Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή η 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι

  • Τραγωδία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, με μία 48χρονη γυναίκα να χάνει τη ζωή της έπειτα από πτώση από μπαλκόνι στο κέντρο της πόλης.
  • Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 10:15 το πρωί, όταν η γυναίκα βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας στην οδό Αισχύλου.
  • Άμεσα έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις, όμως παρά τις προσπάθειες, η γυναίκα κατέληξε. Η ΕΛΑΣ έχει αποκλείσει το σημείο και ερευνά τα αίτια της τραγωδίας.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τραγωδία σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (20/1) στη Θεσσαλονίκη, όπου μία γυναίκα έχασε τη ζωή της έπειτα από πτώση από μπαλκόνι στο κέντρο της πόλης.

Το περιστατικό έγινε γύρω στις 10:15 όταν η 48χρονη γυναίκα βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας επί της οδού Αισχύλου.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά και μηχανές ταχείας επέμβασης. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του γιατρού και των διασωστών, η γυναίκα δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή, σύμφωνα με το thestival.gr.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες έχουν αποκλείσει το σημείο. Η ΕΛΑΣ ερευνά τα αίτια της τραγωδίας.

