Σέρρες: Δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του 16χρονου – Είχε διαταχθεί έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσής του

Στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών κρατείται ο 16χρονος που φέρεται ως δράστης του θανατηφόρου ξυλοδαρμού με θύμα 17χρονο. Εις βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση κι αναμένεται να οδηγηθεί αύριο (07/01) το πρωί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της περιοχής.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, ο 16χρονος ομολόγησε την εμπλοκή του στο επεισόδιο που στοίχισε τη ζωή στον 17χρονο. Κατά τις ίδιες πηγές, αφορμή φαίνεται να αποτέλεσε ένα μήνυμα που είχε αποστείλει το θύμα σε μία κοπέλα, η οποία συνδέεται με τον καθ’ ομολογίαν δράστη, λέγοντας πως «εάν χωρίσει μαζί του, να τα φτιάξει με εκείνον».

«Εγώ νευρίασα πολύ όταν το κατάλαβα. Τον είδα και τον χτύπησα» φέρεται να υποστήριξε ο 16χρονος ενώπιον των Αρχών.

Ο ξυλοδαρμός που εκτυλίχθηκε σε τραγωδία

Όλα συνέβησαν χθες μετά τις 9:30 το βράδυ στην πόλη των Σερρών- την ώρα εκείνη ο 17χρονος βρισκόταν με την παρέα του έξω από κατάστημα τυχερών παιχνιδιών. Κάποια στιγμή πέρασε από το σημείο ο 16χρονος και συνοδευόμενος από έναν φίλο του, φαίνεται να ζήτησε τον λόγο από το θύμα. Σύμφωνα με μαρτυρίες που συγκέντρωσε η αστυνομία, ο 16χρονος χτύπησε με τα χέρια τον 17χρονο στο πρόσωπο και στη συνέχεια αποχώρησε.

Από την αστυνομική προανάκριση δεν φαίνεται να προκύπτει συμμετοχή του φίλου του στο συμβάν.

Αμέσως μετά τα χτυπήματα που δέχθηκε ο 17χρονος ζήτησε από την παρέα του να τον συνοδεύσουν στο σπίτι του καθώς δεν αισθανόταν καλά. Φτάνοντας στην πολυκατοικία όπου διέμενε, ο ανήλικος αντί να ανεβεί στο σπίτι κατέβηκε από τα σκαλιά σε υπαίθριο υπόγειο χώρο της οικοδομής. Στο σημείο αυτό εντοπίστηκε σήμερα το πρωί, χωρίς τις αισθήσεις, από τα δύο αδέλφια του, την ώρα – μάλιστα – που ο πατέρας του βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσει την εξαφάνιση του 17χρονου γιου του.

Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Σερρών, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του, ενώ παραγγέλθηκε ιατροδικαστική έρευνα.

Δικογραφία και σε βάρος της μητέρας του 16χρονου

Αφού ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησαν έρευνες και συγκεντρώθηκαν μαρτυρίες που οδήγησαν στην προσαγωγή του 16χρονου- αρχικώς ως υπόπτου. Η ομολογία του περί εμπλοκής στο συμβάν επέφερε την κράτηση – σύλληψή του και εις βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση, με την οποία αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου σχηματίζεται και κατά της μητέρας του.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 16χρονος προέρχεται από δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον, ενώ το περυσινό καλοκαίρι είχε συλληφθεί για μικροποσότητα κάνναβης. Τότε είχε διαταχθεί κοινωνική έρευνα από την αρμόδια δικαστική Αρχή για τις συνθήκες διαβίωσης του 16χρονου.

Στον ίδιο, δε, είχε επιβληθεί αναμορφωτικό μέτρο- και ειδικότερα ανατέθηκε προσωρινά η επιμέλειά του στο τμήμα επιμελητών ανηλίκων και αρωγής της αρμόδιας Εισαγγελίας.

«Ας αναλογιστούμε τις ευθύνες μας»

O πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, κ. Μιχάλης Γιαννάκος εξέδωσε ανακοίνωση για το συμβάν, τονίζοντας μεταξύ άλλων, πως είναι «υποκρισία να δείχνουμε συντετριμμένοι με τον θάνατο ενός ανήλικου παιδιού στις Σέρρες, από ξυλοδαρμό από άλλον ή άλλους ανηλίκους, όταν αδιαφορούμε για το μείζον κοινωνικό ζήτημα που είναι η ανεξέλεγκτη βία μεταξύ ανηλίκων».

«Το 17χρονο αγόρι έφθασε νεκρό στις 12.15 μεσημέρι σήμερα στο νοσοκομείο Σερρών με τους γιατρούς να μην μπορούν να προσφέρουν καμία βοήθεια. Το παιδί ήταν νεκρό ώρες.

Γιατί το νεκρό 17χρονο παιδί πήγε στο υπόγειο του σπιτιού του και δεν αναζήτησε βοήθεια αφού μεσολάβησε χρόνος από τα χτυπήματα που δέχθηκε; Τα στοιχεία από τη βία των ανήλικων προκαλούν σοκ. Το έτος 2025 3.000 ανήλικα παιδιά ακόμη και του δημοτικού έφθασαν στα νοσοκομεία της χώρας τραυματισμένα σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά, από τραυματισμούς από άλλα ανήλικα.

1.000 παιδιά προσήλθαν το 2025 τραυματισμένα στα δύο παιδιατρικά της Αττικής Παίδων Αγίας Σοφίας και Αγλαΐα Κυριακού. Συμπλοκές, μιμήσεις από το διαδίκτυο, μαχαιριές, σιδερογροθιές, εκβιασμοί, κουκουλοφόροι και ότι άλλα μπορείς να φανταστείς. Βία μέσα σε σχολεία ακόμη και σε δημοτικά, σε πλατείες, σε φροντιστήρια, στο δρόμο οπουδήποτε. Τι κάνουν οικογένειες, σχολεία και κράτος κοινωνικής προστασίας; Τίποτα. Δεν είναι ώρα για θλίψη, κλάματα. Ας αναλογισθούμε όλοι τις ευθύνες μας και να τα κάνουμε καλύτερα για να περιορίσουμε αυτό το φαινόμενο που είναι απειλή για τη κοινωνία μας. Φωνάζουμε εδώ και καιρό δίνουμε στοιχεία αλλά τίποτα».

Υποβασταζόμενη η μητέρα του 17χρονου

Σύμφωνα με το thestival.gr, η μητέρα του 17χρονου μόλις είδε το παιδί της αναίσθητο και λίγο αργότερα ενημερώθηκε πως έχασε τη ζωή του, έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σερρών για παρακολούθηση.

Λίγο μετά τις 3 ωστόσο η άτυχη γυναίκα που έχασε το παιδί της επέστρεψε στο σπίτι υποβασταζόμενη και σε κακή κατάσταση.