητες της ζωής της.
  • Αποκάλυψε επίσης ότι δέχθηκε απειλές και φοβόταν για τη ζωή της μετά την απόφασή της να αποχωρήσει από συναυλία στην Τουρκία λόγω του πανό με το πρόσωπο του Κεμάλ Αττατούρκ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Δέσποινα Βανδή: Δεν σε κάνει κυρία ούτε η ηλικία, ούτε το ρούχο – Ντύνομαι όπως γουστάρω

Το Σάββατο θα προβληθεί η συνέντευξη της Δέσποινας Βανδή στο «Τετ Α Τετ».

Η δημοφιλής τραγουδίστρια μίλησε για τα 32 χρόνια καριέρας της, το δύσκολο ξεκίνημα της, τη μητρότητα, τα σχόλια για το ντύσιμο της, την απόφαση της να αποχωρήσει από συναυλία στην Τουρκία λόγω του πανό με το πρόσωπο του Κεμάλ Αττατούρκ, ενώ αποκαλύπτει ότι δέχθηκε απειλές και φοβόταν για τη ζωή της.

«Δεν σε κάνει κυρία ούτε η ηλικία, ούτε το ρούχο. Ντύνομαι όπως γουστάρω να ντύνομαι και δεν θα απολογηθώ σε κανέναν. Για μένα το γεγονός ότι έγινα μάνα, άλλαξε όλες τις προτεραιότητες της ζωής μου. Δεν είχα ως προτεραιότητα την καριέρα μου» αναφέρει η Δέσποινα Βανδή.

«Ήταν τόπος λατρείας για τον Κεμάλ, οπότε αυτό ήταν ιεροσυλία κατά κάποιο τρόπο για αυτούς που τους είπα ότι δεν θα παίξω με φόντο τον Κεμάλ. Είχα πολλές απειλές, φοβόμουν τον πρώτο καιρό να σου πω την αλήθεια» τόνισε η τραγουδίστρια για την αποχώρησή της από συναυλία στην Τουρκία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προειδοποίηση ΕΟΦ για προϊόντα ενίσχυσης της σεξουαλικής δραστηριότητας

ΕΟΦ: Δεν υφίσταται θεραπευτικό κενό από την απόσυρση αντιβιοτικού πρώτης γραμμής

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Τι διευκρίνισε η Κεραμέως για την επέκταση τους και τις αυξήσεις

Χρηματιστήριο Αθηνών: Υποχωρεί ο Γενικός Δείκτης λόγω φόβων για νέα ένταση στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ και Ευρώπης

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:07 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Μαρία Ιωάννου – Αλιόσα Γκρίσιν: Μυστική τελετή, δυνατή αγάπη

Τις πρώτες ημέρες του 2026, η Μαρία Ιωάννου, κόρη του Δάκη Ιωάννου, επιχειρηματία και μαικήνα ...
04:45 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Ακύλας: «Θυμάμαι τη μητέρα μου να δουλεύει 12ωρα – Έπαιρνε δανεικά από φίλες της»

Ο Ακύλας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ1, με τον Φώτη Σεργουλόπουλο...
04:10 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Μπρούκλιν Μπέκαμ: Δε θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου

Οι σχέσεις του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τους διάσημους γονείς του, Βικτόρια και Ντέιβιντ Μπέκαμ, φα...
02:10 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Έλλη Τρίγγου: «Έφτυσα αίμα, δουλειά με τον εαυτό μου και συνεχίζεται»

Στην πρώτη εκπομπή του «The 2Night Show» για το 2026 βρέθηκε καλεσμένη η Έλλη Τρίγγου, η οποία...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι