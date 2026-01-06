Γιώργος Κωνσταντίνου για τον πατέρα του: «Ήταν πολύ αδιάφορος άνθρωπος – Ερχόταν μία φορά τον μήνα και του έδινα ένα ποσό»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου έδωσε ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Ο σπουδαίος ηθοποιός μίλησε για τα παιδικά του χρόνια, τα οποία δεν ήταν εύκολα, ενώ έκανε και μία αναφορά στον πατέρα του, ο οποίος έφυγε όταν ο ίδιος ήταν μόλις τριών ετών, και επέστρεψε στη ζωή του όταν πλέον ήταν μεγάλος, με τον καταξιωμένο καλλιτέχνη να τον βοηθάει τότε οικονομικά.

«Ο πατέρας μου έφυγε όταν ήμουν τριών ετών και εμφανίστηκε πολλά χρόνια μετά. Προσπάθησα να τον βοηθήσω όσο μπορούσα. Του έκοψα μία “σύνταξη” που λένε, του έδινα δηλαδή κάθε μήνα», εξομολογήθηκε ο Γιώργος Κωνσταντίνου στη διάρκεια της συνέντευξής του.

Συνεχίζοντας, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης εξήγησε πως: «Να σας πω την αλήθεια, εγώ επειδή δεν κρατάω κακίες και δεν μπορώ να κρατήσω, και η μητέρα μου το ίδιο ήταν, δεν μπορούσα να φερθώ άσχημα, να πω “πήγαινε πνίξου”.

Εκείνος όμως ήταν πολύ αδιάφορος άνθρωπος. Ερχόταν μία φορά το μήνα και του έδινα ένα ποσό, σαν σύνταξη. Μόλις ερχόταν, καθόταν εκεί, και με κοίταζε στις τσέπες. Έχω γελάσει πάρα πολύ με τον πατέρα μου. Στην ουσία δηλαδή, να σας πω την αλήθεια, δεν κράτησα καμία κακία, ήταν αστείο!».