Ληστεία σε ζαχαροπλαστείο στη Νίκαια: Κλειδώθηκαν στην τουαλέτα οι 2 υπάλληλοι – Καρέ – καρέ οι κινήσεις του δράστη

  • Στιγμές τρόμου βίωσαν δύο υπάλληλοι ζαχαροπλαστείου στη Νίκαια ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, όταν ληστής με την απειλή όπλου «εισέβαλε» στο κατάστημα.
  • Με απόλυτη ψυχραιμία ο ληστής πήρε ολόκληρο το συρτάρι της ταμειακής μηχανής και εξαφανίστηκε. Ο ιδιοκτήτης του ζαχαροπλαστείου δήλωσε: «Μας πήραν το συρτάρι του ταμείου και ευτυχώς δεν πήρε ολόκληρη τη μηχανή για να μπορέσω να δουλέψω και την επόμενη ημέρα».
  • Το συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο έχει μπει στο στόχαστρο ούτε μία, ούτε δύο αλλά 18 φορές, όπως τόνισε ο ιδιοκτήτης.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Νίκαια: Ληστεία σε ζαχαροπλαστείο

Στιγμές τρόμου βίωσαν δύο υπάλληλοι ζαχαροπλαστείου στη Νίκαια ανήμερα της Πρωτοχρονιάς. Ληστής με την απειλή όπλου, «εισέβαλε» στο κατάστημα και η μία υπάλληλος αφού αντιλήφθηκε την παρουσία του, έτρεξε μαζί με τη συνάδελφό της και κλειδώθηκαν στην τουαλέτα.

Με απόλυτη ψυχραιμία ο ληστής πήρε ολόκληρο το συρτάρι της ταμειακής μηχανής και εξαφανίστηκε.

«Μας πήραν το συρτάρι του ταμείου και ευτυχώς δεν πήρε ολόκληρη τη μηχανή για να μπορέσω να δουλέψω και την επόμενη ημέρα» είπε ο ιδιοκτήτης του ζαχαροπλαστείου.

Η υπάλληλος περιέγραψε αναλυτικά τις στιγμές φόβου που πέρασε.

«Η συνάδελφός μου βγήκε όταν άκουσε τις φωνές μου, αλλά εκείνη δεν άκουσε καν εκείνον να μου λέει «ληστεία». Ήταν τόσο ατάραχος που δεν φώναζε καν. Έσπρωξα τη συνάδελφο στο μπάνιο και κλειδωθήκαμε. Ακόμα φοβόμαστε» είπε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε ο ιδιοκτήτης, το συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο έχει μπει στο στόχαστρο ούτε μία, ούτε δύο αλλά 18 φορές.

Δείτε το βίντεο του STAR:

