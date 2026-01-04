Νικολάς Μαδούρο: Γιατί είχε δεμένα τα μάτια του όταν τον μετέφεραν με το πολεμικό πλοίο

  • Η φωτογραφία του Νικολάς Μαδούρο με δεμένα μάτια, που κοινοποιήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσε αντιδράσεις και δείχνει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας δίπλα σε άτομο που φαίνεται να φορά στολή της DEA.
  • Η κάλυψη των ματιών είχε ως στόχο να αποτραπεί το ενδεχόμενο ο Μαδούρο να δει τους πράκτορες που βρίσκονταν γύρω του, καθώς οι ταυτότητές τους παραμένουν απόρρητες λόγω της φύσης της δουλειάς τους.
  • Παράλληλα, οι πράκτορες ενδέχεται να τον έδεσαν και να του έκλεισαν τα μάτια και για λόγους ασφαλείας, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο να προκαλέσει κακό στον εαυτό του ή σε άλλους.
Ενώ αναμένεται η έξοδος του Νικολάς Μαδούρο από το αεροσκάφος στη Νέα Υόρκη, ο ανταποκριτής του Sky News στις ΗΠΑ εξήγησε τη φωτογραφία του προέδρου της Βενεζουέλας που δόθηκε στη δημοσιότητα και προκάλεσε αντιδράσεις. Η εικόνα, που κοινοποιήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, δείχνει τον Μαδούρο με δεμένα μάτια δίπλα σε άτομο που, σύμφωνα με τον Μάθιους, φαίνεται να φορά στολή της DEA.

Ο ανταποκριτής ανέφερε ότι η κάλυψη των ματιών είχε ως στόχο να αποτραπεί το ενδεχόμενο ο Μαδούρο να δει τους πράκτορες που βρίσκονταν γύρω του, καθώς οι ταυτότητές τους παραμένουν απόρρητες λόγω της φύσης της δουλειάς τους. Ο ίδιος σημείωσε ότι οι αρχές έλαβαν αυτό το μέτρο για να διασφαλίσουν την προστασία του προσωπικού που συμμετείχε στη μεταφορά.

Παράλληλα, οι πράκτορες ενδέχεται να τον έδεσαν και να του έκλεισαν τα μάτια και για λόγους ασφαλείας, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο να προκαλέσει κακό στον εαυτό του ή σε άλλους. «Αυτό πρέπει να εξεταστεί ως πιθανότητα», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ο ανταποκριτής τόνισε ότι «Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης κατά τη μεταφορά του, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Εξάλλου, πρόκειται για μια επιχείρηση-βιτρίνα που διεξήχθη από τις Ηνωμένες Πολιτείες», κατέληξε, συνδέοντας τα μέτρα ασφαλείας με τον συνολικό σχεδιασμό της επιχείρησης.

01:30 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

