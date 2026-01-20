Γυναίκα αποκαλύπτει πώς μια απλή συνήθεια την βοήθησε να χάσει 86 κιλά – «Έτσι κατάφερα να ελέγξω την πρόοδό μου»

Για τους περισσότερους ανθρώπους, η μεγαλύτερη πρόκληση στην απώλεια βάρους δεν είναι η γυμναστική ή υιοθέτηση ενός προγράμματος διατροφής, αλλά η συνέπεια. Αυτός είναι ο λόγος που οι καθημερινές συνήθειες έχουν μεγαλύτερη αξία από τις ακραίες δίαιτες. Οι μικρές ρουτίνες που επαναλαμβάνονται οδηγούν σε αποτελέσματα μακροπρόθεσμα.

Η δύναμη της αυτοδέσμευσης

Ένας παράγοντας που βοηθά πολλούς ανθρώπους να παραμείνουν συνεπείς στον στόχο τους είναι να λογοδοτούν στον εαυτό τους. Αυτό λειτουργεί διαφορετικά για τον καθένα: κάποιοι βασίζονται σε φίλους ή προπονητές, ενώ άλλοι στρέφονται στον εαυτό τους, δημιουργώντας συγκεκριμένα προγράμματα που μπορούν να τηρήσουν.

Το journalling (η τήρηση ημερολογίου) είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά όταν γίνεται συστηματικά, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό. Η γραπτή καταγραφή κάνει τους στόχους να φαίνονται πραγματικοί.

Η ιστορία της Kam: 86 κιλά λιγότερα με ημερολόγιο διατροφής

Μία χρήστης του X (πρώην Twitter) από τις ΗΠΑ, η Kam, έχασε συνολικά 86 κιλά με τη μέθοδο της καταγραφής των στόχων και της προόδου της σε ημερολόγιο. Η γυναίκα μοιράστηκε δύο φωτογραφίες που έγιναν viral: Μια σελίδα από το ημερολόγιό της με φωτογραφίες της πριν τη μεταμόρφωση και τη φράση: «Θυμήσου γιατί ξεκίνησες» και μια πιο πρόσφατη φωτογραφία της, όπου την δείχνει γυμνασμένη και γεμάτη αυτοπεποίθηση.

Τι ακριβώς κατέγραφε στο ημερολόγιό της

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Kam εξήγησε πώς το ημερολόγιο την κράτησε πιστή στο πλάνο της: «Ένα από τα πράγματα που έκανα για να ελέγξω την πρόοδό μου ήταν η τήρηση ημερολογίου. Έβαζα εικόνες για να μου θυμίζουν γιατί ξεκίνησα, εμπνευσμένα ρητά, θετικές δηλώσεις (affirmations) κ.λπ. Κατέγραφα τι έτρωγα, πόσο νερό έπινα, τις προπονήσεις μου… Αυτό με βοήθησε ΠΑΡΑ πολύ».

Μπορεί το ημερολόγιο διατροφής να σας βοηθήσει πραγματικά να χάσετε βάρος;

Πολλές μελέτες υποδηλώνουν ότι η τήρηση ενός ημερολογίου μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθειά σας για απώλεια βάρους. Σύμφωνα με έκθεση του Harvard, μια μελέτη στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 1.700 άτομα διαπίστωσε ότι όσοι κρατούσαν καθημερινή καταγραφή των γευμάτων τους έχασαν διπλάσιο βάρος σε σύγκριση με εκείνους που δεν κατέγραφαν τι έτρωγαν.

Τι λένε οι επιστημονικές έρευνες

Επιπλέον, ένα άρθρο του 2012 από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν (MSU), αναφερόμενο σε έρευνα του Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, έδειξε ότι τα άτομα που κρατούσαν ημερολόγιο διατροφής έχασαν περίπου 3 κιλά περισσότερα από εκείνα που δεν το έκαναν.

Μια άλλη σημαντική μελέτη του 2008 από το Κέντρο Έρευνας Υγείας Kaiser Permanente υπογράμμισε τη σημασία της γραπτής καταγραφής: «Όσο περισσότερα αρχεία τροφίμων κρατούσαν οι άνθρωποι, τόσο περισσότερο βάρος έχαναν», δήλωσε ο Jack Hollis, PhD, επικεφαλής της μελέτης.

Γιατί λειτουργεί η καταγραφή γευμάτων

Η καταγραφή όσων καταναλώνετε σας βοηθά να αποκτήσετε επίγνωση των διατροφικών σας συνηθειών, να εντοπίσετε τις «κρυφές» θερμίδες και να παραμείνετε προσηλωμένοι στον στόχο σας.

Αν, λοιπόν, θέλετε καλύτερα και πιο γρήγορα αποτελέσματα στο αδυνάτισμα, ξεκινήστε να κρατάτε ένα ημερολόγιο διατροφής από σήμερα κιόλας. Είναι ένα απλό αλλά πανίσχυρο εργαλείο που μπορεί να κάνει τη διαφορά.