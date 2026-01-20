Βουλή – Εξεταστική Επιτροπή ΟΠΕΚΕΠΕ: Την απόσυρση 17 μαρτύρων αποφάσισε η πλειοψηφία

Σύνοψη από το

  • Την τροποποίηση του καταλόγου των εναπομεινάντων μαρτύρων αποφάσισε η εξεταστική επιτροπή της Βουλής, δεχόμενη την πρόταση της ΝΔ για απόσυρση 17 μαρτύρων και απορρίπτοντας προτάσεις της αντιπολίτευσης για κλήση επιπλέον. Η μείωση εκτιμάται ότι θα συντομεύσει τις διαδικασίες της Επιτροπής.
  • Κατά τη συνεδρίαση μοιράστηκε η επιστολή παραίτησης της εταιρείας ορκωτών λογιστών Leverage ΑΕ, η οποία ανέφερε ότι δεν της παρασχέθηκαν επαρκή ελεγκτικά τεκμήρια. Ο ελεγκτικός κίνδυνος αξιολογήθηκε ως «υψηλός», «συμπεριλαμβανομένου κινδύνου απάτης που δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί επαρκώς».
  • Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσαν αίτημα χορήγησης εγγράφων για την εφαρμογή της τεχνικής λύσης στους βοσκοτόπους, ενώ άλλες αντιπολιτευτικές φωνές ζήτησαν την κλήτευση επιπλέον μαρτύρων, ακόμα και του πρωθυπουργού.
Την τροποποίηση του καταλόγου των εναπομεινάντων μαρτύρων αποφάσισε η εξεταστική επιτροπή της Βουλής, που διερευνά το σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα έγινε δεκτή από την πλειοψηφία της επιτροπής, η πρόταση της ΝΔ για απόσυρση μαρτύρων, αντιθέτως απορρίφθηκαν προτάσεις της αντιπολίτευσης για κλήση επιπλέον μαρτύρων της περιόδου 2019-2025.

Η ΝΔ, διά του εισηγητή της πλειοψηφίας Μακ. Λαζαρίδη, πρότεινε να αποσυρθούν οι εξής 17 μάρτυρες: Βεργίνης Ξενοφών, πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, Κορμέντζας Γεώργιος Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, Νότος Θωμάς πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, Μαραβέγιας Ναπολέων πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, Μπαλτατζής Κοσμάς πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, Σκιαδάς Κωνσταντίνος πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, Τσιτουρίδης Σάββας πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σάγος Αθανάσιος πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, Σεφεριάδης Ευάγγελος πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης οι πρώην Αντιπρόεδροι ΟΠΕΚΕΠΕ: Χριστοδούλου Δημήτριος, Κωστής Χρήστος, Καββαδίας Χρήστος, Λέκκας Αναστάσιος, Βαϊλάκης Στυλιανός και οι πρώην Υφυπουργοί Γεωργίας Χατζημιχάλης Νικόλαος-Φώτιος και Αργύρης Ευάγγελος.

Μεταξύ των μαρτύρων που πρότεινε η αντιπολίτευση και απέρριψε η πλειοψηφία περιλαμβάνονται δυο γενικοί γραμματείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Κώστας Μπαγινέτας (2019-2025) και ο Δημήτρης Παπαγιαννίδης (2021-2025).

Εκτιμάται ότι η μείωση του αριθμού των μαρτύρων θα οδηγήσει σε συντόμευση της χρονικής διάρκειας των διαδικασιών της Επιτροπής.

Κατά τη συνεδρίαση μοιράστηκε στα μέλη της επιτροπής η επιστολή παραίτησης της εταιρείας ορκωτών λογιστών Leverage ΑΕ που είχαν αναλάβει τον έλεγχο χρήσης 2024 του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το σχετικό έγγραφο είχε ζητήσει στις 13/1 από την ΑΑΔΕ η εισηγήτρια της μειοψηφίας, Μ. Αποστολάκη, σύμφωνα με την οποία η επιστολή ήρθε σε «χρόνο dt» επειδή σήμερα το πρωί έθεσε σχετικό τελεσίγραφο. Είπε επίσης ότι στην επιστολή της η Leverage αναφέρει ότι δεν της παρασχέθηκαν επαρκή ελεγκτικά τεκμήρια, ότι ο ελεγκτικός κίνδυνος αξιολογήθηκε ως «υψηλός», «συμπεριλαμβανομένου κινδύνου απάτης που δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί επαρκώς». Σε παρέμβασή του, ο κ. Λαζαρίδης είπε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, ελέγχεται από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης Ελέγχων (ΕΛΤΕ) για «συγκεκριμένα πράγματα» στο νοσοκομείου Σάμου.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσαν αίτημα χορήγησης εγγράφων και στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή της λεγόμενης τεχνικής λύσης στην κατανομή δημόσιων βοσκοτόπων και την καταβολή βοσκοτοπικών δικαιωμάτων. Παράλληλα, ζήτησαν να προσκομιστούν στην Επιτροπή οι ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης (DG AGRI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Την ανάγκη παραμονής στην περίοδο την οποία ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία υπογράμμισε η βουλευτής του ΚΚΕ, Μ. Κομνηνάκα. Ουδεμία δίωξη σε λογιστές της Leverage από την ΕΛΤΕ δεν υπάρχει είπε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κ. Μπούμπας. Για πρωτοφανή προσπάθεια της ΝΔ να συγκαλύψει το σκάνδαλο μίλησε εκ μέρους της Νέας Αριστεράς ο Ζ. Χουσεΐν.

Την κλήρευση των κατηγορούμενων αγροτών που κάνουν χρήση της «ποινικής διαπραγμάτευσης» ζήτησε ο βουλευτής της «Νίκης» Κ. Δελβερούδης. Την κλήτευση του πρωθυπουργού ζήτησε εκ νέου η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζ. Κωνσταντοπούλου.

Η σημερινή διαδικασία θυμίζει ημέρες εξεταστικής Τεμπών, είπε ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλ. Αυλωνίτης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλο έχουν διεξαχθεί μέχρις στιγμής 42 συνεδριάσεις και έχουν εξεταστεί 65 μάρτυρες. Ενημέρωσε, δε, ότι ο πρώην υπουργός Αθ. Τσαυτάρης, πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (21/6/2012-10/6/2014) δεν θα κληθεί λόγω κωλύματός του.

15:32 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

