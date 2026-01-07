Γυναίκα έχασε 37 κιλά σε 1 χρόνο αφαιρώντας ένα πράγμα από την διατροφή της – «Ανακάλυψα τι με κρατούσε πίσω»

Στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς, πολλοί αναζητούν τρόπους για να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση και την υγεία τους. Μια γυναίκα που κατάφερε να χάσει 37 κιλά σε έναν χρόνο, αποκάλυψε το μυστικό της επιτυχίας της, το οποίο ήταν η εξάλειψη ενός κοινού συστατικού από την καθημερινή της διατροφή.

Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 37 κιλά σε 1 χρόνο αφαιρώντας ένα πράγμα από την διατροφή της

Η Angelina Marie εξήγησε, μέσα από τους λογαριασμούς της στα social media, πώς έριξε το βάρος της από τα 95 στα 58 κιλά μέσα σε μόλις 12 μήνες κόβοντας μία τροφή.

Η γυναίκα αποκάλυψε ότι το κλειδί της επιτυχίας στην περίπτωσή της ήταν η αποφυγή της ζάχαρης, ενός συστατικού που οι περισσότεροι καταναλώνουμε καθημερινά. Σε ανάρτησή της στο Instagram, εξομολογήθηκε: «Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο άσχημα ένιωθα… μέχρι που τελικά ένιωσα ΚΑΛΑ. Η φλεγμονή, το φούσκωμα, οι λιγούρες, η εξάντληση… νόμιζα ότι απλώς έτσι είναι η ζωή ενός ενήλικα. Μετά έκοψα τη ζάχαρη και…»

Τα αποτελέσματα ήταν άμεσα. Κατά τις πρώτες 7 ημέρες έχασε 5 κιλά, ενώ σε διάστημα 7 μηνών έχασε 34 κιλά.

Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν χρειάστηκε να πεινάσει ή να κάνει εξαντλητικές προπονήσεις. «Η αντίσταση στην ινσουλίνη μου αντιστράφηκε, οι ορμόνες μου επανήλθαν σε ισορροπία, η ενέργειά μου ήταν σε άλλο επίπεδο και πραγματικά δεν έχω νιώσει ποτέ καλύτερα. Πέρασα χρόνια κάνοντας τα πάντα «σωστά»… και ανακάλυψα ότι αυτό που με κρατούσε πίσω ήταν η καταραμένη η ζάχαρη», ανέφερε η ίδια.

Τα οφέλη από την αποφυγή της ζάχαρης

Οι επαγγελματίες υγείας υποστηρίζουν σθεναρά τον περιορισμό της κατανάλωσης ζάχαρης, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλέιου (NHS) να συμβουλεύει τους ενήλικες να μην υπερβαίνουν τα 30 γραμμάρια ημερησίως. Σύμφωνα με έρευνα της Spire Healthcare, η μείωση της ζάχαρης βοηθά στη διατήρηση υγιούς βάρους και προλαμβάνει τις απότομες πτώσεις ενέργειας, διασφαλίζοντας τη σταθερή απελευθέρωση γλυκόζης στο αίμα.

Η αποφυγή της ζάχαρης συνδέεται με τα εξής οφέλη για την υγεία:

Βελτίωση της ποιότητας του δέρματος.

Μείωση του κινδύνου για διαβήτη τύπου 2.

Προστασία της στοματικής υγείας.

Μείωση της πιθανότητας ηπατικής νόσου.

Αντίθετα, η υπερβολική κατανάλωση συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για καρδιοπάθειες, εγκεφαλικά επεισόδια και υπέρταση. Απλές στρατηγικές, όπως η αποφυγή των αναψυκτικών και των ζαχαρούχων δημητριακών, μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Η δίαιτα Carnivore: Λύση ή κίνδυνος;

Ορισμένοι υποστηρίζουν τη δίαιτα των σαρκοφάγων (carnivore diet) —που αποτελείται αποκλειστικά από κρέας, ψάρι, αυγά και γαλακτοκομικά— ως αποτελεσματική μέθοδο για την εξάλειψη της ζάχαρης και την απώλεια βάρους. Ωστόσο, οι γιατροί προειδοποιούν για σοβαρές ελλείψεις σε απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, όπως οι υδατάνθρακες και οι φυτικές ίνες.

Το Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιάς (BHF) τονίζει ότι τα επιστημονικά δεδομένα για τα μακροπρόθεσμα οφέλη αυτής της δίαιτας είναι περιορισμένα και ασαφή: «Η δίαιτα carnivore δεν είναι υγιεινή και μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Είναι πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά λόγω της μεγάλης ποσότητας κόκκινου κρέατος και γαλακτοκομικών».

Οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν:

Αύξηση της «κακής» χοληστερόλης: Τα κορεσμένα λιπαρά επιβαρύνουν το καρδιαγγειακό σύστημα.

Υψηλή πίεση: Τα επεξεργασμένα κρέατα περιέχουν πολύ αλάτι, αυξάνοντας τον κίνδυνο υπέρτασης.

Καρδιακά νοσήματα: Η υψηλή χοληστερόλη και η πίεση αυξάνουν τις πιθανότητες για έμφραγμα ή εγκεφαλικό.

Το NHS συνιστά την κατανάλωση έως 70 γραμμαρίων κόκκινου ή επεξεργασμένου κρέατος την ημέρα.

Η καλύτερη εναλλακτική: Μεσογειακή διατροφή

Ως πολύ πιο υγιεινή επιλογή, το BHF προτείνει τη Μεσογειακή Διατροφή, η οποία βασίζεται στην αφθονία φρούτων, λαχανικών, δημητριακών ολικής αλέσεως και σπόρων, ενώ αποκλείει την επεξεργασμένη ζάχαρη, προσφέροντας μακροχρόνια προστασία στον οργανισμό.