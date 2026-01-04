Η Ε.Ε. συστήνει στις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες να αποφύγουν τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) συνέστησε στις αεροπορικές εταιρίες να αποφεύγουν τις πτήσεις πάνω από τη Βενεζουέλα, μετά τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές που σημειώθηκαν νωρίτερα στην περιοχή. Σύμφωνα με τον οργανισμό, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τις πολιτικές πτήσεις, καθώς ενδέχεται να ενεργοποιηθούν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας.

Στην ανακοίνωση του EASA αναφέρεται πως «δεδομένων των αμερικανικών πληγμάτων και του υψηλού επιπέδου έντασης συνολικά, η Βενεζουέλα είναι πιθανό να διατηρήσει αυξημένα επίπεδα συναγερμού για τις αεροπορικές της δυνάμεις και τις μονάδες της αντιαεροπορικής της άμυνας, κυρίως λόγω της πιθανότητας περαιτέρω στοχευμένων στρατιωτικών ενεργειών». Ο οργανισμός εκτιμά ότι ο κίνδυνος λανθασμένου υπολογισμού ή αναγνώρισης από τις στρατιωτικές δυνάμεις είναι ιδιαίτερα υψηλός.

Η σύσταση του EASA θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 9 Ιανουαρίου, ενώ υπενθυμίζεται ότι ελάχιστες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες συνεχίζουν να εξυπηρετούν τη Βενεζουέλα, καθώς οι εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες.

