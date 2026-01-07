Αρνείται να καθαρίσει την καφετιέρα στο γραφείο προκαλώντας αντιδράσεις – «Δεν την χρησιμοποιώ ποτέ»

Μια υπάλληλος γραφείου είπε ότι της ανατέθηκε η καθαριότητα μιας κοινής μηχανής καφέ που ποτέ δεν χρησιμοποιούσε. Η δουλειά περιλάμβανε το πλύσιμο των κούπες των συναδέλφων και τη διαχείριση της επιπλέον ακαταστασίας κατά τις επαγγελματικές επισκέψεις.

Όταν ζήτησε να εξαιρεθεί από την κυκλική εναλλαγή, το αίτημα δίχασε τους συναδέλφους και πυροδότησε μια μεγαλύτερη συζήτηση. Η υπάλληλος στράφηκε στο Reddit μετά από μια διαφωνία σχετικά με την κοινή χρήση της μηχανής καφέ:

Από πότε η δικαιοσύνη έγινε υποχρέωση; Συνάδελφος του ζήτησε να ακυρώσει την άδειά του για να πάει εκείνη διακοπές – «Μου είπε πως τα Χριστούγεννα είναι για όσους έχουν παιδιά» Στην ανάρτησή της , η γυναίκα εξήγησε ότι μοιράζεται το εντευκτήριο με περίπου 20 συναδέλφους και ότι στον χώρο υπάρχει “μια πολυτελής μηχανή του καφέ, πολλές κούπες και ένα πλυντήριο πιάτων για αυτές τις κούπες.”

Πρόσθεσε ότι η μηχανή απαιτούσε καθημερινό καθάρισμα “για να μην πήξει το γάλα τη νύχτα.” Πέγκυ Τρικαλιώτη: «Ανακάλυψα ότι ο συνάδελφος μου ήταν εξωφρενικά καλύτερα πληρωμένος από μένα» Η ευθύνη καθαρισμού μετακυλιόταν εβδομαδιαία ανάμεσα στο προσωπικό, κάτι που σημαίνει ότι κάθε εργαζόμενος, αναμενόταν να αναλάβει τη σειρά του κάθε λίγους μήνες.

Κατά τις εβδομάδες αυτές, το άτομο της βάρδιας έπρεπε επίσης να διαχειρίζεται τις κούπες που είχαν αφήσει οι συνάδελφοι, σημειώνοντας ότι “όλοι αφήνουν τις βρώμικες κούπες τους στον νιπτήρα της κουζίνας” και περιμένουν να τρέξει το πλυντήριο πολλές φορές την ημέρα. Η δουλειά γινόταν ακόμη πιο απαιτητική όταν οι διευθυντές φιλοξενούσαν επισκέπτες, καθώς, όπως ανέφερε η εργαζόμενη , εκείνες τις μέρες “μπορεί να υπάρχουν πολλές κούπες για να καλύψουν τις ανάγκες καφέ των επισκεπτών.”

Παρά την κατανόηση της έννοιας της κοινής ευθύνης, η γυναίκα ένιωθε ότι η δική της περίπτωση ήταν διαφορετική για έναν βασικό λόγο.

«Δεν πίνω καφέ», έγραψε χαρακτηριστικά τονίζοντας ότι αυτό ήταν «ένα γνωστό γεγονός μεταξύ των συναδέλφων μου, είναι ότι απεχθάνομαι τον καφέ.»

Εξήγησε ότι δεν χρησιμοποιούσε τη μηχανή για καφέ, ζεστή σοκολάτα, ζεστό νερό ή ακόμα και κούπες, προτιμώντας ροφήματα που έφερνε από το σπίτι στο δικό του δοχείο. Για αυτόν τον λόγο, η γυναίκα ζήτησε να εξαιρεθεί εντελώς από τον καθαρισμό.

«Θεωρώ λίγο γελοίο να αγγίζω την μηχανή του καφέ μόνο για να την καθαρίσω», έγραψε, προσθέτοντας ότι ένιωθε άδικο να καθαρίζει κάτι που «πολύ πιθανόν να μην χρησιμοποιήσει ποτέ.» Το αίτημά της διχάζει το γραφείο, με μερικούς συναδέλφους να συμφωνούν και άλλους να αντιτίθενται.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, κάποιοι υποστήριξαν ότι η συμβολή είναι απλώς μέρος του «να ζεις στην κοινότητα » και κάτι που η υπάλληλος θα έπρεπε να κάνει «για να κρατήσει ισορροπίες.» Ο άνδρας όμως, ένιωθε ότι αυτές οι αντιρρήσεις δεν ήταν εντελώς ουδέτερες. Ανέφερε ότι οι συνάδελφοι είχαν «συμφέρον να συμμετέχω, ώστε να καθαρίζουν λιγότερο συχνά» και είπε ότι το ζήτημα είχε γίνει θέμα αρχής και όχι προσπάθειας.

«Είμαι συνειδητοποιημένη ότι είναι απλώς μια μηχανή καφέ και θα την καθάριζα μόνο για μία εβδομάδα κάθε λίγους μήνες», παραδέχτηκε. Παρόλα αυτά, τόνισε ότι το να αναμένεται να καθαρίσει κάτι που ποτέ δεν χρησιμοποιεί συνέχιζε να την ενοχλεί. Οι χρήστες του Reddit στηρίξανε σε μεγάλο βαθμό την υπάλληλο, με έναν από αυτούς να απαντάει κατηγορηματικά:

«Δεν θα έπρεπε να καθαρίζεις τη μηχανή καφέ». Η γυναίκα συνέχισε προτείνοντας ότι ο καθένας θα έπρεπε να είναι υπεύθυνος για την κούπα του και να καθαρίζει τον χώρο μετά από κάθε χρήση, αν και παραδέχτηκε ότι αυτή η ιδέα μπορεί να είναι ανέφικτη.