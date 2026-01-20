Η Ελλάδα ανακάλεσε το άσυλο από Παλαιστίνιο που συμμετείχε σε πανηγυρισμούς κατά τη σφαγή της Χαμάς στο Ισραήλ – Η ανάρτηση Πλεύρη

Η Υπηρεσία Ασύλου προχώρησε στην ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας Παλαιστίνιου, καθώς, σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, προέκυψε ότι «συμμετείχε σε πανηγυρισμούς κατά τη σφαγή της Χαμάς» και από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν «είναι επικίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια».

Όπως επισημαίνει ο υπουργός, σε ανάρτησή του στο X, από τον Ιούλιο υπάρχει «πάγια εντολή» για την επανεξέταση όλων των περιπτώσεων ασύλου με βάση νέα στοιχεία που συλλέγονται, ιδίως όταν υπάρχουν τεκμήρια που δικαιολογούν την άρση του καθεστώτος προστασίας, όπως συλλήψεις ή άλλες παράνομες συμπεριφορές. Παράλληλα, τονίζει ότι «το καθεστώς προστασίας δεν είναι μόνιμο» και ότι η επανεξέτασή του σε τακτά χρονικά διαστήματα είναι αναγκαία.

Ο κ. Πλεύρης ξεκαθαρίζει, τέλος, ότι η ελληνική πολιτεία δεν πρόκειται να ανεχθεί την παροχή διεθνούς προστασίας σε άτομα που παρανομούν, υπογραμμίζοντας πως «δεν θα δεχθούμε κανέναν οπαδό της Χαμάς ή άτομο που παρανομεί να προστατεύεται».