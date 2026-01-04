Γιώργος Κωνσταντίνου: «Πόνεσα πάρα πολύ, έχασα και οικονομικά και ψυχικά» – Η εξομολόγηση για τον εθισμό του στον τζόγο

Σύνοψη από το

Enikos Newsroom

lifestyle

Γιώργος Κωνσταντίνου
Σαν σήμερα, το 1934, γεννιέται ο ηθοποιός Γιώργος Κωνσταντίνου

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση για τον εθισμό που είχε στον τζόγο προχώρησε ο Γιώργος Κωνσταντίνου και εξήγησε τον λόγο που αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για το θέμα αυτό. Όπως είπε, είχε πονέσει πολύ και είχε ζημιωθεί τόσο σε οικονομικό όσο και σε ψυχικό επίπεδο.

«Ο λόγος που το αποκάλυψα ήταν ότι πόνεσα πάρα πολύ. Ήθελα να το πω ανοιχτά, για να γίνει ένα καμπανάκι για τους νέους και να μην ξεκινήσουν κάτι τέτοιο. Να μην ασχοληθούν καθόλου με αυτό. Εγώ ήμουν εξαρτημένος. Η εξάρτηση είναι ό,τι χειρότερο. Έχασα και οικονομικά και ψυχικά», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στην εφημερίδα OnTime.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι το «DNA» του τον βοήθησε να επιβιώσει και να ξεπεράσει τον εθισμό του. «Γιατί κάθε φορά που ένας παίκτης πάει και χάνει την περιουσία του ή οτιδήποτε άλλο, πέφτει σε βαθιά κατάθλιψη. Εκείνο που με έσωσε, ήταν αυτό το DNA που έχω, το οποίο κατά κάποιον τρόπο με αναισθητοποιούσε και κατάφερνα και το ξεπερνούσα. Ίσως αυτός ήταν ο λόγος που το συνέχιζα», ανέφερε ο Γιώργος Κωνσταντίνου.

10:53 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

