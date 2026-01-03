Ελβετία: «Προσευχηθείτε για την Αλίκη» – Τι λέει ο αδελφός της 15χρονης Ελληνίδας που αγνοείται μετά τη φωτιά στο «Le Constellation»

Έκκληση να προσευχηθεί ο κόσμος για την Αλίκη, κάνει ο αδελφός της 15χρονης, η οποία βρισκόταν στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία και παραμένει αγνοούμενη εδώ και δύο 24ωρα.

Οι συγγενείς των αγνοούμενων στην αδιανόητης τραγωδίας βρίσκονται σε απόγνωση. Ο αδελφός της Αλίκης Καλλέργη μίλησε για τις ελπίδες της οικογένειας να είναι ζωντανή η 15χρονη.

«Η ταυτοποίηση είναι πολύ δύσκολη, αργεί πολύ, τίποτα δεν είναι σίγουρο ακόμη», είπε στην ΕΡΤ.

Το κορίτσι είχε πάει στο μοιραίο μπαρ προκειμένου να διασκεδάσει με τρεις φίλες της, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Οι τρεις φίλες της 15χρονης, επίσης αγνοούνται. Ο Ρομέν, ο αδελφός της, πέρασε από το μπαρ εκείνο το βράδυ αλλά είχε ήδη ξεσπάσει η φωτιά.

«Η αδελφή μου έφτασε στο μπαρ κατά τη 1.00 και μετά κατά τη 1.40 πέρασα μπροστά από το μπαρ για να την χαιρετήσω και είδα τη φωτιά, είδα τον κόσμο, οι αστυνομικοί μου είπαν ότι δεν μπορούσα να περάσω», είπε εμφανώς συγκινημένος και πρόσθεσε ότι οι αστυνομικοί τον απώθησαν. «Δεν ήξερα τι να κάνω, ήθελα να τη βρω», είπε.

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι ο ίδιος έχει επικοινωνήσει με πολλούς συγγενείς που δικοί τους άνθρωποι βρίσκονταν στο μπαρ στο Κραν Μοντανά και κανείς δεν είχε νέα.