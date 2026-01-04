Βόλος: Έκαναν γυαλιά καρφιά κατάστημα στο κέντρο της πόλης – Δείτε εικόνες

Σύνοψη από το

  • Σοβαρές υλικές ζημιές προκάλεσαν άγνωστοι δράστες σε κατάστημα εστίασης στο κέντρο του Βόλου, τα ξημερώματα της Κυριακής.
  • Περίπου στις 5:00 π.μ. οι δράστες έσπασαν την τζαμαρία τυροπιτάδικου στην οδό Ιάσονος και εισέβαλαν στο εσωτερικό του καταστήματος.
  • Αφού αναστάτωσαν τον χώρο αναζητώντας χρήματα, το κατάστημα υπέστη εκτεταμένες φθορές και καταστροφές. Εξετάζεται αν οι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν χρηματικό ποσό ή άλλα αντικείμενα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Βόλος- κατάστημα

Σοβαρές υλικές ζημιές προκάλεσαν άγνωστοι δράστες σε κατάστημα εστίασης στο κέντρο του Βόλου, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σύμφωνα με το thenewspaper, περίπου στις 5:00 π.μ. οι δράστες έσπασαν την τζαμαρία τυροπιτάδικου στην οδό Ιάσονος και εισέβαλαν στο εσωτερικό του καταστήματος.

Αφού μπήκαν, αναστάτωσαν τον χώρο, αναζητώντας χρήματα, με αποτέλεσμα το κατάστημα να υποστεί εκτεταμένες φθορές και καταστροφές.

Οι ζημιές κρίνονται σημαντικές, ενώ εξετάζεται αν οι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν χρηματικό ποσό ή άλλα αντικείμενα.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έλλειψη μαγνησίου: Μάτια που τρεμοπαίζουν και άλλα 3 σημάδια

Η Όπρα Γουίνφρεϊ πιο αδύνατη από ποτέ μιλά για τον αγώνα της με την παχυσαρκία: «Δεν φοβάμαι πια το φαγητό»

Έρχονται αυξήσεις μισθών το 2026 απο κλαδικές συμβάσεις και κατώτατο

Φόροι: Ποιοι είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι για το 2026 – Αναλυτικά παραδείγματα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
10:13 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Νέα Σμύρνη: Συνεχίζονται οι έρευνες για τη φωτιά σε κατάστημα περιποίησης νυχιών – Εξετάζεται και το σενάριο του εμπρησμού

Συνεχίζεται η έρευνα των Αρχών για τη φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής...
08:49 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Πάτρα: Νεκρός 30χρονος έπειτα από συμπλοκή έξω από κέντρο διασκέδασης – Τον ξυλοκόπησαν άγρια για μια παρεξήγηση

Νεκρός είναι ένας 30χρονος έπειτα από συμπλοκή έξω από κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα. Το περισ...
08:47 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Ληστεία σε ζαχαροπλαστείο στη Νίκαια: Κλειδώθηκαν στην τουαλέτα οι 2 υπάλληλοι – Καρέ – καρέ οι κινήσεις του δράστη

Στιγμές τρόμου βίωσαν δύο υπάλληλοι ζαχαροπλαστείου στη Νίκαια ανήμερα της Πρωτοχρονιάς. Ληστή...
08:38 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Το μεσημέρι η κρίσιμη σύσκεψη στα Μάλγαρα – Η πρόταση για 48ωρο μπλακ άουτ μετά τα Θεοφάνια

Στις 12 το μεσημέρι στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στα Μάλγαρα αποφασίζουν οι αγρότες τη...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι