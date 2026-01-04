Η Ε.Ε. συστήνει στις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες να αποφύγουν τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας

Σύνοψη από το

  • Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) συνέστησε στις αεροπορικές εταιρίες να αποφεύγουν τις πτήσεις πάνω από τη Βενεζουέλα.
  • Η σύσταση έρχεται μετά τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τις πολιτικές πτήσεις λόγω πιθανής ενεργοποίησης των αντιαεροπορικών συστημάτων.
  • Ο EASA εκτιμά ότι ο κίνδυνος λανθασμένου υπολογισμού ή αναγνώρισης από τις στρατιωτικές δυνάμεις είναι ιδιαίτερα υψηλός, με τη σύσταση να παραμένει σε ισχύ έως τις 9 Ιανουαρίου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Η Ε.Ε. συστήνει στις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες να αποφύγουν τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας
Smoke raises at La Carlota airport after explosions and low-flying aircraft were heard in Caracas, Venezuela, Saturday, Jan. 3, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix)

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) συνέστησε στις αεροπορικές εταιρίες να αποφεύγουν τις πτήσεις πάνω από τη Βενεζουέλα, μετά τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές που σημειώθηκαν νωρίτερα στην περιοχή. Σύμφωνα με τον οργανισμό, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τις πολιτικές πτήσεις, καθώς ενδέχεται να ενεργοποιηθούν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας.

Στην ανακοίνωση του EASA αναφέρεται πως «δεδομένων των αμερικανικών πληγμάτων και του υψηλού επιπέδου έντασης συνολικά, η Βενεζουέλα είναι πιθανό να διατηρήσει αυξημένα επίπεδα συναγερμού για τις αεροπορικές της δυνάμεις και τις μονάδες της αντιαεροπορικής της άμυνας, κυρίως λόγω της πιθανότητας περαιτέρω στοχευμένων στρατιωτικών ενεργειών». Ο οργανισμός εκτιμά ότι ο κίνδυνος λανθασμένου υπολογισμού ή αναγνώρισης από τις στρατιωτικές δυνάμεις είναι ιδιαίτερα υψηλός.

Η σύσταση του EASA θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 9 Ιανουαρίου, ενώ υπενθυμίζεται ότι ελάχιστες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες συνεχίζουν να εξυπηρετούν τη Βενεζουέλα, καθώς οι εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το λάθος που κάνετε με τον αφυγραντήρα και δεν στεγνώνουν τα ρούχα – Πού πρέπει να τον τοποθετήσετε;

Το λαχανικό του Νέρωνος που μπορεί να βοηθήσει με την απώλεια βάρους και να ενισχύσει την υγεία της καρδιάς

Φόροι: Ποιοι είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι για το 2026 – Αναλυτικά παραδείγματα

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Στις 16 Μαρτίου ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή τους – Αυξάνονται οι προσυμπληρωμένες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
07:31 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Νικολάς Μαδούρο: Το βίντεο του Λευκού Οίκου στην DEA – «Καληνύχτα και καλή χρονιά» είπε στους πράκτορες

Ο επίσημος λογαριασμός ταχείας αντίδρασης του Λευκού Οίκου δημοσίευσε βίντεο με τον Νικολάς Μα...
07:25 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

LIVE – Το στοίχημα του Τραμπ για αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα – Τα βίντεο του Μαδούρο με χειροπέδες και η επόμενη ημέρα – Όλες οι εξελίξεις

Ο Νικολάς Μαδούρο κρατείται στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης στο Μπρούκλιν, σύμφωνα με δημοσι...
06:47 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Νικολάς Μαδούρο: Νέα εικόνα που δείχνει τον συλληφθέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας, με χειροπέδες

Νέες εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να δείχνουν τον Νικολάς Μα...
06:43 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Τερματίζονται οι περιορισμοί των ΗΠΑ στον εναέριο χώρο της Καραϊβικής

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βάζουν τέλος στους περιορισμούς που ίσχυαν για τις πτήσεις στον εναέριο ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι