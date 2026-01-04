Gabriela Spanic: Η «βασίλισσα της σαπουνόπερας» κάνει δημόσια παρέμβαση για την Βενεζουέλα – «Η ελευθερία είναι ανθρώπινη αξία»

Με δημόσια τοποθέτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Gabriela Spanic μίλησε για τις τελευταίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. Η γνωστή ηθοποιός εξέφρασε ξεκάθαρα τη στήριξή της στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στέλνοντας μήνυμα με έντονο συμβολισμό.

Η «βασίλισσα της σαπουνόπερας», όπως τη γνωρίζει το κοινό της Λατινικής Αμερικής, υπογράμμισε ότι η επιθυμία για μια ελεύθερη χώρα δεν έχει να κάνει με πολιτικές παρατάξεις, αλλά με την ίδια την ανθρώπινη υπόσταση. Η Σπάνικ, που έγινε παγκόσμιο είδωλο τη δεκαετία του ’90 μέσα από τον διπλό ρόλο Παουλίνα/Παόλα, τόνισε την ανάγκη ενός λαού να ζει με αξιοπρέπεια και χωρίς φόβο. «Δεν χρειάζεται να είσαι δεξιός ή αριστερός για να θέλεις έναν λαό ελεύθερο. Η ελευθερία είναι ανθρώπινη αξία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουν εκατομμύρια πολίτες της χώρας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν λογοκρισία, οικονομική κρίση και καταστολή. Με λόγια γεμάτα συναίσθημα, επισήμανε ότι «η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η κοινωνική δικαιοσύνη δεν θα έπρεπε να είναι προνόμια, αλλά καθολικά δικαιώματα».