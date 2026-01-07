Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 31χρονος έπειτα από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων – ΦΩΤΟ

Σύνοψη από το

  • Την ζωή του στην άσφαλτο έχασε το βράδυ της Τρίτης (06/01) ένας 31χρονος, έπειτα από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Λάρισας – Αγιάς.
  • Το συμβάν έλαβε χώρα λίγο πριν το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, όπου δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά με σφοδρότητα. Από τη σύγκρουση το ένα όχημα ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.
  • Το θύμα ονομαζόταν Κώστας Μαχμουντές, ήταν μοναχοπαίδι με καταγωγή από τη Μελιβοία Λάρισας και εργαζόταν στον χώρο της εστίασης στην Αγιά.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 31χρονος έπειτα από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων – ΦΩΤΟ

Την ζωή του στην άσφαλτο έχασε το βράδυ της Τρίτης (06/01) ένας 31χρονος, έπειτα από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων που έλαβε χώρα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Λάρισας – Αγιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, το συμβάν έγινε νωρίς το βράδυ της Τρίτης, λίγο πριν το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, μερικά χιλιόμετρα πριν το Γερακάρι. Υπό συνθήκες που διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς, δύο οχήματα, ένα Mercedes κι ένα BMW συγκρούστηκαν μετωπικά με σφοδρότητα.

Από τη σύγκρουση το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και βρέθηκε σε παρακείμενη αγροτική έκταση, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Μάλιστα για τον απεγκλωβισμό του, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το θύμα ονομαζόταν Κώστας Μαχμουντές και ήταν μοναχοπαίδι με καταγωγή από τη Μελιβοία Λάρισας. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητό παιδί, ενώ εργαζόταν στο χώρο της εστίασης, σε κατάστημα στην περιοχή της Αγιάς.

