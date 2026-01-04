Φόροι: Ποιοι είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι για το 2026 – Αναλυτικά παραδείγματα

Μισθωτοί τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα θα δουν αυξημένες τις μηνιαίες αποδοχές τους με την καταβολή των μισθών τους στο τέλος Ιανουαρίου, καθώς βρίσκονται ήδη σε ισχύ οι μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και ελευθέρων επαγγελματιών.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Έτσι, ένας ιδιωτικός υπάλληλος χωρίς παιδιά, με εισόδημα 15.000 ευρώ θα έχει μηνιαία αύξηση στις αποδοχές του 7,14 ευρώ ενώ ένας δημόσιος υπάλληλος 8,33 ευρώ. Αντίστοιχα εάν έχουν ένα παιδί οι μηνιαίες αυξήσεις θα είναι της τάξεως των 14,29 ευρώ και 16,67 ευρώ αντίστοιχα.

Σε άλλο παράδειγμα εάν ένας άγαμος χωρίς παιδιά έχει ετήσια εισοδήματα 30.000 ευρώ θα λάβει αύξηση 28,57 ευρώ εάν εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και 33,33 ευρώ τον μήνα εάν δουλεύει στο Δημόσιο. Με δύο παιδιά η μηνιαία αύξηση των αποδοχών είναι στα 85,71 ευρώ και 100 ευρώ αντίστοιχα.

Αυξήσεις που οφείλονται στη μείωση των φορολογικών συντελεστών η οποία είναι πιο εμφανής στους νέους έως 30 ετών και στις οικογένειες με παιδιά.

Αναλυτικότερα:

Μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές της κλίμακας από τα 10.000 έως και τα 40.000 ευρώ: Για τα 10.000 έως 20.000 ευρώ από 22% σε 20%

Για τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ από 28% σε 26%

Για τα 30.000 έως τα 40.000 ευρώ από 36% σε 34% Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής από τα 40.000 έως τα 60.000 ευρώ 39%, ενώ ο συντελεστής 44% θα ισχύει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.

Παρεμβάσεις για οικογένειες με παιδιά:

Ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 που πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περεταίρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε: 18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο

16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα

9% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα Οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται για φορολογούμενους με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα. Ο συντελεστής από 20.000 έως 30.000 ευρώ που πλέον θα ανέρχεται σε 26% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται επίσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο: 24% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο

22% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα

20% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα

18% για φορολογούμενους με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα

16% για φορολογούμενους με πέντε εξαρτώμενα τέκνα κτλ.

Παρεμβάσεις για νέους:

Για τους νέους έως 25 ετών oι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται. Για τους νέους 26 έως 30 ετών ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 θα ανέρχεται σε 9%.

Σημειώνεται ότι οι ατομικές επιχειρήσεις και οι αγρότες θα δουν την ωφέλεια με την υποβολή των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2026 κατά τον Μάρτιο του 2027. Συνολικά ωφελούνται περίπου 4 εκατ. φορολογούμενοι που σήμερα υπόκεινται με βάση τα εισοδήματά τους σε φόρο εισοδήματος.

Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 1,2 δισ. ευρώ το 2026, 1,6 δισ. ευρώ το 2027 και 1,53 δισ. ευρώ για τα έτη 2028 και επόμενα.

Παραδείγματα