Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 31χρονος έπειτα από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων – ΦΩΤΟ

Την ζωή του στην άσφαλτο έχασε το βράδυ της Τρίτης (06/01) ένας 31χρονος, έπειτα από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων που έλαβε χώρα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Λάρισας – Αγιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, το συμβάν έγινε νωρίς το βράδυ της Τρίτης, λίγο πριν το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, μερικά χιλιόμετρα πριν το Γερακάρι. Υπό συνθήκες που διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς, δύο οχήματα, ένα Mercedes κι ένα BMW συγκρούστηκαν μετωπικά με σφοδρότητα.

Από τη σύγκρουση το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και βρέθηκε σε παρακείμενη αγροτική έκταση, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Μάλιστα για τον απεγκλωβισμό του, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το θύμα ονομαζόταν Κώστας Μαχμουντές και ήταν μοναχοπαίδι με καταγωγή από τη Μελιβοία Λάρισας. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητό παιδί, ενώ εργαζόταν στο χώρο της εστίασης, σε κατάστημα στην περιοχή της Αγιάς.