Νικολάς Μαδούρο: Νέα εικόνα που δείχνει τον συλληφθέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας, με χειροπέδες

Σύνοψη από το

  • Νέες εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να δείχνουν τον Νικολάς Μαδούρο με χειροπέδες, αμέσως μετά την αποβίβασή του από αεροσκάφος.
  • Όπως αναφέρει το NBC News, στην κατοχή του δικτύου βρίσκεται φωτογραφία που φαίνεται να απεικονίζει τον Μαδούρο με χειροπέδες, πλαισιωμένο από αξιωματούχους της DEA και της HSI.
  • Παράλληλα, άλλες εικόνες αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα Χ, χωρίς ωστόσο να έχουν επαληθευτεί, ενώ η αυθεντικότητα όλων των φωτογραφιών δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σταύρος Ιωακείμ

διεθνή

Νικολάς Μαδούρο: Νέα εικόνα που δείχνει τον συλληφθέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας, με χειροπέδες

Νέες εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να δείχνουν τον Νικολάς Μαδούρο με χειροπέδες, αμέσως μετά την αποβίβασή του από αεροσκάφος, υπό τη στενή συνοδεία πρακτόρων των αμερικανικών αρχών.

Όπως αναφέρει το NBC News, το οποίο συνεργάζεται με το Sky News στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην κατοχή του δικτύου βρίσκεται φωτογραφία που φαίνεται να απεικονίζει τον Μαδούρο με χειροπέδες, φορώντας ανοιχτό γαλάζιο φούτερ, ενώ πλαισιώνεται από αξιωματούχους της Drug Enforcement Administration (DEA) και της Homeland Security Investigations (HSI).

Παράλληλα, άλλες εικόνες που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα Χ (Twitter) –χωρίς ωστόσο να έχουν επαληθευτεί– δείχνουν τον Μαδούρο να κάθεται σε καρέκλα, περικυκλωμένος από πράκτορες, με τις χειροπέδες περασμένες μπροστά. Σε μία από αυτές φαίνεται να κάνει τη χαρακτηριστική χειρονομία «thumbs up» προς την κάμερα, ενώ σε άλλη φωτογραφία φέρεται να στέκεται έξω από αεροσκάφος λίγο μετά την προσγείωσή του στη Νέα Υόρκη.

Σε όλες τις εικόνες που κυκλοφορούν, ο Μαδούρο εμφανίζεται με το ίδιο ντύσιμο: ανοιχτό γαλάζιο φούτερ, σκούρο μπλε παντελόνι φόρμας, λευκές κάλτσες και sliders. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο υπό ποιες συνθήκες τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες, ενώ η αυθεντικότητά τους δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το λάθος που κάνετε με τον αφυγραντήρα και δεν στεγνώνουν τα ρούχα – Πού πρέπει να τον τοποθετήσετε;

Το λαχανικό του Νέρωνος που μπορεί να βοηθήσει με την απώλεια βάρους και να ενισχύσει την υγεία της καρδιάς

Φόροι: Ποιοι είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι για το 2026 – Αναλυτικά παραδείγματα

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Στις 16 Μαρτίου ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή τους – Αυξάνονται οι προσυμπληρωμένες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
07:31 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Νικολάς Μαδούρο: Το βίντεο του Λευκού Οίκου στην DEA – «Καληνύχτα και καλή χρονιά» είπε στους πράκτορες

Ο επίσημος λογαριασμός ταχείας αντίδρασης του Λευκού Οίκου δημοσίευσε βίντεο με τον Νικολάς Μα...
07:25 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

LIVE – Το στοίχημα του Τραμπ για αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα – Τα βίντεο του Μαδούρο με χειροπέδες και η επόμενη ημέρα – Όλες οι εξελίξεις

Ο Νικολάς Μαδούρο κρατείται στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης στο Μπρούκλιν, σύμφωνα με δημοσι...
06:43 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Τερματίζονται οι περιορισμοί των ΗΠΑ στον εναέριο χώρο της Καραϊβικής

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βάζουν τέλος στους περιορισμούς που ίσχυαν για τις πτήσεις στον εναέριο ...
06:31 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Ο Χαμενεΐ θεωρεί «δίκαια» τα οικονομικά αιτήματα των διαδηλωτών αλλά καταδικάζει τους «ταραξίες» – Τουλάχιστον 4 νεκροί σε διαδηλώσεις στα δυτικά

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε πως οι οικονομικές διεκδικήσεις των ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι