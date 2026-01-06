Γιώργος Κωνσταντίνου για τον πατέρα του: «Ήταν πολύ αδιάφορος άνθρωπος – Ερχόταν μία φορά τον μήνα και του έδινα ένα ποσό»

Σύνοψη από το

  • Ο Γιώργος Κωνσταντίνου παραχώρησε συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου, μιλώντας για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια και την απουσία του πατέρα του. Ο πατέρας του έφυγε όταν ο ηθοποιός ήταν μόλις τριών ετών.
  • Ο πατέρας του επέστρεψε στη ζωή του Γιώργου Κωνσταντίνου πολλά χρόνια μετά, με τον καταξιωμένο καλλιτέχνη να τον βοηθάει τότε οικονομικά. «Του έκοψα μία “σύνταξη” που λένε, του έδινα δηλαδή κάθε μήνα», εξομολογήθηκε.
  • Ο ηθοποιός χαρακτήρισε τον πατέρα του «πολύ αδιάφορο άνθρωπο», ο οποίος «ερχόταν μία φορά το μήνα και του έδινα ένα ποσό, σαν σύνταξη». Παρά την κατάσταση, ο Γιώργος Κωνσταντίνου δήλωσε ότι δεν κράτησε καμία κακία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γιώργος Κωνσταντίνου

Συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου έδωσε ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Ο σπουδαίος ηθοποιός μίλησε για τα παιδικά του χρόνια, τα οποία δεν ήταν εύκολα, ενώ έκανε και μία αναφορά στον πατέρα του, ο οποίος έφυγε όταν ο ίδιος ήταν μόλις τριών ετών, και επέστρεψε στη ζωή του όταν πλέον ήταν μεγάλος, με τον καταξιωμένο καλλιτέχνη να τον βοηθάει τότε οικονομικά.

«Ο πατέρας μου έφυγε όταν ήμουν τριών ετών και εμφανίστηκε πολλά χρόνια μετά. Προσπάθησα να τον βοηθήσω όσο μπορούσα. Του έκοψα μία “σύνταξη” που λένε, του έδινα δηλαδή κάθε μήνα», εξομολογήθηκε ο Γιώργος Κωνσταντίνου στη διάρκεια της συνέντευξής του.

Συνεχίζοντας, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης εξήγησε πως: «Να σας πω την αλήθεια, εγώ επειδή δεν κρατάω κακίες και δεν μπορώ να κρατήσω, και η μητέρα μου το ίδιο ήταν, δεν μπορούσα να φερθώ άσχημα, να πω “πήγαινε πνίξου”.

Εκείνος όμως ήταν πολύ αδιάφορος άνθρωπος. Ερχόταν μία φορά το μήνα και του έδινα ένα ποσό, σαν σύνταξη. Μόλις ερχόταν, καθόταν εκεί, και με κοίταζε στις τσέπες. Έχω γελάσει πάρα πολύ με τον πατέρα μου. Στην ουσία δηλαδή, να σας πω την αλήθεια, δεν κράτησα καμία κακία, ήταν αστείο!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Γιατί κάποιοι δυσκολεύονται περισσότερο να χάσουν κιλά

Γρίπη: Ασφυκτική πίεση στα νοσοκομεία- Ανεμβολίαστοι οι περισσότεροι νοσηλευόμενοι

Παγκόσμιος ελάχιστος φόρος: Οι ΗΠΑ εξασφάλισαν απαλλαγή των αμερικανικών πολυεθνικών εταιρειών

Ευρωζώνη: Με την ισχυρότερη τριμηνιαία ανάπτυξη 2,5 ετών έκλεισε το 2025 – Τα στοιχεία για τον Δεκέμβριο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:40 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ανδρέας Φιλιππίδης – Το αφιερωματικό βίντεο της Finos Film

Ο Ανδρέας Φιλιππίδης γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 6 Ιανουαρίου του 1919, ενώ έφυγε από τη ζωή στ...
16:19 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Χρήστος Βαλαβανίδης για την περιπέτεια της υγείας του: «Είναι βαριά αρρώστια που πρέπει να τη φροντίσω οπωσδήποτε»

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης πριν από λίγες ημέρες είχε κάνει γνωστό με αναρτήσεις του στο Facebook, ...
09:55 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Άννα Βίσση: Η έκπληξη στον εγγονό της, Νέστορα για τα γενέθλιά του – Δείτε βίντεο

Ο εγγονός της Άννας Βίσση είχε τα γενέθλιά του πρόσφατα και η γιαγιά του τρισευτυχισμένη τού έ...
03:50 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Αλέξανδρος Βάρθης: «Από τις “Ψυχοκόρες” και μετά, με έχουν βάλει στον “χάρτη” των κακών»

Ο Αλέξανδρος Βάρθης, που συμμετέχει στη σειρά Grand Hotel, μίλησε στον «Τηλεθεατή» για τη διαδ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι