Ουκρανία: Συμφωνία για εγγυήσεις ασφαλείας στο Παρίσι – Γαλλία και Βρετανία θα αναπτύξουν στρατεύματα μετά την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας

Η Βρετανία και η Γαλλία υπέγραψαν δήλωση πρόθεσης για την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης στην Ουκρανία σε περίπτωση επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η υπογραφή της διακήρυξης που υπέγραψαν ο Κιρ Στάρμερ, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία του νομικού πλαισίου που θα επιτρέψει στις γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις να επιχειρούν σε ουκρανικό έδαφος, διασφαλίζοντας τον ουρανό και τις θάλασσες της Ουκρανίας και δημιουργώντας ένοπλες δυνάμεις.

Η «Πολυεθνική Δύναμη για την Ουκρανία» θα λειτουργεί ως δύναμη διαβεβαίωσης, υποστηρίζοντας την ειρήνη και την ασφάλεια, ενώ η υπογραφή της δήλωσης ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία νομικού πλαισίου που θα επιτρέψει στις βρετανικές και γαλλικές δυνάμεις να επιχειρούν σε ουκρανικό έδαφος, καλύπτοντας ουρανό και θάλασσες και ενισχύοντας τις μελλοντικές αμυντικές δυνατότητες της χώρας.

Zelensky, Macron & Starmer sign declaration of intent to deploy multinational forces from France, UK & other Western countries in Ukraine after end of war. Carney says that Canadian forces deployment is possibility. Russia stated that this is red line. pic.twitter.com/nyzbTJu4CL — Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) January 6, 2026

Στα σχέδια περιλαμβάνονται η δημιουργία μονάδας συντονισμού και η εγκατάσταση στρατιωτικών κόμβων σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, καθώς και η κατασκευή προστατευμένων εγκαταστάσεων για όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό.

Ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν υποδέχτηκε το απόγευμα της Τρίτης (5/1) πάνω από 25 διεθνείς ηγέτες, μεταξύ τους τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για τη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων, των συμμάχων της Ουκρανίας.

Ο Μακρόν λίγο μετά τη λήξη της σημερινής συνάντησης κορυφής για το Ουκρανικό, στο Παρίσι, δήλωσε ότι «αυτή η συνάντηση σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς μια σταθερή και διαρκή ειρήνη», στο βαθμό που 35 κράτη του δυτικού κόσμου, των ΗΠΑ συμπεριλαμβανομένων, δήλωσαν διατεθειμένα να παράσχουν στην Ουκρανία, μετά την επίτευξη ειρήνης με τη ρωσική πλευρά, ισχυρές εγγυήσεις για την ασφάλεια της.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι περιέγραψε τη νέα Διακήρυξη του Παρισιού ως «πολύ συγκεκριμένη». «Αυτό καταδεικνύει την προθυμία του συνασπισμού και των ευρωπαϊκών χωρών να εργαστούν για την ειρήνη», είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας προσθέτοντας πως «θέλουμε να είμαστε έτοιμοι, ώστε όταν η διπλωματία καταλήξει σε ειρήνη, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις δυνάμεις του συνασπισμού των προθύμων».

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι ορισμένα ζητήματα «παραμένουν ανοιχτά», συμπεριλαμβανομένου του αναθεωρημένου ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων.

Μακρόν: Συμφωνήσαμε σε μια Διακήρυξη του Παρισιού για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

«Σήμερα, έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο, όπως αντικατοπτρίζεται στη Διακήρυξη του Παρισιού, παρέχοντας ισχυρές εγγυήσεις για διαρκή ειρήνη. Αυτή η διακήρυξη του συνασπισμού των προθύμων, για πρώτη φορά, αναγνωρίζει την επιχειρησιακή σύγκλιση μεταξύ των 35 χωρών που αποτελούν τον συνασπισμό των προθύμων, της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Μιλάμε για ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος.

Στάρμερ: «Είμαστε πιο κοντά στην ειρήνη από ποτέ, αλλά τα πιο δύσκολα μέτρα είναι μπροστά μας»

ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι «είναι σημαντικό οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί σύμμαχοι να εργάζονται δίπλα-δίπλα για την ειρήνη». Παρά τη σχετική πρόοδο, προειδοποίησε ότι «τα πιο δύσκολα μέτρα είναι ακόμα μπροστά μας».

Ο Στάρμερ αναφέρθηκε σε λεπτομέρειες της δήλωσης πρόθεσης που υπέγραψε μαζί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Εμανουέλ Μακρόν, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών κόμβων που θα στηρίξουν την ανάπτυξη δυνάμεων και τον εξοπλισμό της Ουκρανίας.

Παράλληλα, επανέλαβε την προειδοποίηση που έχει διατυπωθεί συχνά στην Ευρώπη. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν είναι έτοιμος για ειρήνη». Σύμφωνα με τον Στάρμερ, «τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε δει το αντίθετο, φρικιαστικές επιθέσεις στην Ουκρανία, με θύματα αμάχους και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος εν μέσω χειμώνα».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να συνεχίσει την πίεση προς τη Ρωσία, να στηρίξει την Ουκρανία και να συμμετάσχει στην παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Τι προβλέπει η Διακήρυξη

Η διακήρυξη καθορίζει τα στοιχεία των εγγυήσεων ασφαλείας τα οποία περιλαμβάνουν: