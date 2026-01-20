Ισπανία: 41 οι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα – «Γολγοθάς» η αναζήτηση των αγνοουμένων

Σύνοψη από το

  • Ο αριθμός των νεκρών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Adamuz της Ισπανίας ανέρχεται πλέον σε 41, μετά τον εντοπισμό ενός ακόμη πτώματος.
  • Δύο ημέρες μετά την τραγωδία, οι υπηρεσίες διάσωσης συνεχίζουν τις προσπάθειες ανάκτησης θυμάτων, ενώ 39 άτομα νοσηλεύονται, εκ των οποίων 13 σε μονάδα εντατικής θεραπείας.
  • Οι έρεβες για τα αίτια του εκτροχιασμού συνεχίζονται εντατικά, με τον Υπουργό Μεταφορών να δηλώνει ότι είναι πρόωρο να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα και να αρνείται έλλειψη επενδύσεων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ισπανία τρένο
Φωτογραφία: Reuters

Οι υπηρεσίες διάσωσης που εργάζονται στον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Adamuz (Κόρδοβα) της Ισπανίας εντόπισαν ακόμη ένα πτώμα σε ένα από τα τρένα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων EFE. Αυτό ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών σε 41.

Δύο ημέρες μετά το δυστύχημα, οι υπηρεσίες διάσωσης και έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν να εργάζονται για την ανάκτηση τυχόν εναπομεινάντων θυμάτων που έχουν παγιδευτεί στα πιο κατεστραμμένα βαγόνια, ιδίως στα δύο πρώτα του τρένου της Alvia  από Μαδρίτη προς Ουέλβα, και για να προσδιορίσουν την αιτία του εκτροχιασμού του τρένου Iryo που εκτελούσε το δρομολόγιο Μάλαγα-Μαδρίτη.

Παράλληλα, συνεχίζεται η αναγνώριση των νεκρών, έχουν υποβληθεί 43 αναφορές αγνοουμένων, αν και ορισμένες μπορεί να αφορούν τα ίδια άτομα. Επιπλέον, 39 άτομα παραμένουν στο νοσοκομείο, 13 από αυτά σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Εν τω μεταξύ, οι γραμμές εξετάζονται σχολαστικά για να προσδιοριστεί η αιτία της τραγωδίας. Όσον αφορά τα αίτια του ατυχήματος, ο Υπουργός Μεταφορών Óscar Puente επιμένει ότι είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα και αρνήθηκε οποιαδήποτε έλλειψη επενδύσεων σε αυτό το τμήμα της γραμμής. Εν τω μεταξύ, η Renfe έχει ξεκινήσει ένα εναλλακτικό σχέδιο μεταφοράς.

«Γολγοθάς» η αναζήτηση των αγνοουμένων

Στην είσοδο του Δημοτικού Κέντρου Poniente Sur στην Κόρδοβα, απελπισμένες οικογένειες συγκεντρώθηκαν από το μεσημέρι της Δευτέρας, αναζητώντας οποιοδήποτε ίχνος αδελφών, συζύγων,, παιδιών και εγγονιών.

Είχαν περάσει όλη τη νύχτα περιπλανώμενες ανάμεσα σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της πόλης, σταθμούς της Πολιτοφυλακής και νεκροτομεία, δείχνοντας φωτογραφίες, γράφοντας ονόματα, επαναλαμβάνοντας το ίδιο πράγμα: «Δεν ξέρουμε τίποτα».

Όλα αυτά τους είχαν οδηγήσει στον τελικό σταθμό αυτής της συγκεκριμένης δοκιμασίας, η οποία για πολλούς ξεκίνησε με ένα τηλεφώνημα, ένα μήνυμα στο WhatsApp ή το σοκ του να παρακολουθούν ειδήσεις, ενώ δειπνούσαν στο σπίτι τους στην Ουέλβα, τη Μαδρίτη ή τη Μάλαγα.

12:20 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

