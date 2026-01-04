Βόρεια Κορέα: Φέρεται να εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο προς την Ιαπωνική Θάλασσα

  • Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα, Κυριακή, έναν βαλλιστικό πύραυλο προς την Ιαπωνική Θάλασσα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου της Νότιας Κορέας. Το υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας ανακοίνωσε ότι ο πύραυλος φαίνεται να έχει ήδη καταπέσει.
  • Η νέα δοκιμή συμπίπτει με την επίσκεψη του προέδρου της Νότιας Κορέας στην Κίνα, με αναλυτές να εκτιμούν ότι η Πιονγιάνγκ επιδιώκει να διατηρήσει την παρουσία της στο διπλωματικό προσκήνιο και να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση.
  • Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ζήτησε πρόσφατα να διπλασιαστεί η παραγωγή τακτικών κατευθυνόμενων όπλων, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανίας. Το επερχόμενο 9ο Συνέδριο του Εργατικού Κόμματος αναμένεται να καθορίσει τις κύριες πολιτικές κατευθύνσεις της χώρας.
Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα, Κυριακή, έναν βαλλιστικό πύραυλο προς την Ιαπωνική Θάλασσα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου της Νότιας Κορέας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε έναν μη αναγνωρισμένο βαλλιστικό πύραυλο προς την Ανατολική Θάλασσα»

Το υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας ανακοίνωσε ότι ο πύραυλος φαίνεται να έχει ήδη καταπέσει, χωρίς να αναφέρονται περαιτέρω λεπτομέρειες για το σημείο πτώσης ή για πιθανές ζημιές. Η τελευταία γνωστή δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου από την Πιονγιάνγκ είχε πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο, λίγο μετά την έγκριση από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, του σχεδίου της Νότιας Κορέας για την κατασκευή πυρηνικού υποβρυχίου.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε Μιουνγκ, βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στην Κίνα, όπου, σύμφωνα με αναλυτές, ενδέχεται να ζητήσει από το Πεκίνο να συμβάλει στην επανέναρξη του διαλόγου με τη Βόρεια Κορέα. Η χρονική σύμπτωση της επίσκεψης με τη νέα δοκιμή εκτιμάται ότι δεν είναι τυχαία, καθώς η Πιονγιάνγκ επιδιώκει να διατηρήσει την παρουσία της στο διπλωματικό προσκήνιο.

Τα τελευταία χρόνια, η Βόρεια Κορέα έχει εντείνει σημαντικά τις δοκιμές πυραύλων της. Αναλυτές υπογραμμίζουν ότι στόχος αυτών των κινήσεων είναι να βελτιώσει την ακρίβεια των επιθέσεών της, να δοκιμάσει νέα οπλικά συστήματα και να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Κορέα. Υπάρχουν, επίσης, εκτιμήσεις πως οι δοκιμές λειτουργούν ως προοίμιο πιθανών εξαγωγών όπλων προς τη Ρωσία.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, ο Κιμ Γιονγκ Ουν, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του σε εργοστάσιο παραγωγής πολεμικού υλικού, ζήτησε να διπλασιαστεί η παραγωγή τακτικών κατευθυνόμενων όπλων. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA μετέδωσε ότι ο ηγέτης διέταξε την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας κατά 250%, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανίας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Κιμ έχει πραγματοποιήσει σειρά επισκέψεων σε εργοστάσια όπλων και σε πυρηνικό υποβρύχιο, ενώ έχει επιβλέψει δοκιμές πυραύλων ενόψει του 9ου Συνεδρίου του Εργατικού Κόμματος, το πρώτο μετά από πέντε χρόνια. Το συνέδριο αναμένεται να καθορίσει τις κύριες πολιτικές κατευθύνσεις της χώρας, με έμφαση στην οικονομική πολιτική και τον στρατιωτικό σχεδιασμό.

Πηγές: Reuters, AFP

02:23 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

