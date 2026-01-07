Γυναίκα έχασε 37 κιλά σε 1 χρόνο αφαιρώντας ένα πράγμα από την διατροφή της – «Ανακάλυψα τι με κρατούσε πίσω»

Σύνοψη από το

  • Μια γυναίκα έχασε 37 κιλά σε έναν χρόνο αφαιρώντας τη ζάχαρη από τη διατροφή της, αποκαλύπτοντας ότι «αυτό που με κρατούσε πίσω ήταν η καταραμένη η ζάχαρη».
  • Η αποφυγή της ζάχαρης, την οποία υποστηρίζουν και οι επαγγελματίες υγείας, συνδέεται με βελτίωση της ποιότητας του δέρματος, μείωση του κινδύνου για διαβήτη τύπου 2 και προστασία της στοματικής υγείας.
  • Ενώ ορισμένοι υποστηρίζουν τη δίαιτα carnivore, οι γιατροί προειδοποιούν για σοβαρές ελλείψεις, με το Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιάς να προτείνει τη Μεσογειακή Διατροφή ως πολύ πιο υγιεινή επιλογή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Γυναίκα έχασε 37 κιλά σε 1 χρόνο αφαιρώντας ένα πράγμα από την διατροφή της - «Ανακάλυψα τι με κρατούσε πίσω»
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς, πολλοί αναζητούν τρόπους για να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση και την υγεία τους. Μια γυναίκα που κατάφερε να χάσει 37 κιλά σε έναν χρόνο, αποκάλυψε το μυστικό της επιτυχίας της, το οποίο ήταν η εξάλειψη ενός κοινού συστατικού από την καθημερινή της διατροφή.

Γυναίκα που έχασε 40 κιλά μοιράζεται το μυστικό της επιτυχίας της: «Αυτό το επιδόρπιο με βοήθησε στην απώλεια βάρους»

Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 37 κιλά σε 1 χρόνο αφαιρώντας ένα πράγμα από την διατροφή της

Η Angelina Marie εξήγησε, μέσα από τους λογαριασμούς της στα social media, πώς έριξε το βάρος της από τα 95 στα 58 κιλά μέσα σε μόλις 12 μήνες κόβοντας μία τροφή.

Η γυναίκα αποκάλυψε ότι το κλειδί της επιτυχίας στην περίπτωσή της ήταν η αποφυγή της ζάχαρης, ενός συστατικού που οι περισσότεροι καταναλώνουμε καθημερινά. Σε ανάρτησή της στο Instagram, εξομολογήθηκε: «Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο άσχημα ένιωθα… μέχρι που τελικά ένιωσα ΚΑΛΑ. Η φλεγμονή, το φούσκωμα, οι λιγούρες, η εξάντληση… νόμιζα ότι απλώς  έτσι είναι η ζωή ενός ενήλικα. Μετά έκοψα τη ζάχαρη και…»

Γυναίκα που έχασε 24 κιλά σε 100 ημέρες αποκαλύπτει: «Αυτό είναι το πρωινό γεύμα που με βοήθησε στην καύση του λίπους»

Τα αποτελέσματα ήταν άμεσα. Κατά τις πρώτες 7 ημέρες έχασε 5 κιλά, ενώ σε διάστημα 7 μηνών έχασε 34 κιλά.

Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν χρειάστηκε να πεινάσει ή να κάνει εξαντλητικές προπονήσεις. «Η αντίσταση στην ινσουλίνη μου αντιστράφηκε, οι ορμόνες μου επανήλθαν σε ισορροπία, η ενέργειά μου ήταν σε άλλο επίπεδο και πραγματικά δεν έχω νιώσει ποτέ καλύτερα. Πέρασα χρόνια κάνοντας τα πάντα «σωστά»… και ανακάλυψα ότι αυτό που με κρατούσε πίσω ήταν η καταραμένη η ζάχαρη», ανέφερε η ίδια.

Τα οφέλη από την αποφυγή της ζάχαρης

Οι επαγγελματίες υγείας υποστηρίζουν σθεναρά τον περιορισμό της κατανάλωσης ζάχαρης, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλέιου (NHS) να συμβουλεύει τους ενήλικες να μην υπερβαίνουν τα 30 γραμμάρια ημερησίως. Σύμφωνα με έρευνα της Spire Healthcare, η μείωση της ζάχαρης βοηθά στη διατήρηση υγιούς βάρους και προλαμβάνει τις απότομες πτώσεις ενέργειας, διασφαλίζοντας τη σταθερή απελευθέρωση γλυκόζης στο αίμα.

