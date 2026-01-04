Βενεζουέλα: Το Ανώτατο Δικαστήριο όρισε προσωρινή πρόεδρο, την αντιπρόεδρο της χώρας Ντέλσι Ροντρίγκεζ

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας αποφάσισε αργά το βράδυ του Σαββάτου να αναθέσει προσωρινά την ηγεσία της χώρας στην αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκεζ, μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ και τη μεταφορά του σε αμερικανικό έδαφος.

Στην απόφασή του, το Δικαστήριο τόνισε ότι η Ροντρίγκεζ «αναλαμβάνει και ασκεί, σε ιδιότητα αναπληρώτριας, όλα τα χαρακτηριστικά, τα καθήκοντα και τις εξουσίες που είναι συνυφασμένα με το αξίωμα του προέδρου… προκειμένου να διασφαλιστεί η διοικητική συνέχεια και η ολοκληρωμένη άμυνα της χώρας». Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει το νομικό πλαίσιο που θα εξασφαλίσει τη συνέχεια του κράτους, τη λειτουργία της κυβέρνησης και την προστασία της κυριαρχίας, ενόψει της απουσίας του Μαδούρο.

Οι δικαστές δεν κήρυξαν τον Μαδούρο έκπτωτο, κάτι που θα απαιτούσε τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών μέσα σε 30 ημέρες.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ροντρίγκεζ ορκίστηκε ήδη πρόεδρος της Βενεζουέλας. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ανέφερε ότι επικοινώνησε με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και σημείωσε: «Είναι ουσιαστικά πρόθυμη να κάνει αυτό που θεωρούμε απαραίτητο για να κάνει τη Βενεζουέλα ξανά σπουδαία. Πολύ απλό».

⚡️Venezuela Vicepresident Delcy Rodríguez: "An attack of this nature undoubtedly has a Zionist tinge… the defense decree is now activated, all of Venezuela is mobilized. There is only one President in this country, and his name is Nicolás Maduro Moros." pic.twitter.com/fp46qdswUX — COMBATE |🇵🇷 (@upholdreality) January 3, 2026

Η Ροντρίγκεζ, ωστόσο, διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου. Σε δηλώσεις της στην κρατική τηλεόραση από το Καράκας, εμφανίστηκε πλαισιωμένη από τον αδελφό της και πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροντρίγκεζ, καθώς και κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης. Κάλεσε τους πολίτες σε ηρεμία και ενότητα, υπογραμμίζοντας πως ο Νικολάς Μαδούρο παραμένει ο μοναδικός πρόεδρος της Βενεζουέλας και ότι «η χώρα δεν θα γίνει ποτέ αποικία κανενός έθνους».

Παρέμβαση έκανε και ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας Ιβάν Χιλ, ο οποίος δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA ότι η ειρήνη στη Λατινική Αμερική έχει διαλυθεί. Όπως είπε, «η ειρήνη στη Λατινική Αμερική διαλύθηκε εξαιτίας της ενέργειας αυτής», αναφερόμενος στην επίθεση των ΗΠΑ που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

