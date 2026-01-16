Γυναίκα μοιράζεται τον απλό κανόνα διατροφής που την βοήθησε να χάσει 39 κιλά – «Νιώθω υγιής και γεμάτη ενέργεια κάθε μέρα»

Μια γυναίκα συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να αλλάξει τρόπο ζωής, όταν μια φίλη της χρειάστηκε να της δέσει τα κορδόνια των παπουτσιών της, καθώς το βάρος της δεν της επέτρεπε ούτε να σκύψει. Σήμερα, 39 κιλά ελαφρύτερη και γεμάτη ενέργεια, η 29χρονη αποδεικνύει ότι η απώλεια βάρους δεν απαιτεί ακραίες δίαιτες, αλλά ισορροπημένη διατροφή.

Η στιγμή που αποφάσισε ότι έπρεπε να χάσει βάρος

Η Louise Gough από την Ουαλία έφτασε σε ένα σημείο καμπής τον Οκτώβριο του 2024, όταν το βάρος είχε φτάσει τα 99 κιλά. Τότε συνειδητοποίησε το πρόβλημα κατά τη διάρκεια μιας βραδινής εξόδου. «Δεν μπορούσα να χορέψω για πάνω από μία ώρα χωρίς να λαχανιάσω, ενώ μια φίλη μου έπρεπε να μου δέσει τα κορδόνια γιατί δεν μπορούσα καν να σκύψω», εξομολογείται. Το επόμενο πρωί, υποσχέθηκε στον εαυτό της να αλλάξει.

Ο κανόνας διατροφής που την βοήθησε στην απώλεια βάρους

Έναν χρόνο μετά, η Louise ζυγίζει 60 κιλά. Το μυστικό της; Ο κανόνας 80/20.

Πώς εφαρμόζεται αυτό το πλάνο διατροφής

80%: Κατανάλωση θρεπτικών, φυσικών τροφών (whole foods).

20%: Μικρές απολαύσεις για ισορροπία.

Η γυναίκα ξεκίνησε καταναλώνοντας 1.800 θερμίδες την ημέρα, δίνοντας έμφαση στην πρωτεΐνη και έθεσε ως στόχο τα 8.000-10.000 βήματα ημερησίως. Τους πρώτους τρεις μήνες έχασε 16 κιλά, ενώ έκοψε τελείως το αλκοόλ και το έτοιμο φαγητό (takeaway).

Μετά την απώλεια βάρους, η Louise Gough δηλώνει: «Είμαι περήφανη για τον εαυτό μου, που κατάφερα να αλλάξω τη ζωή μου. Νιώθω υγιής και γεμάτη ενέργεια κάθε μέρα».

Η διατροφή της πριν και μετά το αδυνάτισμα

Τι έτρωγε πριν

Πρωινό / Μεσημεριανό: Μεγάλος καφές καραμέλα & σάντουιτς με λουκάνικο

Βραδινό: Πίτσα, κινέζικο ή ινδικό (takeaway)

Σνακ: Μάφιν και πατατάκια

Τι τρώει σήμερα

Πρωινό: Γιαούρτι με φρούτα & κοτόπουλο

Μεσημεριανό: Κοτόπουλο

Βραδινό: Στέικ ή κοτόπουλο με λαχανικά

Σνακ: Μαύρη σοκολάτα

Τα οφέλη στην υγεία και την εμφάνισή της

Εκτός από την απώλεια βάρους, η Louise παρατήρησε εντυπωσιακές αλλαγές στο σώμα της: