Σέρρες: Στον εισαγγελέα σήμερα ο 16χρονος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 17χρονου – Ο καβγάς που κατέληξε σε τραγωδία

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα (7/1) ο 16χρονος που επιτέθηκε και σκότωσε τον 17χρονο, ύστερα από καβγά για μία κοπέλα.

Εις βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθη και η 47χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομίας, λίγες ώρες νωρίτερα, ο 17χρονος είχε συναντηθεί με έναν 16χρονο, μαζί με άλλα άτομα, σε κεντρικό σημείο των Σερρών, απέναντι από τη Μητρόπολη. Οι δύο ανήλικοι απομακρύνθηκαν από την κεντρική οδό και κατευθύνθηκαν προς τον χώρο της Μητρόπολης, όπου ξέσπασε έντονος καβγάς.

Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο 16χρονος φέρεται να χτύπησε με αγκωνιά στο κεφάλι τον 17χρονο. Μετά το περιστατικό, το θύμα κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι του, ωστόσο δεν ανέβηκε στο διαμέρισμα. Αισθανόταν ίσως έντονη αδιαθεσία, έμεινε στο υπόγειο και εκεί έχασε τις αισθήσεις του, χωρίς να ζητήσει βοήθεια.

Ο 16χρονος συνελήφθη από τις Αρχές και, σύμφωνα με πληροφορίες, προχώρησε σε κυνική ομολογία, δηλώνοντας: «Τον χτύπησα επειδή έστειλε μήνυμα στην κοπέλα μου».

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ακόμη ενός ατόμου που φέρεται να σχετίζεται με το επεισόδιο.

Το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου

Σε ένα εξαιρετικά προβληματικό περιβάλλον φέρεται πως μεγάλωσε αλλά και ζούσε ο 16χρονος. Τόσο ο πατέρας του, ο οποίος έχει φύγει από την ζωή, όσο και η μητέρα του είναι χρήστες ναρκωτικών. Σύμφωνα με τον Alpha, οι συγγενείς του 16χρονου είχαν απευθυνθεί στον εισαγγελέα ζητώντας την επιμέλεια, ωστόσο δεν είχε αφαιρεθεί τελείως από την μητέρα του, η οποία συνελήφθη με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Συγκεκριμένα, υπήρχε ένα ενδιάμεσο μέτρο. Η επιμέλεια να τελεί υπό την επίβλεψη επιμελητή ανηλίκων της εισαγγελίας Σερρών. Σύμφωνα με το ίδιο τηλεοπτικό μέσο, ο 16χρονος ζούσε μαζί με τον αδελφό του, σε διαμέρισμα χωρίς νερό και ρεύμα, ενώ απουσίαζε η μητέρα τους.

«Είναι ορφανός από πατέρα, οι γονείς του ήταν και οι δύο χρήστες ναρκωτικών. Εγώ έκανα καταγγελία πριν 2-3 χρόνια, και πέρυσι ο αδελφός μου με την νύφη μου πήγαν στον εισαγγελέα. Ζούσε χωρίς την μαμά του, σε ένα σπίτι χωρίς ρεύμα και νερό. Η μητέρα του έφυγε με έναν κύριο. Εγώ λυπάμαι πολύ για το παιδάκι που πέθανε, αλλά και για τον ανιψιό μου που είναι και αυτός ένα θύμα. Τόσα χρόνια προσπαθώ να κινήσω αυτό το κράτος, να λειτουργήσει με κάποιο τρόπο» δήλωσε στον Alpha η θεία του 16χρονου.

Το περυσινό καλοκαίρι είχε συλληφθεί ο ανήλικος για μικροποσότητα κάνναβης. Τότε είχε διαταχθεί κοινωνική έρευνα από την αρμόδια δικαστική Αρχή για τις συνθήκες διαβίωσης του 16χρονου.