Η αποφυγή της ζάχαρης συνδέεται με τα εξής οφέλη για την υγεία:

  • Βελτίωση της ποιότητας του δέρματος.
  • Μείωση του κινδύνου για διαβήτη τύπου 2.
  • Προστασία της στοματικής υγείας.
  • Μείωση της πιθανότητας ηπατικής νόσου.

Αντίθετα, η υπερβολική κατανάλωση συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για καρδιοπάθειες, εγκεφαλικά επεισόδια και υπέρταση. Απλές στρατηγικές, όπως η αποφυγή των αναψυκτικών και των ζαχαρούχων δημητριακών, μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Η δίαιτα Carnivore: Λύση ή κίνδυνος;

Ορισμένοι υποστηρίζουν τη δίαιτα των σαρκοφάγων (carnivore diet) —που αποτελείται αποκλειστικά από κρέας, ψάρι, αυγά και γαλακτοκομικά— ως αποτελεσματική μέθοδο για την εξάλειψη της ζάχαρης και την απώλεια βάρους. Ωστόσο, οι γιατροί προειδοποιούν για σοβαρές ελλείψεις σε απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, όπως οι υδατάνθρακες και οι φυτικές ίνες.

Το Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιάς (BHF) τονίζει ότι τα επιστημονικά δεδομένα για τα μακροπρόθεσμα οφέλη αυτής της δίαιτας είναι περιορισμένα και ασαφή: «Η δίαιτα carnivore δεν είναι υγιεινή και μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Είναι πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά λόγω της μεγάλης ποσότητας κόκκινου κρέατος και γαλακτοκομικών».

Οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν:

  • Αύξηση της «κακής» χοληστερόλης: Τα κορεσμένα λιπαρά επιβαρύνουν το καρδιαγγειακό σύστημα.
  • Υψηλή πίεση: Τα επεξεργασμένα κρέατα περιέχουν πολύ αλάτι, αυξάνοντας τον κίνδυνο υπέρτασης.
  • Καρδιακά νοσήματα: Η υψηλή χοληστερόλη και η πίεση αυξάνουν τις πιθανότητες για έμφραγμα ή εγκεφαλικό.

Το NHS συνιστά την κατανάλωση έως 70 γραμμαρίων κόκκινου ή επεξεργασμένου κρέατος την ημέρα.

Η καλύτερη εναλλακτική: Μεσογειακή διατροφή

Ως πολύ πιο υγιεινή επιλογή, το BHF προτείνει τη Μεσογειακή Διατροφή, η οποία βασίζεται στην αφθονία φρούτων, λαχανικών, δημητριακών ολικής αλέσεως και σπόρων, ενώ αποκλείει την επεξεργασμένη ζάχαρη, προσφέροντας μακροχρόνια προστασία στον οργανισμό.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Υπέρταση: 5 πράγματα που είναι καλό να κάνουν οι γυναίκες για καλύτερη αρτηριακή πίεση, σύμφωνα με καρδιολόγους

Σφοδρές αντιδράσεις για τις δηλώσεις Βαρουφάκη περί χρήσης ουσιών

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε αρχίζουν και ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Ακίνητα: «Έρχεται» η διάταξη για την αναδρομική ενίσχυση με ακόμη ένα ενοίκιο – Πότε θα ψηφιστεί στη Βουλή

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:01 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Γυναίκα που έχασε 40 κιλά μοιράζεται μια υγιεινή συνταγή για πίτσα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης – «Ετοιμάζεται σε λιγότερο από 15 λεπτά»

Λαχταράτε πίτσα αλλά φοβάστε μήπως καταστρέψετε τη δίαιτά σας; Μια γυναίκα που κατάφερε να χάσ...
12:02 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Πολυάσχολος πατέρας αποκαλύπτει πώς έχασε 50 κιλά σε ένα χρόνο: «Πλέον δεν σκέφτομαι συνέχεια το φαγητό»

Πώς ένας πατέρας τεσσάρων παιδιών κατάφερε να νικήσει την παχυσαρκία ανάμεσα στις απαιτητικές ...
12:00 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Γυναίκα που έχασε 40 κιλά μοιράζεται το μυστικό της επιτυχίας της: «Αυτό το επιδόρπιο με βοήθησε στην απώλεια βάρους»

Η απώλεια βάρους συνήθως συνδέεται με στερήσεις και αυστηρές δίαιτες, όμως η ισορροπία είναι τ...
12:00 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

«Σταμάτησα να χρησιμοποιώ το ασανσέρ και έχασα 1,5 κιλό χωρίς προσπάθεια» – Η συνήθεια που σαμποτάρει τον μεταβολισμό σας

Ενώ οι περισσότεροι από εμάς θεωρούμε την χρήση του ασανσέρ ως μια ουδέτερη καθημερινή συνήθει...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι