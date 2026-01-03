Ισπανία: Η Μαδρίτη δεν θα αναγνωρίσει την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, δηλώνει ο Σάντσεθ

Σύνοψη από το

  • Η Ισπανία δεν θα αναγνωρίσει την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.
  • Ο Σάντσεθ τόνισε ότι η Ισπανία δεν αναγνώριζε το καθεστώς Μαδούρο, αλλά ούτε θα αναγνωρίσει «μια επέμβαση που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο». Η δήλωση έγινε αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα διοικούν τη χώρα.
  • Ο Ισπανός πρωθυπουργός κάλεσε επίσης όλα τα μέρη να «σκεφτούν τον άμαχο πληθυσμό, να σεβαστούν τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καλώντας σε μια δίκαιη και με διάλογο μετάβαση».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ισπανία: Η Μαδρίτη δεν θα αναγνωρίσει την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, δηλώνει ο Σάντσεθ

Η Ισπανία δεν θα αναγνωρίσει την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, δήλωσε το βράδυ του Σαββάτου, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο με στρατιωτική επιχείρηση.

«Η Ισπανία δεν αναγνώριζε το καθεστώς Μαδούρο. Αλλά ούτε θα αναγνωρίσει μια επέμβαση που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και ωθεί την περιοχή προς έναν ορίζοντα αβεβαιότητας και επιθετικότητας», έγραψε ο Σάντσεθ στο X, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα διοικούν τη χώρα της Νότιας Αμερικής μέχρι να ολοκληρωθεί μια «ασφαλής» μετάβαση.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός κάλεσε επίσης όλα τα μέρη να «σκεφτούν τον άμαχο πληθυσμό, να σεβαστούν τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καλώντας σε μια δίκαιη και με διάλογο μετάβαση».

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

1 στους 5 ενήλικες δεν έχει κάνει σεξ για έναν χρόνο – Τι φταίει και πώς μπορεί να αλλάξει

Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει τα 50 χρόνια χωρίς αλκοόλ – «Η ζωή είναι πολύ καλύτερη»

Μειωμένος ΦΠΑ σε νησιά: Πώς εφαρμόζεται στην πράξη – Δείτε παραδείγματα

Τέλη κυκλοφορίας: Πρόστιμα σε 800.000 ιδιοκτήτες οχημάτων – Τα ποσά ανάλογα με την ημερομηνία εξόφλησης

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:16 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Ντέλσι Ροντρίγκεζ: Υπάρχει μόνο ένας πρόεδρος και είναι ο Νικολάς Μαδούρο – Η Βενεζουέλα δεν θα γίνει αποικία

Νέες σκληρές δηλώσεις από το Καράκας ήρθαν μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου...
22:08 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Μαμντάνι: «Πράξη πολέμου» η επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – «Απροκάλυπτη προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος»

Καθώς ο Νικολάς Μαδούρο μεταφέρεται στις ΗΠΑ για να αντιμετωπίσει τη Δικαιοσύνη, ο δήμαρχος τη...
21:48 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα και Κολομβία: Ζητούν έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την «αμερικανική στρατιωτική επίθεση»

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ζήτησαν επισήμως η Βενεζουέλα κ...
21:40 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: Διαδηλώσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό μετά την στρατιωτική ανατροπή του Μαδούρο από τις ΗΠΑ

Διαδηλώσεις σε όλον τον κόσμο, ακόμα και στις ΗΠΑ, αλλά κυρίως όπου υπάρχει διασπορά της Βενεζ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι