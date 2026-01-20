Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή η 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι

Τραγωδία σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (20/1) στη Θεσσαλονίκη, όπου μία γυναίκα έχασε τη ζωή της έπειτα από πτώση από μπαλκόνι στο κέντρο της πόλης.

Το περιστατικό έγινε γύρω στις 10:15 όταν η 48χρονη γυναίκα βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας επί της οδού Αισχύλου.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά και μηχανές ταχείας επέμβασης. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του γιατρού και των διασωστών, η γυναίκα δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή, σύμφωνα με το thestival.gr.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες έχουν αποκλείσει το σημείο. Η ΕΛΑΣ ερευνά τα αίτια της τραγωδίας.