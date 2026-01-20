Ισπανία: 41 οι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα – «Γολγοθάς» η αναζήτηση των αγνοουμένων

Οι υπηρεσίες διάσωσης που εργάζονται στον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Adamuz (Κόρδοβα) της Ισπανίας εντόπισαν ακόμη ένα πτώμα σε ένα από τα τρένα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων EFE. Αυτό ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών σε 41.

Δύο ημέρες μετά το δυστύχημα, οι υπηρεσίες διάσωσης και έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν να εργάζονται για την ανάκτηση τυχόν εναπομεινάντων θυμάτων που έχουν παγιδευτεί στα πιο κατεστραμμένα βαγόνια, ιδίως στα δύο πρώτα του τρένου της Alvia από Μαδρίτη προς Ουέλβα, και για να προσδιορίσουν την αιτία του εκτροχιασμού του τρένου Iryo που εκτελούσε το δρομολόγιο Μάλαγα-Μαδρίτη.

Παράλληλα, συνεχίζεται η αναγνώριση των νεκρών, έχουν υποβληθεί 43 αναφορές αγνοουμένων, αν και ορισμένες μπορεί να αφορούν τα ίδια άτομα. Επιπλέον, 39 άτομα παραμένουν στο νοσοκομείο, 13 από αυτά σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Εν τω μεταξύ, οι γραμμές εξετάζονται σχολαστικά για να προσδιοριστεί η αιτία της τραγωδίας. Όσον αφορά τα αίτια του ατυχήματος, ο Υπουργός Μεταφορών Óscar Puente επιμένει ότι είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα και αρνήθηκε οποιαδήποτε έλλειψη επενδύσεων σε αυτό το τμήμα της γραμμής. Εν τω μεταξύ, η Renfe έχει ξεκινήσει ένα εναλλακτικό σχέδιο μεταφοράς.

«Γολγοθάς» η αναζήτηση των αγνοουμένων

Στην είσοδο του Δημοτικού Κέντρου Poniente Sur στην Κόρδοβα, απελπισμένες οικογένειες συγκεντρώθηκαν από το μεσημέρι της Δευτέρας, αναζητώντας οποιοδήποτε ίχνος αδελφών, συζύγων,, παιδιών και εγγονιών.

Είχαν περάσει όλη τη νύχτα περιπλανώμενες ανάμεσα σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της πόλης, σταθμούς της Πολιτοφυλακής και νεκροτομεία, δείχνοντας φωτογραφίες, γράφοντας ονόματα, επαναλαμβάνοντας το ίδιο πράγμα: «Δεν ξέρουμε τίποτα».

Όλα αυτά τους είχαν οδηγήσει στον τελικό σταθμό αυτής της συγκεκριμένης δοκιμασίας, η οποία για πολλούς ξεκίνησε με ένα τηλεφώνημα, ένα μήνυμα στο WhatsApp ή το σοκ του να παρακολουθούν ειδήσεις, ενώ δειπνούσαν στο σπίτι τους στην Ουέλβα, τη Μαδρίτη ή τη Μάλαγα.