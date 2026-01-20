Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Λαζαρίδης: Η κατάθεση της κ. Τυχεροπούλου στη Δικαιοσύνη κατέρριψε τις θέσεις της αντιπολίτευσης για «γαλάζιο σκάνδαλο»

Σύνοψη από το

  • Η πρόσφατη κατάθεση της κ. Τυχεροπούλου στην ελληνική Δικαιοσύνη για κύκλωμα επίορκων υπαλλήλων «κατέρριψε για μια ακόμα φορά τις θέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για “γαλάζιο σκάνδαλο” και “γαλάζιες ακρίδες”», σημειώνει ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης.
  • Ο κ. Λαζαρίδης υπογραμμίζει ότι μετά από 42 συνεδριάσεις και πάνω από 300 ώρες εργασιών στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, «έχει αποδειχθεί το διακομματικό και διαχρονικό πρόβλημα στον Οργανισμό».
  • Η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων «με την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ έτσι ώστε να ενισχύονται μόνο οι έντιμοι αγρότες του μόχθου του πρωτογενούς τομέα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Λαζαρίδης: Η κατάθεση της κ. Τυχεροπούλου στη Δικαιοσύνη κατέρριψε τις θέσεις της αντιπολίτευσης για «γαλάζιο σκάνδαλο»

«Η χθεσινή κατάθεση της κ. Τυχεροπούλου στην ελληνική Δικαιοσύνη για κύκλωμα επίορκων υπαλλήλων σε συνεργασία με παραγωγούς που λυμαίνονταν τους ευρωπαϊκούς πόρους- σε συνέχεια της κατάθεσής της στην Επιτροπή μας- κατέρριψε για μια ακόμα φορά τις θέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για “γαλάζιο σκάνδαλο” και “γαλάζιες ακρίδες”», σημειώνει ο εισηγητής της ΝΔ στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μακάριος Λαζαρίδης, σε δήλωσή του.

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Λαζαρίδης, «μετά από 42 συνεδριάσεις, 66 καταθέσεις μαρτύρων και πάνω από 300 ώρες εργασιών μέχρι σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αποδειχθεί το διακομματικό και διαχρονικό πρόβλημα στον Οργανισμό».

«Η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων με την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ έτσι ώστε να ενισχύονται μόνο οι έντιμοι αγρότες του μόχθου του πρωτογενούς τομέα», καταλήγει ο εισηγητής της ΝΔ στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: Τι να φάτε το μεσημέρι για να κερδίσετε χρόνια ζωής, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ανησυχητική αύξηση γαστρεντερικών καρκίνων σε νεαρές ηλικίες

Επιχειρήσεις: Έρχονται τρία «νέα» προγράμματα για την ενίσχυση τους-Πότε θα κάνουν πρεμιέρα και ποιες αφορά

ΑΔΜΗΕ: Αρχίζει ο διαγωνισμός για τους Σταθμούς Μετατροπής της διασύνδεσης Κορίνθου-Κω

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:15 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Αυτιάς στο Ευρωκοινοβούλιο: Νέες επιχειρήσεις χωρίς γραφειοκρατία και άμεση χρηματοδότηση

Ενιαίο ευρωπαϊκό καθεστώς ίδρυσης νέων επιχειρήσεων με άμεση χρηματοδότηση χωρίς γραφειοκρατία...
12:05 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Νατσιός στον Realfm 97,8: Είμαστε κατά των αμβλώσεων – Τι είπε για τις δηλώσεις Καρυστιανού

Για τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις τοποθετήθηκε ο πρόεδρος της Ν...
11:48 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Φάμελλος στον Realfm 97,8: Σκοταδιστική η θέση Καρυστιανού για τις αμβλώσεις – Μόνο στον χώρο της τραμπικής ιδεολογίας παρόμοιες τοποθετήσεις

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, στη συνέντευξή του στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολ...
11:18 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Live η συνέντευξη Τύπου Χατζηδάκη – Σκέρτσου για το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2026

Δείτε απευθείας τη συνέντευξη Τύπου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του υπ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι