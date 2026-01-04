Νικολάς Μαδούρο: Νέα εικόνα που δείχνει τον συλληφθέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας, με χειροπέδες

Νέες εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να δείχνουν τον Νικολάς Μαδούρο με χειροπέδες, αμέσως μετά την αποβίβασή του από αεροσκάφος, υπό τη στενή συνοδεία πρακτόρων των αμερικανικών αρχών.

Όπως αναφέρει το NBC News, το οποίο συνεργάζεται με το Sky News στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην κατοχή του δικτύου βρίσκεται φωτογραφία που φαίνεται να απεικονίζει τον Μαδούρο με χειροπέδες, φορώντας ανοιχτό γαλάζιο φούτερ, ενώ πλαισιώνεται από αξιωματούχους της Drug Enforcement Administration (DEA) και της Homeland Security Investigations (HSI).

Παράλληλα, άλλες εικόνες που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα Χ (Twitter) –χωρίς ωστόσο να έχουν επαληθευτεί– δείχνουν τον Μαδούρο να κάθεται σε καρέκλα, περικυκλωμένος από πράκτορες, με τις χειροπέδες περασμένες μπροστά. Σε μία από αυτές φαίνεται να κάνει τη χαρακτηριστική χειρονομία «thumbs up» προς την κάμερα, ενώ σε άλλη φωτογραφία φέρεται να στέκεται έξω από αεροσκάφος λίγο μετά την προσγείωσή του στη Νέα Υόρκη.

Σε όλες τις εικόνες που κυκλοφορούν, ο Μαδούρο εμφανίζεται με το ίδιο ντύσιμο: ανοιχτό γαλάζιο φούτερ, σκούρο μπλε παντελόνι φόρμας, λευκές κάλτσες και sliders. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο υπό ποιες συνθήκες τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες, ενώ η αυθεντικότητά τους δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.