Ισραήλ: Κατεδάφισαν με μπουλντόζες κτίρια στην έδρα του ΟΗΕ στην Ανατολική Ιερουσαλήμ – Βίντεο

  • Ισραηλινοί εκσκαφείς κατεδάφισαν σήμερα κτίρια στην έδρα της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, τα οποία οι ισραηλινές αρχές είχαν καταλάβει πριν έναν χρόνο.
  • Το Ισραήλ είχε απαγορεύσει τις δραστηριότητες της UNRWA στο ισραηλινό έδαφος, με το υπουργείο Εξωτερικών να δηλώνει ότι «το συγκρότημα δεν διαθέτει καμία ασυλία».
  • Ο εκπρόσωπος της UNRWA, Τζόναθαν Φάουλερ, κατήγγειλε την ενέργεια ως «πρωτοφανή επίθεση» και «σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου», καθώς τα κτίρια χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση βοήθειας.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ισραήλ Ιερουσαλήμ

Ισραηλινοί εκσκαφείς κατεδάφισαν σήμερα κτίρια στην έδρα της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) στην Ανατολική Ιερουσαλήμ τα οποία οι ισραηλινές αρχές είχαν καταλάβει πριν έναν χρόνο, μια ενέργεια την οποία η υπηρεσία κατήγγειλε ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Περιστοιχισμένοι από ισραηλινές δυνάμεις, εκσκαφείς κατεδάφισαν μεγάλα κτίρια και άλλες μικρότερες εγκαταστάσεις στο εσωτερικό του συγκροτήματος της UNRWA, το οποίο είναι άδειο εδώ και έναν χρόνο, αφού το Ισραήλ απαγόρευσε τις δραστηριότητες της υπηρεσίας στο ισραηλινό έδαφος, μια απόφαση που τέθηκε σε ισχύ στις 30 Ιανουαρίου 2025.

Το κοινοβούλιο του Ισραήλ υιοθέτησε τον Οκτώβριο του 2024 νομοσχέδιο με το οποίο απαγόρευε στην UNRWA να δραστηριοποιείται στο ισραηλινό έδαφος και στους αξιωματούχους της να έχουν επαφές με την υπηρεσία του ΟΗΕ.

«Το συγκρότημα δεν διαθέτει καμία ασυλία και η κατάσχεσή του από τις ισραηλινές αρχές έγινε με βάση το ισραηλινό και το διεθνές δίκαιο», ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Τζόναθαν Φάουλερ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας, δήλωσε στο Reuters ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «εισέβαλαν» στο συγκρότημα λίγο μετά τις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ανάγκασαν τους φρουρούς ασφαλείας να αποχωρήσουν και στη συνέχεια έφεραν τους εκσκαφείς και άρχισαν να κατεδαφίζουν κτίρια.

«Πρόκειται για μια πρωτοφανή επίθεση εναντίον της UNRWA και των εγκαταστάσεών και επίσης αποτελεί σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου καθώς και των προνομίων και της ασυλίας του ΟΗΕ», κατήγγειλε ο Φάουλερ. «Όπως όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, το Ισραήλ υποχρεούται να προστατεύει και να σέβεται την ακεραιότητα των εγκαταστάσεων του ΟΗΕ», τόνισε.

Κάποιοι πρώην εργαζόμενοι της UNRWA επεσήμαναν ότι τα κτίρια που κατεδαφίστηκαν σήμερα χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση βοήθειας για τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα. «Η σημερινή καταστροφή από την ισραηλινή κατοχή είναι ακόμη ένα μήνυμα προς τον κόσμο ότι το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα που μπορεί να κατεδαφίζει το διεθνές δίκαιο και να γλιτώνει», δήλωσε ο Χακάμ Σαχουάν πρώην επικεφαλής της UNRWA για την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ ανήρτησε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τον δείχνει μπροστά από το συγκρότημα της UNRWA την ώρα που μία μπουλντόζα αρχίζει να κατεδαφίζει ένα κτίριο. «Είναι μια ιστορική ημέρα, είναι μια γιορτή», δηλώνει.

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι κάποιοι εργαζόμενοι της URWA ήταν μέλη της Χαμάς και πήραν μέρος στην επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης εναντίον του ισραηλινού εδάφους στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η UNRWA έχει απολύσει κάποιους εργαζόμενούς της, αλλά δηλώνει ότι το Ισραήλ δεν έχει παρουσιάσει αποδείξεις για όλους τους ισχυρισμούς του εις βάρος των εργαζομένων της.

Ο Φάουλερ έχει δηλώσει στο παρελθόν στο Reuters ότι το Ισραήλ διεξάγει «μια συνεχή εκστρατεία παραπληροφόρησης» εις βάρος της UNRWA.

