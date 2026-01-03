Βενεζουέλα: Η Ντέλσι Ροντρίγκεζ «ορκίστηκε» Πρόεδρος, είπε ο Τραμπ – «Η Ματσάδο δεν έχει στήριξη για να ηγηθεί»

Σύνοψη από το

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ντέλσι Ροντρίγκες «μόλις ορκίστηκε» πρόεδρος της Βενεζουέλας.
  • Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν έχει επιβεβαιώσει τον διορισμό, ενώ η Ροντρίγκες, γνωστή για την υπεράσπιση της κυβέρνησης Μαδούρο, κατείχε κεντρικούς ρόλους στην οικονομία και το πετρέλαιο της χώρας.
  • Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, δηλώνοντας ότι «δεν έχει την υποστήριξη στο εσωτερικό ούτε τον σεβασμό» για να ηγηθεί της χώρας.
Με νέες δηλώσεις του για το μέλλον της Βενεζουέλας, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε τη δική του εκδοχή για τη διαδοχή της εξουσίας μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές δυνάμεις, αναφερόμενος στον ρόλο της Ντέλσι Ροντρίγκεζ και απορρίπτοντας το ενδεχόμενο η αντιπολίτευση να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.

LIVE – Βενεζουέλα: «Ο μόνος Πρόεδρος είναι ο Μαδούρο» είπε η Ροντρίγκεζ, στρατεύματα για το πετρέλαιο ανακοίνωσε ο Τραμπ – Όλες οι εξελίξεις

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε το Σάββατο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ότι η Ντέλσι Ροντρίγκεζ «μόλις ορκίστηκε» πρόεδρος της Βενεζουέλας.

Ωστόσο, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν έχει ανακοινώσει ότι η Ροντρίγκεζ ορκίστηκε πρόεδρος, ενώ αρκετές πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι βρισκόταν στη Ρωσία, πληροφορία που διαψεύστηκε από το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα «διοικούν» τη Βενεζουέλα στο άμεσο μέλλον και ότι η Ροντρίγκεζ έχει δηλώσει πως είναι «πρόθυμη να κάνει ό,τι θεωρούμε απαραίτητο για να κάνει τη Βενεζουέλα ξανά μεγάλη».

Ο Νικολάς Μαδούρο έχει αποκαλέσει τη Ροντρίγκεζ «τίγρη», λόγω της σκληρής και αταλάντευτης υπεράσπισής της προς τη σοσιαλιστική κυβέρνησή του. Συνεργάζεται στενά με τον αδελφό της, Χόρχε Ροντρίγκεζ, ο οποίος είναι πρόεδρος της εθνοσυνέλευσης της χώρας.

Οι ρόλοι της ως υπουργού Οικονομικών και υπουργού Πετρελαίου, τους οποίους κατείχε ταυτόχρονα με τη θέση της Αντιπροέδρου, την κατέστησαν κεντρικό πρόσωπο στη διαχείριση της οικονομίας της Βενεζουέλας και της έδωσαν σημαντική επιρροή στον αποδυναμωμένο ιδιωτικό τομέα της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, εφάρμοσε πιο ορθόδοξες οικονομικές πολιτικές, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τον υπερβολικό πληθωρισμό.

Το 2017 ανέλαβε την ηγεσία της φιλοκυβερνητικής Συντακτικής Συνέλευσης, η οποία διεύρυνε τις εξουσίες του Μαδούρο. Τον Ιούνιο του 2018 διορίστηκε Αντιπρόεδρος, με τον Μαδούρο να ανακοινώνει τον διορισμό της μέσω του X, περιγράφοντάς την ως «μια νέα γυναίκα, γενναία, έμπειρη, κόρη ενός μάρτυρα, επαναστάτρια και δοκιμασμένη σε χίλιες μάχες».

Τον Αύγουστο του 2024, ο Μαδούρο πρόσθεσε στο χαρτοφυλάκιό της και το υπουργείο Πετρελαίου, αναθέτοντάς της τη διαχείριση των κλιμακούμενων αμερικανικών κυρώσεων στον σημαντικότερο κλάδο της οικονομίας της χώρας.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, διαθέτει την υποστήριξη ή τον σεβασμό που απαιτούνται για να ηγηθεί της Βενεζουέλας μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.

Ερωτηθείς εάν είχε επικοινωνήσει μαζί της μετά τη σύλληψη, απάντησε μονολεκτικά: «όχι».

«Νομίζω ότι θα ήταν πολύ δύσκολο για εκείνη να είναι η ηγέτιδα. Δεν έχει την υποστήριξη στο εσωτερικό ούτε τον σεβασμό στο εσωτερικό της χώρας. Είναι μια πολύ καλή γυναίκα, αλλά δεν έχει τον σεβασμό για να είναι ηγέτιδα», δήλωσε ο Τραμπ.

Με πληροφορίες από: Reuters, CNN

