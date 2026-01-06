Σέρρες: Έχει καταγραφεί σε βίντεο ο μοιραίος καβγάς των ανηλίκων – «Δεν ήθελα να σκοτώσω τον 17χρονο» λέει ο 16χρονος που οδηγείται την Τετάρτη στον εισαγγελέα

Σε ένα εξαιρετικά προβληματικό περιβάλλον φέρεται πως μεγάλωσε αλλά και ζούσε ο 16χρονος που συνελήφθη για τον θάνατο του 17χρονου στις Σέρρες, έπειτα από τον ξυλοδαρμό που εξελίχθηκε σε τραγωδία. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση και θα οδηγηθεί το πρωί της Τετάρτης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών.

Τόσο ο πατέρας του, ο οποίος έχει φύγει από την ζωή, όσο και η μητέρα του είναι χρήστες ναρκωτικών. Σύμφωνα με τον Alpha, οι συγγενείς του 16χρονου είχαν απευθυνθεί στον εισαγγελέα ζητώντας την επιμέλεια, ωστόσο δεν είχε αφαιρεθεί τελείως από την μητέρα του, η οποία συνελήφθη με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Συγκεκριμένα, υπήρχε ένα ενδιάμεσο μέτρο. Η επιμέλεια να τελεί υπό την επίβλεψη επιμελητή ανηλίκων της εισαγγελίας Σερρών. Σύμφωνα με το ίδιο τηλεοπτικό μέσο, ο 16χρονος ζούσε μαζί με τον αδελφό του, σε διαμέρισμα χωρίς νερό και ρεύμα, ενώ απουσίαζε η μητέρα τους.

«Είναι ορφανός από πατέρα, οι γονείς του ήταν και οι δύο χρήστες ναρκωτικών. Εγώ έκανα καταγγελία πριν 2-3 χρόνια, και πέρυσι ο αδελφός μου με την νύφη μου πήγαν στον εισαγγελέα. Ζούσε χωρίς την μαμά του, σε ένα σπίτι χωρίς ρεύμα και νερό. Η μητέρα του έφυγε με έναν κύριο. Εγώ λυπάμαι πολύ για το παιδάκι που πέθανε, αλλά και για τον ανιψιό μου που είναι και αυτός ένα θύμα. Τόσα χρόνια προσπαθώ να κινήσω αυτό το κράτος, να λειτουργήσει με κάποιο τρόπο» δήλωσε στον Alpha η θεία του 16χρονου.

Το περυσινό καλοκαίρι είχε συλληφθεί ο ανήλικος για μικροποσότητα κάνναβης. Τότε είχε διαταχθεί κοινωνική έρευνα από την αρμόδια δικαστική Αρχή για τις συνθήκες διαβίωσης του 16χρονου.

«Νευρίασα πολύ, τον είδα και τον χτύπησα»

Πλέον, ο 16χρονος κρατείται στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών. Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, ο 16χρονος ομολόγησε την εμπλοκή του στο επεισόδιο που στοίχισε τη ζωή στον 17χρονο.

Κατά τις ίδιες πηγές, αφορμή φαίνεται να αποτέλεσε ένα μήνυμα που είχε αποστείλει το θύμα σε μία κοπέλα, η οποία συνδέεται με τον καθ’ ομολογίαν δράστη, λέγοντας πως «εάν χωρίσει μαζί του, να τα φτιάξει με εκείνον».

«Εγώ νευρίασα πολύ όταν το κατάλαβα. Τον είδα και τον χτύπησα» φέρεται να υποστήριξε ο 16χρονος ενώπιον των Αρχών, ενώ πρόσθεσε πως «δεν ήθελα να τον σκοτώσω», σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Ο καβγάς που εκτυλίχθηκε σε τραγωδία

Όλα συνέβησαν την Δευτέρας, μετά τις 9:30 το βράδυ. Την ώρα εκείνη ο 17χρονος βρισκόταν με την παρέα του έξω από κατάστημα τυχερών παιχνιδιών, κοντά στην Μητρόπολη. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κάποια στιγμή πέρασε από το σημείο ο 16χρονος και συνοδευόμενος από έναν φίλο του, φαίνεται να ζήτησε τον λόγο από το θύμα. Σύμφωνα με μαρτυρίες που συγκέντρωσε η αστυνομία, ο 16χρονος χτύπησε με αγκωνιά τον 17χρονο στο πρόσωπο και στη συνέχεια αποχώρησε, ενώ νεότερες πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν πως φέρει κι άλλα τραύματα στο σώμα του.

Από την αστυνομική προανάκριση δεν φαίνεται να προκύπτει συμμετοχή του φίλου του στο συμβάν.

Αμέσως μετά τα χτυπήματα που δέχθηκε ο 17χρονος ζήτησε από την παρέα του να τον συνοδεύσουν στο σπίτι του καθώς δεν αισθανόταν καλά. Φτάνοντας στην πολυκατοικία όπου διέμενε, ο ανήλικος αντί να ανεβεί στο σπίτι κατέβηκε από τα σκαλιά σε υπαίθριο υπόγειο χώρο της οικοδομής.

Στο σημείο αυτό εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης, χωρίς τις αισθήσεις, από την αδελφή του, την ώρα που ο πατέρας του βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσει την εξαφάνιση του 17χρονου γιου του.

Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Σερρών, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του, ενώ παραγγέλθηκε ιατροδικαστική έρευνα.

Έχει καταγραφεί σε βίντεο ο μοιραίος καβγάς

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τον Alpha, ο καβγάς φέρεται πως έχει καταγραφεί σε βίντεο επειδή η περιοχή είναι κεντρική και υπάρχουν παντού κάμερες.

«Βγήκαν παρέα έξω, είπαν να το διαλύσουν για να φύγουν, να πάνε σπίτια τους. Οι δυο-τρεις που πήγαν προς τα πάνω, προς τη Μητρόπολη, όπου έγινε το συμβάν, βρέθηκαν με τους άλλους δύο, που καβγάδισαν, που πιάστηκαν στα χέρια και μάλωσαν για μια γυναίκα» ανέφερε μάρτυρας στο Mega, ο οποίος πρόσθεσε ότι:

«Το πήγαν το παιδί στο σπίτι, στην οικοδομή από κάτω, και οι φίλοι του έφυγαν. Δεν χτύπησαν ούτε θυροτηλέφωνα, δεν χτύπησαν τίποτα, δεν ενημέρωσαν δηλαδή, δεν τους “έκοψε” δηλαδή να πάνε σε κάποιο νοσοκομείο, δεν ήξεραν ότι υπήρχε πρόβλημα γιατί το μοναδικό που έβλεπαν ήταν εξωτερικά, ήταν κάποια αίματα στα χείλη».

Υποβασταζόμενη η μητέρα του 17χρονου

Σύμφωνα με το thestival.gr, η μητέρα του 17χρονου μόλις είδε το παιδί της αναίσθητο και λίγο αργότερα ενημερώθηκε πως έχασε τη ζωή του, έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σερρών για παρακολούθηση.

Λίγο μετά τις 3 ωστόσο η άτυχη γυναίκα που έχασε το παιδί της επέστρεψε στο σπίτι υποβασταζόμενη και σε κακή κατάσταση.