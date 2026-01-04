Βόλος: Έκαναν γυαλιά καρφιά κατάστημα στο κέντρο της πόλης – Δείτε εικόνες

Σοβαρές υλικές ζημιές προκάλεσαν άγνωστοι δράστες σε κατάστημα εστίασης στο κέντρο του Βόλου, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σύμφωνα με το thenewspaper, περίπου στις 5:00 π.μ. οι δράστες έσπασαν την τζαμαρία τυροπιτάδικου στην οδό Ιάσονος και εισέβαλαν στο εσωτερικό του καταστήματος.

Αφού μπήκαν, αναστάτωσαν τον χώρο, αναζητώντας χρήματα, με αποτέλεσμα το κατάστημα να υποστεί εκτεταμένες φθορές και καταστροφές.

Οι ζημιές κρίνονται σημαντικές, ενώ εξετάζεται αν οι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν χρηματικό ποσό ή άλλα αντικείμενα.